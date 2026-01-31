El Salvador registra un sismo de intensidad 4.1 frente a playa El Espino, Usulután

El último sismo registrado en El Salvador se produjo el 31 de enero de 2026 a las 16:42, con un epicentro situado a 72 kilómetros al sur de playa El Espino, frente a la costa de Usulután.
La magnitud alcanzó 4.1 y la profundidad fue de 36 kilómetros, según datos aportados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia y el monitoreo sísmico nacional. El temblor se sintió con intensidad II en Usulután.
La región experimentó en la semana previa varios movimientos sísmicos adicionales, incluyendo uno el 28 de enero frente a la costa de Nicaragua que alcanzó 4.2 de magnitud y se registró a una profundidad de 24,15 kilómetros. Ese mismo día, un temblor de 3.9 se localizó cerca de la costa de La Paz, a 51 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Lempa, con un foco a 39,17 kilómetros de profundidad.
Entre el 22 y el 27 de enero, se notificaron sismos adicionales en San Vicente, El Carmen y Conchagua, con magnitudes que oscilaron entre 2.6 y 4.1, y profundidades que variaron de 4,41 a 67,97 kilómetros.
Desde 2011, las autoridades mantienen el reporte de todos los movimientos telúricos que, por su intensidad o localización, hayan podido ser percibidos por la población.