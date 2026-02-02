El Salvador

Presidente de la ASI destaca beneficios clave del nuevo acuerdo comercial entre El Salvador y EE.UU.

Una reducción de aranceles permite a exportadores salvadoreños mantener relaciones y encontrar ventajas frente a competidores regionales

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) precisó que “son cerca de 35 productos” los que han quedado exentos del 10% en aranceles impuesto por Estados Unidos, lo que representa un 35% del total considerado en el acuerdo bilateral.

El resto de productos, indicó, está sujeto a cuotas o mantiene gravámenes, como el caso del azúcar, que “tiene cuotas en Estados Unidos y un porcentaje de impuesto, porque funciona diferente debido a la sobreproducción”.

Añadió que en el sector alimenticio, algunos productos estadounidenses mantienen tasas por decisión de las autoridades de ese país para proteger a sus productores.

Arriaza detalló que los productos salvadoreños deben cumplir requisitos adicionales, como normas sanitarias y fitosanitarias, especialmente en el caso de alimentos.

Además, resaltó la importancia de las reglas de origen: “El producto que yo llevo tiene que cumplir que las materias primas sean hechas, por ejemplo, en Estados Unidos, México o Centroamérica.

Si no son de ahí o son de Asia, por ejemplo, entonces ahí no aplica la reducción de los impuestos”. El dirigente señaló que, en particular, los insumos provenientes de China suelen estar sujetos no solo al impuesto base, sino a cargas adicionales, en concordancia con la política comercial estadounidense.

El acuerdo incorpora compromisos para simplificar barreras no arancelarias que dificultaban la entrada de productos estadounidenses a El Salvador.

Entre las medidas, destacó la adopción de estándares de seguridad y emisiones automotrices de Estados Unidos, así como la aceptación de certificados regulatorios, como los de la FDA, para productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

“Si la FDA reconoce un producto en Estados Unidos, debería casi automáticamente ser reconocido en El Salvador”, manifestó.

Sobre la dimensión política del acuerdo, Arriaza enfatizó que la negociación es estrictamente comercial. Sin embargo, reconoció que la buena relación entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ha facilitado las gestiones.

“La buena armonía del gobierno de El Salvador con el de Estados Unidos produce que esto camine más rápido. Por eso El Salvador fue el primer país que fue reconocido con este tema comercial”, sostuvo. Además, subrayó que la colaboración en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y el control de la migración ilegal también han influido positivamente en la relación bilateral.

En cuanto al alcance regional, afirmó que, hasta el momento, solo El Salvador y Guatemala han firmado el acuerdo, pero estimó que Honduras podría sumarse próximamente, una vez que complete el trabajo técnico requerido. Resaltó el papel de la ministra de Economía, María Luis Hayem, y los asesores presidenciales, quienes “le pusieron todo el interés para avanzar en la parte técnica especialmente”.

El presidente de la ASI también abordó la percepción internacional sobre El Salvador, señalando que la mejora en la seguridad ha sido reconocida por empresarios y mandatarios extranjeros, como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

“El presidente Bukele logró eliminar el problema de las pandillas y eso es de mucho interés”, afirmó. Además, destacó el creciente interés de inversores guatemaltecos, especialmente en el sector construcción y en proyectos de logística y turismo. “Guatemala tiene mucho capital fuerte, muchas empresas fuertes que están buscando ver a El Salvador”, subrayó, y sostuvo que la inversión extranjera debe complementarse con la local para consolidar el crecimiento.

En cuanto a la preparación nacional para atraer inversión extranjera directa, Arriaza explicó que la industria trabaja con un plan de cuatro años presentado al presidente, que incluye la expansión de zonas francas y parques industriales —actualmente hay veintidós— y la capacitación de personal en sectores estratégicos como alimentos, energía y semiconductores en alianza con el Instituto de Capacitación Tecnológica (INCAF). Destacó la importancia del financiamiento y la diversificación de materias primas para sostener el crecimiento.

El sector industrial, según el dirigente, ha mostrado signos de recuperación tras la pandemia, con un crecimiento del 1% el último año y expectativas de superar esa cifra. Comparó el dinamismo reciente de la industria con el de sectores como turismo y construcción, y enfatizó que la industria “aporta una base muy segura, empleo estable y continuidad por muchos años”.

Sobre los beneficios tangibles del acuerdo con Estados Unidos, Arriaza resaltó dos aspectos principales: la continuidad de exportaciones existentes sin el obstáculo del arancel, lo que facilita mantener relaciones con clientes estadounidenses, y la oportunidad de que El Salvador, al tener aranceles bajos o nulos, se vuelva más atractivo frente a países que enfrentan impuestos de 20%, 30% o más.

Subrayó la importancia de integrar cadenas de valor y aprovechar áreas tecnológicas en conjunto con el gobierno y entidades como INVEST.

Al comparar la situación actual con la política comercial de la era Trump, Arriaza puntualizó: “Nosotros volvimos, otros no”. Destacó que El Salvador recupera condiciones previas a los aumentos arancelarios, lo que representa una ventaja competitiva que debe ser aprovechada por el sector productivo nacional.

