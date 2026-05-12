Los acuerdos secretos entre Nicaragua y Rusia despiertan inquietudes

Imagen de archivo: Rosario Murillo y Daniel Ortega durante una visita a Rusia. (Foto AP)

Nicaragua otorgó plenos poderes a Laureano Facundo Ortega Murillo para suscribir tres memorandos de entendimiento y cooperación con Rusia en áreas como catastro, cartografía, estandarización y metrología, según información oficial publicada este lunes en el Diario Oficial La Gaceta. Las autoridades nicaragüenses no han revelado los detalles sobre el contenido, alcance o mecanismos de implementación de estos acuerdos, lo que ha generado interrogantes sobre la cooperación bilateral, de acuerdo con información de la agencia internacional de noticias EFE.

Por medio de dos acuerdos presidenciales, los copresidentes de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron a su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo —quien funge como asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, y representante especial para los asuntos con Rusia— a firmar los memorandos en nombre del Estado.

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Las instituciones nicaragüenses implicadas son el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, que establecerán vínculos de cooperación con el Servicio Federal de Registro Estatal, Catastro y Cartografía de la Federación de Rusia.

El Ejecutivo también facultó al ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Vicente Ramírez Colindres, para suscribir un memorando de entendimiento en materia de estandarización y metrología con la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología de Rusia.

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Imagen de archivo: El asesor presidencial y representante especial del Gobierno de Nicaragua para los asuntos con Rusia, Laureano Ortega (i), y el canciller de Rusia, Serguey Lavrov, durante el acto de firma de una declaración para "contrarrestar" las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países. EFE/ Presidencia de Nicaragua

Quién está involucrado en los acuerdos con Rusia

La semana previa, el gobierno sandinista anunció la próxima firma de un memorando adicional con Rusia enfocado en la “seguridad biológica”, pero tampoco se divulgó su contenido. En todos estos instrumentos bilaterales, el encargado designado para suscribir los documentos ha sido Laureano Facundo Ortega Murillo, lo que refuerza su papel al frente de la diplomacia nicaragüense hacia potencias como Rusia, China y Bielorrusia.

El año pasado, el Ejecutivo de Nicaragua ya había autorizado a Laureano Facundo Ortega Murillo a firmar un acuerdo de cooperación relacionado con las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia (Zaporozhie), territorios bajo control parcial de Rusia y anexionados en septiembre de 2022. La agencia internacional de noticias EFE resaltó que esta política exterior ha situado a Nicaragua entre los principales aliados latinoamericanos del presidente ruso Vladimir Putin.

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Laureano Facundo Ortega Murillo, uno de los siete hijos del matrimonio presidencial, está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones se basan en su presunta participación en serias violaciones contra los derechos humanos de la población nicaragüense y en su apoyo a la reelección de sus padres en los comicios de noviembre de 2021, calificados de “fraudulentos” por la comunidad internacional, ya que los principales candidatos opositores estaban encarcelados.

Fotografía de archivo cedida por la Presidencia de Nicaragua del asesor presidencial y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia, Laureano Ortega (i), y el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, durante el acto de firma en Managua de una declaración para "contrarrestar" las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países. EFE/ Presidencia De Nicaragua

Antecedentes de la política exterior nicaragüense con Rusia

De acuerdo con la agencia internacional de noticias EFE, sectores de la oposición consideran a Ortega Murillo como “delfín del régimen”, aludiendo a su proyección como posible sucesor de sus padres y al margen de maniobra que le otorgan en asuntos internacionales, incluso por encima de los co-cancilleres Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

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El vínculo histórico entre Nicaragua y Rusia se remonta a la época del primer gobierno sandinista (1979-1990), cuando la entonces Unión Soviética proveyó de armamento a las fuerzas armadas nicaragüenses. Según la agencia de noticias EFE, actualmente el presidente Daniel Ortega, de ochenta años, es el principal aliado centroamericano de Rusia en la región.

Detalles pendientes sobre la cooperación y próximo pasos

El canciller Valdrack Jaentschke afirmó el 5 de octubre de 2024, según la agencia EFE, que Nicaragua trabaja “de la mano” con Rusia “por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar”. Esta declaración se da mientras el gobierno nicaragüense refuerza sus lazos con actores internacionales cuestionados por Occidente.

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Hasta el momento, el régimen sandinista no ha divulgado el contenido de los memorandos ni ha aclarado los mecanismos de implementación, lo que mantiene en reserva los detalles de la cooperación pactada con Rusia en áreas técnicas y estratégicas para el país.