El Ministerio de Hacienda ya habilitó la entrega del NIT digital y gratuito en El Salvador

La entrega de DUI de manera digital fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2025. /(Redes Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa)

El Ministerio de Hacienda de El Salvador ya puso en marcha la emisión digital del Número de Identificación Tributaria (NIT), un avance que revoluciona la gestión fiscal en el país y facilita el acceso a este documento fundamental para ciudadanos y empresas. La medida, habilitada en enero por la autoridad tributaria, permite que el documento pueda solicitarse, descargarse y reponerse completamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas ni pagar tasas por el trámite.

La noticia fue confirmada este miércoles por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, durante una entrevista matutina en Canal 10. “Ahora el Ministerio de Hacienda ya habilitó la entrega del NIT de manera digital y gratuita”, dijo.

El funcionario señaló que el trámite “se puede realizar de forma electrónica, sin requerir la presencia física del solicitante y sin costo para el usuario, lo que representa un paso importante en la simplificación de trámites y la modernización del Estado”.

La cartera de Estado ha implementado la medida desde enero pasado./ (Cortesía Ministerio de Hacienda).

La digitalización del NIT tiene impacto inmediato para personas naturales y jurídicas, tanto salvadoreños residentes como extranjeros que deseen invertir o hacer negocios en el país. El nuevo sistema elimina la tradicional tarjeta física y la sustituye por una representación digital que puede ser descargada y verificada en cualquier momento desde la plataforma electrónica del Ministerio de Hacienda. El documento digital cuenta con validez legal para todas las gestiones fiscales y bancarias, incluyendo la apertura de cuentas, adquisición de bienes inmuebles y cumplimiento de obligaciones tributarias.

La reforma que permitió este avance fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre de 2025, tras un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda. La nueva normativa modifica la Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, eliminando los cobros por emisión, modificación o reposición del NIT, que anteriormente podían alcanzar hasta el equivalente a un salario mínimo diario. El trámite se vuelve gratuito y universal, disponible para toda persona que requiera un NIT, sin distinción de nacionalidad ni residencia, y accesible desde cualquier parte del mundo.

La ley también establece que aquellos contribuyentes que obtuvieron su NIT siendo menores de edad deben tramitarlo nuevamente en formato digital al alcanzar la mayoría de edad. El número de identificación será único, permanente y homologado con el Documento Único de Identidad (DUI), lo que garantiza su validez a lo largo del tiempo y permite su uso para distintas gestiones oficiales.

A través de la plataforma Crea Empresa, el CNR ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda para la implementación de procesos digitales./ (Centro Nacional de Registros)

La plataforma digital para la gestión del NIT incorpora medidas de seguridad como la validación por fotografía y la verificación de identidad. En caso de pérdida o extravío, el usuario puede generar una nueva copia digital ingresando a la plataforma, sin mayor trámite y sin costos adicionales.

El Ministerio de Hacienda también dispuso canales de atención y soporte remoto, incluyendo líneas telefónicas, WhatsApp y correo electrónico para resolver consultas y asistir a quienes enfrenten dificultades técnicas durante el proceso.

El objetivo de la digitalización del NIT es modernizar el sistema tributario, reducir la burocracia y facilitar la formalización de actividades económicas, especialmente para micro y pequeños empresarios, así como para la diáspora salvadoreña.

La cartera de Estado subrayó que esta medida alinea a El Salvador con estándares internacionales en materia de eficiencia y transparencia fiscal, y señala un avance clave en la agenda de transformación digital del gobierno.

La implementación de este sistema forma parte de un proceso más amplio de digitalización de los servicios públicos, que incluye la integración de plataformas como creaempresa.gob.sv y la operabilidad con otras entidades estatales. El Ministerio de Hacienda indicó que continuará ampliando la cobertura y mejorando la experiencia de los usuarios, con el compromiso de reducir tiempos y costos en todos los trámites fiscales.