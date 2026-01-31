A tres años de su apertura, el CECOT recibe un creciente flujo de delegaciones internacionales

En abril de 2025, Costa Rica realizó su primera visita oficial al CECOT, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador cumple, este sábado, tres años consolidado como uno de los ejes principales de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.

Desde su creación oficial un 31 de enero de 2023, la megacárcel ha recibido delegaciones oficiales de distintos países interesados en conocer de cerca el funcionamiento del modelo penitenciario salvadoreño.

La reciente inspección del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a su futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert, subrayó el interés de otros gobiernos por conocer de primera mano el funcionamiento de esta cárcel, considerada una de las más restrictivas de la región.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorre el Centro de Detención Contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)

La consolidación del CECOT como eje de la política de seguridad impulsada por Bukele responde a un contexto donde el auge del crimen organizado y la urgencia de reducir los índices de violencia han colocado a El Salvador bajo la mirada internacional.

El complejo penitenciario diseñado para albergar hasta 40,000 internos según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ha sido presentado a las delegaciones extranjeras como emblema de una estrategia de control total: aislamiento de los reclusos, privación de visitas y eliminación de los programas de rehabilitación.

Interés internacional e impacto regional

En los últimos tres años, el CECOT ha recibido a funcionarios de Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y otros, interesados en adaptar algunos elementos del modelo salvadoreño a sus contextos.

Las autoridades de Costa Rica y Ecuador expresaron durante sus recorridos en el centro, interés en aprender sobre el régimen interno, el sistema de vigilancia. Estas instancias han incluido presentaciones formales donde los responsables salvadoreños explican la lógica del sistema y los resultados obtenidos.

La primera delegación extranjera en visitar el CECOT fue la de Ecuador, en enero de 2024. La administración del presidente Daniel Noboa envió equipos técnicos para recorrer las instalaciones, luego de anunciar la construcción de dos cárceles inspiradas en el modelo salvadoreño.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial el 26 de marzo de 2025.

Durante su recorrido, Noem estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y recorrió varias áreas del penal, incluyendo bloques de celdas, el arsenal y una unidad de aislamiento.

ARCHIVO - Prisioneros observan desde una celda al tiempo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

La visita de Noem se enmarca en la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y la migración ilegal.

Delegaciones analizan el modelo del CECOT

En abril de 2025, Costa Rica realizó su primera visita oficial al CECOT, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde. Durante el recorrido, el funcioanrio afirmó que su país analizaría las prácticas observadas para evaluar su posible aplicación en el sistema penitenciario nacional.

Meses después, en diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Chaves visitó la prisión, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en ingresar al complejo carcelario, lo que profundizó el intercambio bilateral sobre políticas de seguridad.

En junio de 2024, Honduras anunció la intención de construir una megacárcel con capacidad para 20,000 reclusos, inspirada en la experiencia salvadoreña. Funcionarios hondureños viajaron a El Salvador para conocer los detalles del funcionamiento del CECOT, centrando su interés en los sistemas de seguridad, vigilancia y control de internos.

FOTO DE ARCHIVO-Reclusos de pie dentro de una cárcel durante un recorrido de los medios de comunicación en el Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) prisión, en Tecoluca, El Salvador. 4 de abril 2025. REUTERS/José Cabezas

En octubre de 2025, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó sobre el proyecto de una prisión de alta seguridad para 2.000 internos basada en el modelo del CECOT. Una delegación guatemalteca visitó El Salvador para estudiar la infraestructura y el régimen interno, en el marco de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Estas visitas reflejan el impacto regional del modelo penitenciario salvadoreño, que ha generado debate sobre su viabilidad y sus implicancias en materia de derechos humanos, así como el interés de otros gobiernos en adaptar algunos de sus elementos a las realidades de sus propios países.