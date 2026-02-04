Los bomberos de El Salvador controlaron varios incendios en zonas rurales en un solo día

Las maniobras de emergencia se realizaron en distintos puntos del país ante el avance del fuego en áreas rurales, donde equipos trabajaron para evitar daños mayores y proteger ecosistemas cercanos a zonas habitadas (Foto Cuerpo de Bomberos de El Salvador).

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador logró contener varios incendios registrados en áreas rurales del país este martes. El más reciente es de gran magnitud en el departamento de La Unión, en el oriente del país. “Respondemos a incendio forestal en el Cerro La Culebra, distrito de Anamorós, La Unión Norte. Ejecutamos líneas de control utilizando herramientas manuales y mochilas extintoras, con el objetivo de detener la propagación del fuego”, informó el cuerpo de emergencia.

Asimismo, en distritos como Tejutla, Tecapán, Santiago Nonualco y el distrito de La Libertad Costa fueron algunos de los afectados durante las últimas horas, tal como reportaron. Casi en todos los casos, los siniestros han ocurrido en terrenos con maleza seca y hojarasca.

En zonas remotas, los equipos debieron desplegar maniobras especializadas para frenar el avance del fuego. En la Finca La Palmira, ubicada en el cantón Paso de Gualache, municipio de Tecapán, departamento de Usulután, se reportó la extinción de un incendio en un terreno de difícil acceso, con abundante maleza seca y hojarasca, gracias a labores de control y liquidación que impidieron la propagación hacia otras áreas.

Las tareas de supresión se extendieron hasta el caserío El Coyolito, cantón Quitasol, municipio de Tejutla, Chalatenango, donde un incendio en superficie con vegetación seca fue confinado oportunamente por los equipos de emergencia.

Los efectivos también sofocaron un siniestro en el caserío El Cacao, cantón San José Arriba, distrito de Santiago Nonualco, departamento de La Paz Centro, detectándose en este lugar restos de llantas en desuso entre los materiales incendiados, motivo por el que se llevaron a cabo labores de liquidación y enfriamiento.

Las autoridades lograron frenar la propagación de siniestros ocurridos en diferentes localidades, actuando en terrenos de difícil acceso, con apoyo de maniobras especializadas y enfriamiento en áreas afectadas por vegetación seca y otros materiales inflamables (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

En el cantón Río Grande de Alvarado, Tejutla, se controló otro foco registrado en terreno cubierto por maleza seca y hojarasca, reduciendo su avance y minimizando el impacto ambiental.

Finalmente, un incendio en el caserío Los Lotes, sector La Pluma, colindante con el Parque Walter Thilo Deininger, dentro del distrito de La Libertad Costa, fue extinguido mediante trabajos de liquidación para impedir su expansión.

El oriente se ve fuertemente afectado

Alrededor de 125 hectáreas de terrenos forestales resultaron afectadas por incendios el oriente del país.

En los distritos del municipio de La Unión Norte, departamento de La Unión, durante enero, según un reporte oficial. Santa Rosa de Lima, Pasaquina y El Sauce figuran entre los sectores con mayores daños. Las autoridades explicaron que la quema de maleza seca para labores agrícolas, sin la debida autorización ni asesoría técnica, ha contribuido a que el fuego se propague más allá de las áreas previstas, perjudicando tanto la fauna local como el ambiente.

Tareas exhaustivas se desarrollaron en terrenos apartados, donde las condiciones dificultaron las acciones rápidas y la magnitud del peligro sorprendió a las comunidades afectadas por los recientes siniestros (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

El informe de la Comisión Municipal de Protección Civil detalló que, entre diciembre y enero, se registraron 52 incendios, incluidos incidentes tanto en áreas forestales como en zonas de maleza y estructuras. En una de las emergencias más graves, un incendio en una zona rural de Pasaquina consumió una máquina retroexcavadora, provocando fuertes pérdidas materiales.

Hasta enero de 2026, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador registró un aumento del 49 % incendios en el país. Según la información que compartió el director de la institución, Baltazar Solano, los incendios en maleza “se han disparado” este año, con un alza del 76 %.

El total de las emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos fueron 372 en 2025.