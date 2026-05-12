Siete de cada 10 casos judiciales en el sur de República Dominicana se resuelven en menos de un año

Resultados nunca antes vistos impulsan cambios en los métodos aplicados por los jueces. Los indicadores revelan una diferencia significativa respecto a otras regiones, según registros institucionales publicados en mayo de 2026 (Foto cortesía Poder Judicial de la República Dominicana)

La región Sur de República Dominicana registra avances en su sistema judicial, con el 97 % de sus tribunales operando sin retrasos y una reducción sustancial de la mora judicial. Esta transformación, reportada este lunes por el Poder Judicial de República Dominicana, anuncia que se estaría consolidando un modelo más moderno y orientado a la resolución rápida de los casos.

El cierre de 2025, divulgado tras el encuentro Justicia y Medios Regional, destaca que Barahona y San Juan de la Maguana alcanzan el 100 % de sus tribunales al día. San Cristóbal logró el 93 %, según precisaron los magistrados Joselin Moreta Carrasco, Juan Manuel Ramírez Suzaña y Juan Proscopio Pérez Minyety, coordinadores de cada departamento judicial, al medio oficial del Poder Judicial.

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Siete de cada 10 casos presentados ante los tribunales del sur reciben decisión en menos de un año y el nivel de satisfacción de los usuarios alcanza el 80 %, lo cual refleja la mejora en eficiencia y en la proximidad entre la justicia y la población, de acuerdo con los balances expuestos por las autoridades judiciales en el informe publicado el 11 de mayo de 2026 en el portal institucional.

Barahona y San Juan de la Maguana, referentes nacionales de eficiencia judicial

Barahona se consolidó como el primer departamento judicial en lograr que la totalidad de sus tribunales tramiten asuntos sin atraso, constituyendo un hito en la historia de la planificación estratégica del Poder Judicial.

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Transformaciones profundas redefinen la experiencia ante tribunales. El impacto queda reflejado en testimonios de usuarios, autoridades y magistrados, sorprendiendo por la velocidad e inmediatez de cada respuesta dada en 2025 (Foto cortesía Poder Judicial de la República Dominicana)

Según informó el magistrado Moreta Carrasco al portal oficial, el 100 % de los jueces cumple con los estándares de desempeño y se ofrece respuesta inmediata a todas las denuncias recibidas en 2025. Este departamento también lidera en la resolución de casos penales por salidas tempranas, alcanzando un 83 %, superior a los promedios de otras regiones.

San Juan de la Maguana presenta un desempeño equiparable: el magistrado Ramírez Suzaña, en declaraciones recogidas por el Poder Judicial, detalló que ocho de cada 10 causas se resuelven en menos de un año. La meta es elevar este índice a nueve de cada 10 próximamente.

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En la actualidad, cinco de cada 10 asuntos graciosos —aquellos en que no existe conflicto entre partes— llegan a judicializarse, y se busca reducir la proporción a uno de cada 10, optimizando la rapidez del sistema. El 23 % de los asuntos penales emplean mecanismos no adversariales para una conclusión anticipada, con una meta regional del 90 %. Además, el porcentaje de trámites digitales en San Juan llega apenas al 3 %, lejos del objetivo de 80 % establecido para materializar una “Justicia 24/7”, explicó Ramírez Suzaña.

San Cristóbal y el impacto de la modernización operativa

El magistrado Pérez Minyety comunicó que el 93 % de los tribunales de San Cristóbal mantiene la gestión al día, superando antiguos problemas estructurales y la acumulación de expedientes, según datos del Poder Judicial de República Dominicana. Desde 2024, la integración al Plan Operación “Tribunales al Día” y el rediseño de las agendas han reducido significativamente los atrasos, permitiendo que siete de cada 10 procesos se decidan en menos de un año, además de eliminar los procesos penales con más de cuatro años sin sentencia.

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Foto oficial de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana (Foto cortesía Poder Judicial)

San Cristóbal ha impulsado acciones para que los trámites digitales —hoy en el 5 %— alcancen el 80 % en los próximos años. El 42 % de los casos penales concluyen por salidas tempranas, y la meta común es llegar al 90 %. Para los casos no penales, se aspira a triplicar el uso de la mediación, actualmente en el 5 %, hasta el 30 %.

Pese a los avances, los departamentos judiciales del sur enfrentan desafíos estructurales en conectividad, digitalización de servicios y expansión de alternativas al juicio oral. Las autoridades reportan que solo una fracción de los usuarios opta hoy por trámites digitales, mientras que la meta estratégica es transformar la operación judicial en un servicio ininterrumpido y accesible para toda la población.

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