El Salvador y Estados Unidos promueven inversiones en energía, digitalización e inteligencia artificial

Nuevos acuerdos redefinen la cooperación económica y tecnológica entre los dos países. El Salvador presenta condiciones sin precedentes para empresarios extranjeros. Sectores emergentes y promesas de prosperidad marcan un futuro incierto y competitivo (Foto cortesía de la Embajada de los Estados Unidos)

El acercamiento entre el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, marca una etapa en la que El Salvador podría afianzarse como un centro regional de tecnología de punta, además de crear uno de los mejores climas de negocios en la región, según destacó la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado.

Con motivo de la visita, este lunes la Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló el objetivo compartido entre ambos funcionarios: “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.

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La Secretaría de Prensa de la Presidencia destacó que Bukele ha impulsado políticas públicas orientadas hacia la seguridad y la promoción de condiciones atractivas para la llegada de capital extranjero. De acuerdo con cifras oficiales, 75 empresas han mostrado interés en instaurar operaciones en territorio salvadoreño durante una reciente reunión.

La Subsecretaría Asistente Orr expresó: “La Subsecretaria Asistente Orr se sintió complacida de llevar una delegación de agencias del gobierno de EE.UU. y las principales firmas de capital de riesgo para expandir la asociación económica de EE.UU. con El Salvador”.

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El acercamiento entre Bukele y altos funcionarios estadounidenses genera expectativas sobre el destino de la economía salvadoreña. Entre inversiones, seguridad y política, se abre un panorama lleno de desafíos y nuevas oportunidades (Foto cortesía de la Embajada de los Estados Unidos)

“En específico, se ha determinado enfatizar en las áreas de energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial”, destaca el anuncio de prensa divulgado la noche de este lunes a través de redes sociales.

Dentro de las áreas prioritarias para este vínculo bilateral se encuentran los sectores de energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial.

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Según la Oficina de Asuntos Económicos, citando a Marco Rubio: “La seguridad es un requisito previo de la prosperidad. El Presidente Bukele ha entregado ley y orden, y ahora está convirtiendo a El Salvador en un centro de alta tecnología y uno de los mejores climas de inversión en la región”, en declaraciones difundidas este lunes por el Departamento de Estado.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de El Salvador y también actúa como fuente clave de inversión directa y turismo. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador informó que el trabajo de millones de salvadoreños en territorio estadounidense ha permitido que “los lazos fuertes se hayan mantenido con el tiempo”.

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Nuevos sectores emergen como prioridad en el vínculo bilateral. El Salvador se posiciona para competir por capital internacional. Entrevistas y cifras oficiales anticipan cambios profundos en los próximos años (Foto cortesía de la Embajada de los Estados Unidos)

En el encuentro de Bukele con Orr también asistieron al encuentro los funcionarios salvadoreños Jerson Posada, ministro de Hacienda y Rodrigo Ayala, presidente Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador, así como extranjeros con trabajos estatales como Sara Hanna (venezolana asesora de la Presidencia) y Stacy Herbert (estadounidense directora de la Oficina Nacional del Bitcoin).

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, hasta el cierre de esta nota, no había emitido ningún anuncio sobre su encuentro con el alto funcionario estadounidense, solamente reposteó las publicaciones tanto de la embajada estadounidense como de la Oficina de Asuntos Económicos de los Estados Unidos.

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Este lunes, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador anunció la llegada del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, quien lidera una misión orientada a identificar nuevas inversiones en energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial. La encargada de Negocios, Naomi Fellows, dio la bienvenida personalmente a Orr, conforme a la publicación de redes sociales difundida este lunes por la Embajada.