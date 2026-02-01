El Salvador

65% de la producción textil salvadoreña se exporta a Estados Unidos

El sector textil nacional cerró octubre de 2025 con un fuerte crecimiento, exportando por más de $1.682 millones. Un nuevo acuerdo con Estados Unidos eleva las perspectivas y refuerza la competitividad internacional

La industria textil de El
La industria textil de El Salvador lideró las exportaciones nacionales en 2025, aportando el 30% del total según CAMTEX. Imagen de archivo Infobae

La industria textil salvadoreña consolida su posición como uno de los motores clave de la economía nacional, sosteniendo una importante dinámica exportadora en 2025. Según datos reportados por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), el sector textil y confección genera actualmente el 30% de las exportaciones totales del país, lo que equivale a una producción aproximada de $1,682.3 millones hasta octubre del año pasado. Esta cifra refleja la relevancia y el peso que tiene la industria dentro de la estructura exportadora salvadoreña.

Un dato relevante es que el 65% de la producción textil nacional tiene como destino principal Estados Unidos, consolidando a ese país como el socio comercial más importante para el sector. Además, durante 2025 se observó un crecimiento en otros mercados, como Canadá, Colombia, República Dominicana y países europeos, cuyas exportaciones conjuntas sumaron $40 millones. En el ámbito regional, el 15% de las exportaciones totales salvadoreñas hacia Centroamérica representaron un incremento de $2,3 millones respecto a 2024, lo que evidencia una tendencia positiva de diversificación.

El análisis de los productos más demandados en el mercado internacional subraya la fortaleza de la industria local. De los cinco productos más exportados desde El Salvador, tres corresponden al rubro textil:camisetas de algodón, suéteres y camisas sintéticas. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el 63% del valor total de las exportaciones registradas hasta octubre de 2025 corresponde a los diez principales productos. Entre estos destacan las blusas de fibra sintética, los calcetines de fibra sintética y los suéteres y pullovers de algodón, que representan el 20%, 18% y 17% respectivamente dentro de este grupo.

El sector espera una recuperación
El sector espera una recuperación para el primer semestre de 2026.

El listado de productos exportados lo lideran las camisetas de algodón, con ventas por $271,05 millones, seguidos por las chumpas para hombres o niños, con $195,39 millones. Las camisetas de fibras sintéticas alcanzaron $149,69 millones, mientras que los suéteres y pullovers de algodón sumaron $126,43 millones. Otros productos relevantes son los calcetines de material sintético, calzoncillos de algodón, pantalones de fibras sintéticas para hombres o niños, shorts y blusas de fibra sintética, con montos que van desde $96,23 millones hasta $31,31 millones.

La producción textil salvadoreña se distribuye en 19 zonas francas y al menos cinco parques industriales ubicados en diferentes regiones del país, lo que genera más de 70,000 empleos directos y beneficia a 30 municipios. CAMTEX destaca que este dinamismo industrial ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación en los últimos años, enfrentando con éxito los desafíos globales en materia de cadenas de suministro y competencia internacional.

El panorama para el sector textil nacional se proyecta aún más favorable tras la firma de un reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y El Salvador, que elimina el impuesto del 10% a las exportaciones salvadoreñas. Este pacto fortalece la relación bilateral y redefine el panorama comercial en el hemisferio occidental, introduciendo nuevas reglas adaptadas a la transparencia regulatoria, el desarrollo sostenible y las demandas actuales de las cadenas de suministro internacionales.

