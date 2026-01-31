El Salvador

La inteligencia artificial impulsa el auge de solopreneurs en El Salvador

Un número creciente de negocios unipersonales apalancados por tecnología convierte a El Salvador en un caso de estudio regional, donde surge el reto de adaptar normativas ante modelos empresariales digitales que diversifican la economía local

Un operador supervisa complejos procesos de inteligencia artificial en un avanzado centro de control digital. La imagen muestra pantallas interactivas y proyecciones holográficas que presentan datos, algoritmos y gráficos en tiempo real, resaltando el papel clave del análisis avanzado en la transformación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial ha impulsado la aparición de solopreneurs: individuos que, apoyados exclusivamente por tecnología, montan y escalan negocios sin estructuras tradicionales ni empleados, acorde a datos del Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (FUISAI).

Este fenómeno redefine el panorama de la micro y pequeña empresa (MYPE), especialmente en países como El Salvador, donde las MYPE representan más del 99 % de las unidades económicas y aportan cerca del 42.9 % del PIB de acuerdo con el Observatorio MYPE.

Frente a la alta informalidad, la Inteligencia Artificial (IA) permite que empresas unipersonales trasciendan el mercado local y accedan a la economía global de servicios digitales, comercio electrónico y creatividad, desplazando la clásica frontera entre autoempleo y empresa.

Al mismo tiempo, un dato reciente revela que los solopreneurs, lejos de ser una anomalía, constituyen la evolución natural de la MYPE en la era digital.

Publicaciones como The Economist han calificado a estos emprendedores capaces de generar ingresos comparables a empresas tradicionales como “one-person unicorns”, concepto que otorga visibilidad estadística y económica a quienes operan negocios globales desde una sola computadora y sin contratar personal.

“Diversas investigaciones muestran que las grandes empresas encuentran dificultades para adoptar la IA en sus procesos centrales debido a sistemas heredados y barreras culturales”, apunta la entidad de estadios empresariales.

Con lo anterior citan la Harvard Business Review, la cual subraya que muchas corporaciones aún no extraen valor significativo de la inteligencia artificial, no por carencias tecnológicas, sino por obstáculos internos y de gobernanza. En contraste, los solopreneurs y las MYPE más profesionalizadas disponen de una ventana de oportunidad única para implementar tecnologías de modo ágil y rentable.

El informe está elaborado a partir de la base de cuatro indicadores que son: el índice global de crecimiento, de innovación, de competitividad y doing business (haciendo negocios). EFE/Mike Alquinto/Archivo

El caso de El Salvador ilustra una brecha entre el fenómeno digital y las normativas vigentes. La Ley MYPE, gestionada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), clasifica a microempresas y pequeñas empresas según el número de empleados y el volumen anual de ventas, sin contemplar el uso intensivo de tecnología ni el valor creciente de los activos intangibles.

Según esta normativa, una microempresa no supera los 10 empleados ni los $197,000 de ventas anuales, y una pequeña empresa puede llegar a 50 empleados y ventas por $1.97 millones. Sin embargo, un solopreneur que utilice IA puede alcanzar cifras similares sin la necesidad de contratar trabajadores.

Esta transformación demanda respuestas desde las políticas públicas, indican. Entre las opciones, sobresale la necesidad de redefinir o complementar los criterios de clasificación MYPE incorporando variables como ingresos digitales, uso de inteligencia artificial, activos intangibles y alcance en plataformas en línea. Así sería posible reconocer a solopreneurs de alto potencial y diseñar estímulos adecuados.

El sistema financiero supone otro reto: todavía otorga crédito principalmente sobre la base de activos físicos, lo que excluye a muchos emprendimientos digitales. La inclusión de evaluaciones alternativas —ventas online, historial digital, presencia de marca— permitiría extender financiamiento para herramientas de IA y capital de trabajo intangible.

La actualización de los servicios empresariales aparece también como un eje relevante. Los Centros de Desarrollo MYPE podrían ir más allá de la contabilidad y los planes tradicionales, incorporando formación en IA aplicada, automatización de ventas, gestión de clientes y productividad personal, tareas que benefician tanto a las empresas individuales como a las MYPE en proceso de modernización.

La apertura al financiamiento y la capacitación son desafíos centrales para la profesionalización del sector MYPE en El Salvador. (Foto cortesía Mercados de San Salvador)

En cuanto al ámbito social, la variabilidad de los ingresos de los solopreneurs exige esquemas más flexibles de protección social enfocados en rentas digitales. Al mismo tiempo, los programas de digitalización deben preparar a las MYPE convencionales para competir en un entorno donde la tecnología impulsa la productividad y reduce los límites del mercado nacional.

Por último, se detalla que incorporar variables sobre ventas en línea y uso de IA permitiría fundamentar las políticas públicas en una base empírica ajustada a la nueva realidad empresarial.

