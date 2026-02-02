La ola ártica provoca descenso histórico de temperaturas en Centroamérica

La masa de aire ártico provocó un descenso histórico de temperaturas desde el sur de México hasta Costa Rica en febrero de 2026. Foto cortesía Noti7Guatemala

Una potente masa de aire ártico provocó un descenso histórico de las temperaturas desde el sur de México hasta Costa Rica a partir del 1 de febrero de 2026. Diferentes áreas reportaron valores entre 5°C y 0°C en zonas montañosas, afectando severamente a países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

El fenómeno encuentra su origen en una corriente de aire polar que se instaló inicialmente sobre Estados Unidos. Desde ese punto, un sistema de altas presiones trasladó aire frío hacia Centroamérica, incidiendo en un marcado descenso térmico, especialmente durante la noche y la madrugada.

Las previsiones oficiales mantenían la alerta entre el 2 y el 4 de febrero, pero las tendencias meteorológicas contemplan la posibilidad de que un nuevo frente frío ingrese el viernes 6 y persista hasta el domingo 8 de enero, lo que prolongaría el frío inusual en la región.

Guatemala registró temperaturas bajo cero

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) confirmó que el ingreso del frente frío número 11, en combinación con un sistema de alta presión, acentuó el descenso de las temperaturas. Para el caso de Quetzaltenango, los termómetros bajaron hasta -2°C, provocando “heladas” en zonas elevadas del país. En la Ciudad de Guatemala se observó un mínimo de 7.2°C cifra históricamente baja para la estación, intensificada por el efecto del viento que redujo la sensación térmica.

Honduras: registros mínimos en décadas

Los efectos de la masa ártica situaron a Tegucigalpa ante una de las jornadas más frías de los últimos años. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos reportó que, durante la mañana de este 2 de febrero, el termómetro marcó 9°C, la temperatura mínima más baja en décadas para la capital hondureña. Aunque los récords históricos de los años 60 y 70 se ubican entre 4°C y 5°C, el registro de este año descendió notablemente respecto a los 10°C alcanzados en 2023.

En el occidente, en El Portillo, Ocotepeque, se experimentaron temperaturas de apenas 10°C. Las comunidades de municipios como La Labor optaron por sistemas de calefacción artesanal, según reportan medios locales, para enfrentar el ambiente gélido. En Intibucá, la situación se perfiló como la más extrema a inicios de febrero, con previsión de valores que podrían llegar a los 6°C. Circuló en redes sociales evidencia gráfica de temperaturas inferiores a 5°C en las zonas más altas.

El Salvador alcanza temperaturas récord

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó sobre temperaturas históricamente bajas en el occidente del país el lunes 2 de febrero. En Finca Los Andes, Santa Ana, el termómetro descendió hasta 3.5°C, superando el registro de 4.1°C establecido en 1988.

En la zona boscosa de Los Planes de Montecristo, también en Santa Ana, se reportó un descenso de 4.2°C, mientras que la parte alta de Chalatenango marcó 5°C en el inicio del día.