El Salvador registra un sismo de intensidad 4.1 frente a playa El Espino, Usulután

Las profundidades de los sismos recientes oscilaron entre 4,41 y 67,97 kilómetros en diferentes zonas de El Salvador. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El último sismo registrado en El Salvador se produjo el 31 de enero de 2026 a las 16:42, con un epicentro situado a 72 kilómetros al sur de playa El Espino, frente a la costa de Usulután.

La magnitud alcanzó 4.1 y la profundidad fue de 36 kilómetros, según datos aportados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia y el monitoreo sísmico nacional. El temblor se sintió con intensidad II en Usulután.

El sismo del 31 de enero de 2026 en El Salvador alcanzó magnitud 4.1 con epicentro al sur de playa El Espino. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La región experimentó en la semana previa varios movimientos sísmicos adicionales, incluyendo uno el 28 de enero frente a la costa de Nicaragua que alcanzó 4.2 de magnitud y se registró a una profundidad de 24,15 kilómetros. Ese mismo día, un temblor de 3.9 se localizó cerca de la costa de La Paz, a 51 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Lempa, con un foco a 39,17 kilómetros de profundidad.

Entre el 22 y 27 de enero, se reportaron sismos en San Vicente, El Carmen y Conchagua con magnitudes entre 2.6 y 4.1. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador)

Entre el 22 y el 27 de enero, se notificaron sismos adicionales en San Vicente, El Carmen y Conchagua, con magnitudes que oscilaron entre 2.6 y 4.1, y profundidades que variaron de 4,41 a 67,97 kilómetros.

Desde 2011, las autoridades mantienen el reporte de todos los movimientos telúricos que, por su intensidad o localización, hayan podido ser percibidos por la población.