El 83% de las MYPE en El Salvador reserva fondos para emergencias y no para inversión

Rutas de acción poco conocidas, barreras ocultas y dinámicas doméstico-empresariales revelan retos para transformar recursos guardados en oportunidades concretas dentro del entorno económico salvadoreño (Foto cortesía CONAMYPE)

Aunque la mayoría de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en El Salvador supera en tenencia de cuentas de ahorro a la media nacional, solo una fracción utiliza estos fondos para invertir en el crecimiento del negocio.

En más del 80% del sector, la función del ahorro es distinta: predomina como un escudo para enfrentar emergencias, garantizar la continuidad mínima de la actividad y proteger a los hogares, antes que como motor de expansión empresarial o inversión productiva.

Así lo revela el Observatorio MYPE de la Escuela LID de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai), que advierte cómo esta realidad condiciona el diseño y la efectividad de los productos financieros en el país.

Este rasgo protector, lejos de representar una mera elección, responde a condiciones objetivas. Según el Observatorio MYPE y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIEF) 2025 del Banco Central de Reserva (BCR), el 35.8% de los empresarios de subsistencia carece de fondos para imprevistos, y el 28.4% no podría pagar deudas ante la pérdida de ingresos actuales.

Además, el 73.5% de los microempresarios de subsistencia opera principalmente en efectivo, situación que dificulta la construcción de un hábito de ahorro sistemático y refuerza la separación entre el uso del dinero y proyectos de inversión.

El informe El Estado de la MYPE 2025 detalla cómo el 65.9% de los empresarios salvadoreños se encuentra en condiciones de subsistencia, un segmento que engloba negocios con ventas mensuales inferiores a $1,200.

Otro 17% opera bajo el modelo de acumulación simple, con ventas entre $1,201 y $4,200. En estos entornos, los ingresos apenas cubren el consumo diario o los costos operativos, sin generar excedentes suficientes para ahorros orientados al desarrollo empresarial.

Por contraste, solo el 17% de las MYPE corresponde a microempresas de acumulación ampliada y pequeñas empresas con excedentes que facilitan la inversión en capital o infraestructura.

En estos segmentos, el acceso a cuentas de ahorro llega al 79.8% y el destino común de esos fondos es la adquisición de inventario, mejora de la infraestructura o aumento de la capacidad instalada. Estos negocios, al diferenciar claramente entre las finanzas del hogar y del negocio, logran que el ahorro impulse la expansión.

Un informe del Observatorio MYPE de la Escuela LID de Fusai revela que la principal función del ahorro entre estos negocios es servir como respaldo ante emergencias y dificultades en lugar de financiar expansión comercial (Foto Cortesía CONAMYPE)

Es decir, la distinción entre quienes ahorran para crecer y quienes lo hacen para sobrevivir resulta clave para el diseño de productos financieros a medida: el 83% de las MYPE en El Salvador utiliza el ahorro fundamentalmente para garantizar estabilidad y continuidad, mientras solo el 17% lo destina al impulso del negocio.

No obstante, entre las microempresas de subsistencia y acumulación simple —la mayoría del sector—, quienes ahorran privilegian razones como la seguridad: según el informe, el 29.9% cita el resguardo seguro del dinero como su motivación principal, no la búsqueda de rendimientos ni la financiación de mejoras productivas.

Así, el hábito de ahorro se diluye como instrumento de desarrollo y se consolida como mecanismo de defensa ante la inestabilidad de ingresos y la incertidumbre de la actividad.

Este entrelazamiento entre vida doméstica y negocio familiar potencia el efecto de protección, pero limita las estrategias convencionales de fomento del ahorro productivo.

Cualquier iniciativa financiera orientada a estos segmentos debe, según el Observatorio MYPE de la Escuela LID de Fusai, partir de la función existente del ahorro como resguardo. Solo después de fortalecer mecanismos de protección, liquidez y manejo de riesgos, será viable transformar el ahorro en una verdadera palanca de inversión.

De lo contrario, insiste el informe, asumir que toda la MYPE puede utilizar el ahorro para crecer conduce a políticas alejadas de la realidad.