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El Congreso de Guatemala analiza ley contra el lavado de dinero y veto a reformas penales

La semana legislativa contempla la revisión de propuestas claves sobre delitos financieros y abusos contra menores, así como la discusión de reformas administrativas y sociales en sesiones transmitidas en vivo desde el martes

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Legisladores encaran debates intensos sobre medidas financieras y reformas penales, en una semana marcada por presiones internacionales y disputas sobre protección de sectores vulnerables (Foto cortesía Congreso de Guatemala)
Legisladores encaran debates intensos sobre medidas financieras y reformas penales, en una semana marcada por presiones internacionales y disputas sobre protección de sectores vulnerables (Foto cortesía Congreso de Guatemala)

El Congreso de la República de Guatemala enfrenta una semana clave en la que se ha programado la discusión y votación de la iniciativa de la Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, un proyecto cuya aprobación es considerada crítica tanto para cumplir los estándares internacionales como para evitar la inclusión del país en la lista gris del sistema financiero global.

La agenda legislativa también incluye la revisión del veto presidencial al Decreto 10-2026, orientado a endurecer las sanciones penales por delitos sexuales contra menores, así como debates sobre reformas administrativas y de protección social.

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Las sesiones plenarias se realizarán con transmisión en vivo desde el martes 12 de mayo, según informó el portal oficial del Congreso de Guatemala.

De acuerdo con el portal del Congreso de Guatemala, el presidente del organismo, Luis Contreras Colindres, expresó al término de la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque que la iniciativa antilavado representa una legislación de país y señaló: “Nos da más certeza jurídica, una ley muy importante para el país; no queremos caer en la lista gris”. Contreras Colindres manifestó su confianza en que la votación se concrete favorablemente en la jornada del martes.

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El proyecto de ley, identificado como iniciativa 6593, busca actualizar y fortalecer el marco jurídico vigente desde 2001, armonizando la legislación nacional con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El texto pretende dotar al sistema financiero de mayores mecanismos de control y transparencia, en cumplimiento de los parámetros exigidos por organismos multilaterales de supervisión. En 2027, Guatemala será sometida a evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un examen que considerará determinante la vigencia de una normativa ajustada a estándares internacionales.

En medio de revisiones presidenciales y nuevas propuestas legales, instancias congresuales buscan respuestas a exigencias multilaterales y demandas sociales prioritarias para el país centroamericano (Foto cortesía Congreso de Guatemala)
En medio de revisiones presidenciales y nuevas propuestas legales, instancias congresuales buscan respuestas a exigencias multilaterales y demandas sociales prioritarias para el país centroamericano (Foto cortesía Congreso de Guatemala)

El Decreto 10-2026 introduce penas de prisión inconmutables y endurece la respuesta penal ante delitos de abuso, explotación y violencia sexual contra menores, además de elevar la edad de consentimiento y ampliar la protección a víctimas. La reconsideración parlamentaria de este veto se discutirá en la trigésima primera sesión ordinaria adicional convocada para el martes 12 de mayo a las 14h.

El Congreso avanza en múltiples reformas: salud, justicia y fiscalización

En el último tramo de las deliberaciones, resalta la discusión en tercer debate de la iniciativa 6451, que propone un nuevo marco legal para la atención integral de pacientes con enfermedades raras, de diagnóstico complejo y base genética.

Este texto busca garantizar el acceso a diagnóstico precoz, tratamiento especializado y seguimiento continuo, así como establecer la obligatoriedad de estudios genéticos en la atención de pacientes con patologías debilitantes asociadas a discapacidad.

Entre las funciones institucionales programadas para la semana, el pleno realizará la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría para completar el período constitucional 2024-2029, según información del portal oficial del Congreso de Guatemala.

La agenda parlamentaria de esta semana incluye la revisión de una reforma antilavado considerada central para evitar sanciones internacionales, así como la deliberación sobre un veto presidencial respecto a medidas más estrictas contra delitos sexuales hacia menores (Foto cortesía Congreso de Guatemala)
La agenda parlamentaria de esta semana incluye la revisión de una reforma antilavado considerada central para evitar sanciones internacionales, así como la deliberación sobre un veto presidencial respecto a medidas más estrictas contra delitos sexuales hacia menores (Foto cortesía Congreso de Guatemala)

La agenda contempla también la reanudación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, solicitada por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, del bloque UNE. Esta comparecencia, actualmente en fase de preguntas adicionales, continuará durante la trigésima segunda sesión ordinaria prevista para el jueves 14 de mayo a las 10h.

Todas las sesiones de esta semana serán transmitidas en directo a través del Canal del Congreso de la República y sus plataformas informativas digitales.

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