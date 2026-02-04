Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

La institución informó ayer por la noche sobre la suspensión del servicio temporalmente, a través de sus redes sociales./ (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL/Archivo)

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) anunció anoche la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios distritos del Área Metropolitana de San Salvador y el departamento de La Libertad. La medida, programada para este día, responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación en la subestación eléctrica que alimenta a los sistemas Torogoz y Zona Norte, luego de una falla ocasionada por ráfagas de viento en estos sectores.

El corte de agua se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y afectará a zonas densamente pobladas, incluyendo San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva. Estas áreas comprenden tanto zonas residenciales como comerciales, así como importantes centros de servicios y vías de comunicación.

Según la información oficial, la suspensión del servicio es indispensable para ejecutar de forma segura los trabajos de reparación en las conexiones eléctricas de la subestación. La intervención busca asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo que abastecen de agua potable a miles de hogares en el Gran San Salvador y parte de La Libertad. Anda advirtió que, tras la finalización de los trabajos, el restablecimiento del suministro será progresivo y podría demorarse hasta 24 horas, debido a la necesidad de estabilizar los sistemas.

La institución señaló que, a raíz de la suspensión, se desplegarán rutas de abastecimiento mediante camiones cisterna para atender las necesidades inmediatas de los sectores afectados. Los usuarios que requieran asistencia podrán solicitar el servicio a través del call center de ANDA (915) o mediante los canales habilitados en redes sociales. Esta acción forma parte del plan de contingencia que la autónoma implementa cada vez que se realizan labores técnicas de gran envergadura en la red hídrica nacional.

El Sistema Zona Norte abaste con agua al 30% del Gran San Salvador. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Durante los últimos meses, el Sistema Zona Norte ha sido objeto de múltiples intervenciones técnicas, incluyendo la renovación de tuberías, instalación de nuevas estructuras de soporte y pruebas hidráulicas para garantizar la integridad de la infraestructura. En septiembre de 2025, Anda concluyó la instalación de una tubería de 48 pulgadas en el tramo más afectado del sistema, tras un colapso que dejó sin agua a miles de familias de los municipios de Mejicanos, Santa Tecla, Zaragoza, San José Villanueva y barrios como Escalón y San Benito. Según el presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, estas obras han sido fundamentales para reducir el riesgo de fugas y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La decisión de suspender temporalmente el servicio responde también a la necesidad de evitar daños mayores en la infraestructura eléctrica y de bombeo, que podría comprometer el suministro de agua por periodos más largos si no se actúa oportunamente. Las recientes ráfagas de viento, aunque no han generado daños a gran escala en el país, según reportes meteorológicos, sí provocaron afectaciones puntuales en instalaciones técnicas como subestaciones eléctricas y redes de distribución de agua, además de daños en viviendas y techos.

Mientras se completan los trabajos, se recomienda a la población almacenar agua en recipientes limpios y hacer un uso racional del recurso durante el periodo de suspensión. Asimismo, la institución exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales y a reportar cualquier irregularidad en el servicio.

El suministro de agua potable en San Salvador y La Libertad depende en gran medida de la operación constante y segura de los sistemas de bombeo Torogoz y Zona Norte. Cualquier intervención técnica, aunque temporalmente cause molestias, es considerada por Anda como una inversión para mejorar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo. La institución reiteró su compromiso de restablecer el suministro en el menor tiempo posible y de mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de las obras y las rutas de abastecimiento alternativas.