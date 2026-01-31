El Salvador

A tres años de su apertura, el CECOT recibe un creciente flujo de delegaciones internacionales

En la búsqueda de respuestas ante la inseguridad, varios gobiernos se acercan para conocer de cerca una prisión famosa debido a su rigor

Guardar
En abril de 2025, Costa Rica realizó su primera visita oficial al CECOT, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador cumple, este sábado, tres años consolidado como uno de los ejes principales de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.

Desde su creación oficial un 31 de enero de 2023, la megacárcel ha recibido delegaciones oficiales de distintos países interesados en conocer de cerca el funcionamiento del modelo penitenciario salvadoreño.

La reciente inspección del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a su futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert, subrayó el interés de otros gobiernos por conocer de primera mano el funcionamiento de esta cárcel, considerada una de las más restrictivas de la región.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorre el Centro de Detención Contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)

La consolidación del CECOT como eje de la política de seguridad impulsada por Bukele responde a un contexto donde el auge del crimen organizado y la urgencia de reducir los índices de violencia han colocado a El Salvador bajo la mirada internacional.

El complejo penitenciario diseñado para albergar hasta 40,000 internos según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ha sido presentado a las delegaciones extranjeras como emblema de una estrategia de control total: aislamiento de los reclusos, privación de visitas y eliminación de los programas de rehabilitación.

Interés internacional e impacto regional

En los últimos tres años, el CECOT ha recibido a funcionarios de Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y otros, interesados en adaptar algunos elementos del modelo salvadoreño a sus contextos.

Las autoridades de Costa Rica y Ecuador expresaron durante sus recorridos en el centro, interés en aprender sobre el régimen interno, el sistema de vigilancia. Estas instancias han incluido presentaciones formales donde los responsables salvadoreños explican la lógica del sistema y los resultados obtenidos.

La primera delegación extranjera en visitar el CECOT fue la de Ecuador, en enero de 2024. La administración del presidente Daniel Noboa envió equipos técnicos para recorrer las instalaciones, luego de anunciar la construcción de dos cárceles inspiradas en el modelo salvadoreño.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial el 26 de marzo de 2025.

Durante su recorrido, Noem estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y recorrió varias áreas del penal, incluyendo bloques de celdas, el arsenal y una unidad de aislamiento.

ARCHIVO - Prisioneros observan desde
ARCHIVO - Prisioneros observan desde una celda al tiempo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

La visita de Noem se enmarca en la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y la migración ilegal.

Delegaciones analizan el modelo del CECOT

En abril de 2025, Costa Rica realizó su primera visita oficial al CECOT, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde. Durante el recorrido, el funcioanrio afirmó que su país analizaría las prácticas observadas para evaluar su posible aplicación en el sistema penitenciario nacional.

Meses después, en diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Chaves visitó la prisión, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en ingresar al complejo carcelario, lo que profundizó el intercambio bilateral sobre políticas de seguridad.

En junio de 2024, Honduras anunció la intención de construir una megacárcel con capacidad para 20,000 reclusos, inspirada en la experiencia salvadoreña. Funcionarios hondureños viajaron a El Salvador para conocer los detalles del funcionamiento del CECOT, centrando su interés en los sistemas de seguridad, vigilancia y control de internos.

FOTO DE ARCHIVO-Reclusos de pie
FOTO DE ARCHIVO-Reclusos de pie dentro de una cárcel durante un recorrido de los medios de comunicación en el Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) prisión, en Tecoluca, El Salvador. 4 de abril 2025. REUTERS/José Cabezas

En octubre de 2025, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó sobre el proyecto de una prisión de alta seguridad para 2.000 internos basada en el modelo del CECOT. Una delegación guatemalteca visitó El Salvador para estudiar la infraestructura y el régimen interno, en el marco de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Estas visitas reflejan el impacto regional del modelo penitenciario salvadoreño, que ha generado debate sobre su viabilidad y sus implicancias en materia de derechos humanos, así como el interés de otros gobiernos en adaptar algunos de sus elementos a las realidades de sus propios países.

Temas Relacionados

Centro de Confinamiento del TerrorismoEl SalvadorNayib BukeleJosé Antonio KastChileCosta RicaCECOT

Últimas Noticias

El Salvador lidera la cantidad de personas buscadas por Interpol en Centroamérica

Varios de los individuos listados enfrentan acusaciones que van desde tráfico ilícito hasta violaciones graves, mientras la colaboración judicial internacional se mantiene en constante revisión

El Salvador lidera la cantidad

República Dominicana celebra el Día Nacional de la Juventud con homenajes y políticas de inclusión

El Día Nacional de la Juventud, instaurado en 1993, reúne a instituciones públicas y privadas en torno a homenajes y programas que impulsan la participación y el bienestar de las nuevas generaciones en el país

República Dominicana celebra el Día

El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia

Educadores de todo el país asisten a jornadas de formación organizadas por el Ministerio de Educación y el Instituto Crecer Juntos, en una apuesta por la actualización pedagógica y la inclusión de enfoques integrales en la enseñanza.

El Gobierno de El Salvador

Siniestro fatal de motociclista eleva cifra de víctimas en accidentes viales en El Salvador

Una mujer falleció esta mañana en el bulevar Constitución tras ser arrollada por una rastra, en un episodio que refuerza la tendencia al alza de muertes de motociclistas durante enero de 2026

Siniestro fatal de motociclista eleva

La PNC de Guatemala recaptura en un operativo a Carlos Agustín Reyes Popol, prófugo de la pandilla Barrio 18

Un grupo de agentes logró localizar al miembro de Barrio 18 luego de un despliegue táctico en Las Maravillas, donde fueron incautadas armas de fuego, municiones y se arrestó a personas señaladas de colaborar con fugados

La PNC de Guatemala recaptura

TECNO

Pasó 27 años en prisión

Pasó 27 años en prisión injustamente y lo primero que hace en libertad es jugar en la PS5: “Voy a probar GTA 5”

Streamer gastó USD 160.000 para crear videojuego: ya recuperó el dinero e invertirá todo en su nuevo proyecto

El día en que The Beatles ganó un premio Grammy por revivir a John Lennon con IA

Perros, ratas y otros animales que ya superan a los robots en tareas clave para los humanos

Este es el carro eléctrico que llega a Gran Turismo 7 en la actualización 1.67

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

MUNDO

Donald Trump confirmó conversaciones con

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones: “Veremos qué pasa”

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida