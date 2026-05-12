El Salvador

Una polaca celebra el sabor de El Salvador desde Gdańsk: el café salvadoreño llega a Polonia

Una ciudadana europea revive memorias familiares mientras explora la fusión de sabores entre América Central y Europa del este

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Un testimonio espontáneo muestra aspectos poco conocidos de la expansión de productos latinoamericanos y las razones por las que captan el interés fuera del continente. Video cortesía.

La emoción de un reencuentro con los sabores de El Salvador se vivió en Gdańsk, cuando Natalia, ciudadana polaca y esposa de un salvadoreño, compartió en redes sociales su experiencia al disfrutar de café salvadoreño en Polonia. Al grabar el momento, saluda a sus seguidores: “Hola, mis cheros. Como ya saben, estoy aquí en Polonia, en Gdańsk, en mi ciudad. ¿Y saben qué? Pedí un café que es del Salvador. Así que voy a tomar un café salvadoreño en Polonia”.

El video capta a Natalia, mejor conocida en sus redes como Chera Polaca, degustando la bebida centroamericana acompañada por una tradicional kanapka polaca. En una escena espontánea declara: “Ey, ahorita voy a probar el café salvadoreño. ¡Qué rico! Está bien delicioso. Así que les mando saludos desde Gdańsk, desde Polonia”. La presencia de productos nacionales en contextos lejanos transforma la experiencia de las comunidades migrantes.

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De acuerdo con reportes publicados anteriormente por Infobae, el consumo de café centroamericano ha registrado un crecimiento en diversos mercados europeos durante los últimos años. El café de El Salvador destaca por su perfil aromático y acidez equilibrada, lo que le ha permitido ganar espacio en cafeterías y tiendas especializadas fuera de América Latina. La llegada de granos salvadoreños a ciudades como Gdańsk evidencia el avance de la gastronomía latinoamericana en el norte de Europa.

La vivencia de Natalia resalta el significado simbólico y emocional que adquiere la gastronomía entre quienes viven lejos de su país natal o de la cultura de sus seres queridos. Añade: “Voy a acompañarlo con una kanapka polaca”, demostrando cómo se fusionan a diario tradiciones centroamericanas y europeas. Infobae señala que productos como el café, el chocolate y el queso latinoamericano han encontrado consumidores leales no solo entre la diáspora, sino también entre la población local en distintas ciudades europeas.

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La popularidad del café centroamericano se siente en el norte de Europa gracias a personas como Natalia, quien en redes celebró la mezcla de sabores y culturas desde la distancia (Elaboración Infobae)
La popularidad del café centroamericano se siente en el norte de Europa gracias a personas como Natalia, quien en redes celebró la mezcla de sabores y culturas desde la distancia (Elaboración Infobae)

La historia de la polaca que celebra sabores salvadoreños desde Gdańsk se enlaza con otros relatos de migrantes y familias interculturales, quienes en los productos de sus países identifican una vía para preservar sus lazos afectivos y culturales. El café, protagonista en este caso, es para muchos un puente directo hacia la memoria familiar y la identidad.

En otros videos, la polaca ha degustado el chocolate salvadoreño y platillos que ella misma prepara para su esposo e hija.

Café salvadoreño con presencia en Europa

Para febrero de este 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país informó que el café de El Salvador fortalece su presencia en Austria gracias al empresario salvadoreño Eduardo Hernández, fundar, hace más de diez años, Santa Cristina GmbH, empresa establecida en Viena.

En junio de 2025, el portal oficial de la Unión Europea informó que el sector cafetalero de El Salvador ya avanzaba hacia una consolidación internacional, respaldado por la reciente integración de sus empresas en el Deforestation-Free Trade Gateway (DFTG), una plataforma digital creada por el Centro de Comercio Internacional (ITC), orientada a producir café sostenible y cumplir con los rigurosos estándares ambientales que exige la Unión Europea para productos libres de deforestación.

Vista superior de una taza de café oscuro con la silueta espumosa del mapa de El Salvador. La taza está sobre un plato y una cuchara en una mesa de madera.
Una taza de café caliente sobre una mesa de madera rústica muestra la silueta del mapa de El Salvador formada por la espuma, celebrando la identidad y cultura cafetera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la incorporación de El Salvador en el DFTG, los productores tuvieron por primera vez la posibilidad de gestionar, organizar y verificar datos cruciales para asegurar que sus cadenas de suministro estén libres de deforestación. El portal les permite cargar información conforme a los requisitos del EUDR y facilitar el intercambio de estos datos con compradores internacionales, quienes deben presentarlos en la declaración de debida diligencia obligatoria para importar al mercado europeo.

La entrada formal de El Salvador como piloto en la implementación de esta plataforma situó al país como pionero regional. El proyecto Ilamatepec y sus socios están identificando, junto a las empresas, los desafíos específicos en la recolección y transmisión de datos, y proporcionando capacitaciones prácticas sobre el uso del DFTG.

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