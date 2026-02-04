Asamblea Legislativa aprueba préstamo de $135 millones con el BCIE para iniciar obras viales en el Árbol de la Paz

Esta es una de las zonas donde se registra una fuerte carga vehicular en San Salvador./ (Ministerio de Obras Públicas)

La Asamblea Legislativa aprobó hoy la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de hasta $135,000.000, destinado a financiar la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.

Los fondos permitirán ejecutar una serie de proyectos que buscan aliviar los problemas de tráfico vehicular y mejorar la conectividad en varios puntos estratégicos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus alrededores.

El programa, que será implementado inicialmente en el distrito de Nuevo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, también incluye intervenciones en corredores viales clave de San Salvador y Santa Tecla.

La iniciativa contempla cinco grandes ejes de trabajo, enfocados en la ampliación de carriles, construcción de pasos a desnivel, mejoras en la iluminación, señalización y obras de drenaje, así como la construcción de colectores de aguas lluvias.

El primer eje del proyecto consiste en la ampliación de carriles en Nuevo Cuscatlán, con una longitud aproximada de 2.5 kilómetros. En esta zona se construirá un arriate central y una ciclovía, acompañados de obras adicionales de paisajismo, señalización e iluminación, con el objetivo de aumentar la capacidad vial y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones y ciclistas.

Las autoridades ejecutan de manera regular obras en el paso a desnivel del Árbol de la Paz, en San Salvador. (Fondo de Conservación Vial)

El segundo componente se ejecutará en San Salvador, donde se ampliará el paso a desnivel en el bulevar de Los Próceres, conocido popularmente como el Árbol de la Paz.

Esta obra contempla la mejora de la iluminación y la señalización en el área, con el fin de agilizar el tráfico y reducir los tiempos de traslado para miles de automovilistas que a diario transitan por este importante corredor vial.

El tercer eje está enfocado en la mejora del paso a desnivel “Hermano, bienvenido a casa”, lo que incluye la iluminación de la zona y la construcción de un paso inferior por la intersección de la autopista a Comalapa, con una longitud de 160 metros. Este punto es considerado uno de los principales cuellos de botella para el tránsito pesado y la movilidad entre diferentes sectores de la ciudad.

En el cuarto eje, el programa prioriza la construcción de drenajes y la implementación de un nuevo colector de aguas lluvias en el bulevar de Los Próceres y la 49 avenida Sur.

La infraestructura existente en este sector, construida hace varias décadas, ya no responde a la demanda actual, lo que aumenta el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. El nuevo colector permitirá mitigar este riesgo y proteger a residentes, comercios y peatones de posibles daños.

Esta arteria también será intervenida a través del préstamo aprobado este día. (Ministerio de Obras Públicas)

El último de los cinco ejes prevé la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la calle antigua a Huizúcar y avenida Las Amapolas, que incluirá un puente orientado de sur a norte sobre el paso a desnivel del Árbol de la Paz. Esta obra tendrá una longitud de 284 metros. Además, se contempla otro proyecto ubicado en el bulevar Constitución y la calle a Zacamil, así como intervenciones en zonas aledañas como La Gloria.

Otras áreas beneficiadas por el programa serán los alrededores del redondel Utila, en Santa Tecla, departamento de La Libertad. Las autoridades explicaron que estos trabajos buscan, en conjunto, reducir los tiempos de traslado y los costos operativos tanto para la población como para los sectores productivos, promoviendo así la inversión privada y fortaleciendo la competitividad del país.

La diputada Dania González, quien participó en la discusión legislativa, afirmó: “El programa nos va a ayudar a reducir las brechas territoriales existentes y va a generar condiciones para las inversiones del sector privado, el comercio y el turismo”.

En esta zona se construirá un paso inferior que conectará con la autopista a Comalapa. /(Ministerio de Obras Públicas)

La ejecución de la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana se espera que tenga un impacto positivo tanto en la movilidad diaria de los habitantes como en el desarrollo económico de la región.

Con estos fondos, el gobierno busca responder a una demanda histórica de modernización de la red vial y ofrecer soluciones concretas a los problemas de tráfico, inundaciones y conectividad que afectan a miles de personas en el área metropolitana de San Salvador y municipios aledaños.