El café salvadoreño amplía su presencia global con nuevos mercados en África y Cono Sur

Cosecha de cerezas de café maduras en una finca de El Salvador, listas para iniciar el proceso de beneficio.

La industria cafetera de El Salvador alcanza un hito con la llegada de sus granos de especialidad a Marruecos y Uruguay, fortaleciendo su posicionamiento internacional y generando oportunidades económicas para productores y cooperativas.

El país centroamericano consolidó recientemente envíos históricos de café hacia el norte de África, donde la empresa Dahab Coffee concretó la adquisición de tres contenedores de la Denominación de Origen Cacahuatique.

El acuerdo, respaldado por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) y la embajada salvadoreña en Rabat, generó ingresos cercanos a medio millón de dólares para los productores y abre la puerta a nuevas exportaciones en la temporada 2025-2026.

De acuerdo con el viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, la red de Dahab Coffee en Marruecos incluye al menos 94 puntos de venta, lo que representa el ingreso más relevante del café salvadoreño en un mercado africano en el último lustro.

El primer envío fue entregado oficialmente a la Casa Real marroquí, un acto simbólico que marcó el inicio de la relación comercial y que, según el ISC, permitirá la llegada de hasta 30 contenedores adicionales en el próximo ciclo agrícola.

La expansión también abarca el sur del continente americano. En Uruguay, la variedad bourbon, originaria de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, se presentó en Atlántida, Canelones, y durante la Expo Café Uruguay 2025 en Montevideo.

De acuerdo con las embajadas de El Salvador en Suramérica, reportó que baristas uruguayos y turistas nacionales participaron en degustaciones abiertas, con el objetivo de fortalecer la presencia del café salvadoreño en el Cono Sur y vincular a productores locales con compradores sudamericanos.

Un visitante sostiene una taza de café salvadoreño frente a Kaly Café en Uruguay, donde la bebida formó parte de la experiencia de los turistas (Foto cortesía de @ESAenSuramerica).

Exportaciones y crecimiento económico impulsan al café salvadoreño en el mercado internacional

El alcance del café salvadoreño a nivel internacional se refleja en la exportación a más de 20 países y en su presencia en cientos de establecimientos en América, Europa, Asia y África.

Según el informe anual del USDA Foreign Agricultural Service, El Salvador prevé exportar 583,000 sacos de 60 kilogramos en la cosecha 2025-2026, con Estados Unidos como destino principal. En mercados tradicionales como Bélgica, Italia, Alemania, Arabia Saudita y Japón, la demanda por variedades certificadas y cafés de origen se mantiene en crecimiento.

El impacto económico de la expansión internacional ha sido destacado por la entidad gubernamental. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, las exportaciones de café crecieron 58%, generando ingresos por 22,9 millones de dólares a partir de la venta de 92.600 quintales. El presidente de la Cooperativa San Carlos 2, Nery Sánchez, afirmó que la apertura del mercado marroquí ha permitido a la cooperativa solventar problemas financieros y ofrecer más oportunidades de empleo en la comunidad.

ISC impulsa marca "Café de El Salvador". (Foto: ISC)

Liderazgo femenino e innovación impulsan el reconocimiento internacional del café salvadoreño

El liderazgo femenino también ha cobrado visibilidad en el sector. Aida Batlle, empresaria y productora salvadoreña, fue incluida en enero de 2026 en la lista de mujeres más influyentes de la revista Forbes. Batlle ha impulsado prácticas sostenibles y sistemas de trazabilidad en sus fincas, posicionando la marca Aida Batlle Selection (ABS) en mercados internacionales y competencias de café de especialidad.

El sector cafetalero de El Salvador mantiene su apuesta por la calidad, la innovación y la apertura de nuevos mercados, con la expectativa de consolidar su posición en la industria global.