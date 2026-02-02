El Salvador

La ola ártica provoca descenso histórico de temperaturas en Centroamérica

Un sistema de aire polar originado en Estados Unidos ocasionó una caída marcada de las temperaturas, con registros mínimos en Guatemala, Honduras y El Salvador, y la posibilidad de nuevas incursiones frías en los próximos días

Guardar
La masa de aire ártico
La masa de aire ártico provocó un descenso histórico de temperaturas desde el sur de México hasta Costa Rica en febrero de 2026. Foto cortesía Noti7Guatemala

Una potente masa de aire ártico provocó un descenso histórico de las temperaturas desde el sur de México hasta Costa Rica a partir del 1 de febrero de 2026. Diferentes áreas reportaron valores entre 5°C y 0°C en zonas montañosas, afectando severamente a países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

El fenómeno encuentra su origen en una corriente de aire polar que se instaló inicialmente sobre Estados Unidos. Desde ese punto, un sistema de altas presiones trasladó aire frío hacia Centroamérica, incidiendo en un marcado descenso térmico, especialmente durante la noche y la madrugada.

Las previsiones oficiales mantenían la alerta entre el 2 y el 4 de febrero, pero las tendencias meteorológicas contemplan la posibilidad de que un nuevo frente frío ingrese el viernes 6 y persista hasta el domingo 8 de enero, lo que prolongaría el frío inusual en la región.

Diversas regiones de Centroamérica experimentaron
Diversas regiones de Centroamérica experimentaron valores térmicos entre 5°C y 0°C en zonas montañosas, afectando gravemente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Foto cortesía Noti7Guatemala

Guatemala registró temperaturas bajo cero

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) confirmó que el ingreso del frente frío número 11, en combinación con un sistema de alta presión, acentuó el descenso de las temperaturas. Para el caso de Quetzaltenango, los termómetros bajaron hasta -2°C, provocando “heladas” en zonas elevadas del país. En la Ciudad de Guatemala se observó un mínimo de 7.2°C cifra históricamente baja para la estación, intensificada por el efecto del viento que redujo la sensación térmica.

Las comunidades de Honduras y
Las comunidades de Honduras y El Salvador implementaron calefacción artesanal ante el clima gélido, especialmente en zonas altas y rurales. Crédito: Cuartoscuro.

Honduras: registros mínimos en décadas

Los efectos de la masa ártica situaron a Tegucigalpa ante una de las jornadas más frías de los últimos años. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos reportó que, durante la mañana de este 2 de febrero, el termómetro marcó 9°C, la temperatura mínima más baja en décadas para la capital hondureña. Aunque los récords históricos de los años 60 y 70 se ubican entre 4°C y 5°C, el registro de este año descendió notablemente respecto a los 10°C alcanzados en 2023.

En el occidente, en El Portillo, Ocotepeque, se experimentaron temperaturas de apenas 10°C. Las comunidades de municipios como La Labor optaron por sistemas de calefacción artesanal, según reportan medios locales, para enfrentar el ambiente gélido. En Intibucá, la situación se perfiló como la más extrema a inicios de febrero, con previsión de valores que podrían llegar a los 6°C. Circuló en redes sociales evidencia gráfica de temperaturas inferiores a 5°C en las zonas más altas.

El Salvador registró cifras sin
El Salvador registró cifras sin precedentes, con 3,5°C en Finca Los Andes y 4,2°C en Los Planes de Montecristo, superando récords históricos previos. Foto cortesía MARN

El Salvador alcanza temperaturas récord

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó sobre temperaturas históricamente bajas en el occidente del país el lunes 2 de febrero. En Finca Los Andes, Santa Ana, el termómetro descendió hasta 3.5°C, superando el registro de 4.1°C establecido en 1988.

El Salvador registró cifras sin
El Salvador registró cifras sin precedentes, con 3,5°C en Finca Los Andes y 4,2°C en Los Planes de Montecristo, superando récords históricos previos. Foto cortesía redes sociales/William Navarro

En la zona boscosa de Los Planes de Montecristo, también en Santa Ana, se reportó un descenso de 4.2°C, mientras que la parte alta de Chalatenango marcó 5°C en el inicio del día.

Temas Relacionados

Frente fríoInstituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e HidrologíaCentro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y SísmicosMinisterio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesGuatemalaHondurasMasa de aire árticoTemperaturas extremasQuetzaltenangoTegucigalpa

Últimas Noticias

Un día después del fallo portuario, Panamá reforzó gestos hacia la comunidad china

La Cancillería destacó el aporte histórico de esta colectividad en medio de un escenario marcado por tensiones judiciales y movimientos diplomáticos

Un día después del fallo

Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports

La Corte evaluó el impacto del contrato en el mercado portuario y concluyó que restringía la libre concurrencia y el control estatal

Monopolio, privilegios y falta de

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral

La máxima autoridad de Guatemala envió un mensaje en redes sociales a la futura presidenta de Costa Rica para manifestar su respaldo y la intención de fortalecer los vínculos bilaterales entre ambos gobiernos

El presidente de Guatemala Bernardo

El Ministerio de Ambiente de Guatemala denuncia contaminación de río San Román, Alta Verapaz tras derrame de petróleo

Las autoridades ambientales atribuyeron el daño en el recurso hídrico a una fuga en la tubería de una empresa privada, la cual afectó a comunidades dependientes del río para abastecerse de agua y realizar actividades cotidianas

El Ministerio de Ambiente de

Entrega masiva de paquetes escolares impulsa la matrícula en centros educativos públicos en El Salvador

El programa de reconstrucción y equipamiento, junto con el suministro de insumos escolares y tecnología, ha promovido un crecimiento sostenido en la inscripción escolar, particularmente en municipios afectados históricamente por la violencia

Entrega masiva de paquetes escolares

TECNO

Microsoft bloquea su propia consola:

Microsoft bloquea su propia consola: reportan error en ROG Xbox Ally que impide usarla con normalidad

No más borrar fotos o aplicaciones: este truco definitivo mejora el rendimiento en Android

Televisores que se quedan sin Netflix desde el 15 de febrero de 2026

Filtran detalles del iPhone Flip: así sería el segundo plegable de Apple

Cuatro trucos para elegir la mejor ubicación del router de WiFi y evitar zonas donde no llegue el internet

ENTRETENIMIENTO

Rose Byrne reflexionó sobre la

Rose Byrne reflexionó sobre la maternidad y el impacto emocional en la actuación: “Se pierde parte de uno cuando te convertís en madre”

Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel: “Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos”

“Michael” reveló su tráiler oficial con Jaafar Jackson en el papel del “Rey del Pop”

¿Justin Bieber se tatuó una fotografía de Hailey? Esto se sabe de lo que se vio en los Grammy 2026

Jennifer Lawrence reveló su relación con otras estrellas: “Creo que convierto a la gente con la que trabajo en hermanos”

MUNDO

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Un hombre manco hizo un hoyo en uno tras aprender a jugar luego de su accidente: “El golf me dio ganas de vivir”

La ciudad más feliz del mundo lanzó una campaña para atraer a personas “descontentas con su trabajo” a mudarse allí

La justicia de California avala el juicio por presunto abuso sexual infantil contra Steven Tyler

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas