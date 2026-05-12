El Salvador

El Salvador impulsa reformas legales para modernizar el control sanitario agroalimentario

La Comisión de Salud y Agricultura analiza una propuesta que refuerza la vigilancia epidemiológica, la inocuidad alimentaria y agiliza trámites para responder con mayor eficacia ante riesgos sanitarios tanto para consumidores como para productores nacionales

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Una canasta grande exhibe secciones separadas de carne roja, salchichas, pollos, pescados frescos sobre hielo y pequeños sacos de arroz, frijoles y maíz.
Una canasta cuidadosamente organizada muestra una abundante selección de carnes, pollos, pescados frescos sobre hielo y granos, capturando la esencia vibrante de un mercado tradicional en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este lunes al viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, quien expuso los fundamentos técnicos y los alcances de la propuesta de reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de Alimentos No Procesados de Origen Vegetal o Animal.

Durante la sesión, Domínguez planteó que la reforma busca consolidar un sistema sanitario moderno, respaldado científicamente y con reconocimiento nacional e internacional.

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Añadió que la iniciativa no implica solo una modificación legal, sino el fortalecimiento de la capacidad de control, vigilancia epidemiológica agropecuaria y coordinación institucional, tanto a nivel nacional como internacional.

El viceministro precisó que la propuesta se concentra en reformas a los artículos 4 y 79, y contempla la derogación del artículo 80 de la ley vigente. De acuerdo con Domínguez, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se consolida como la autoridad competente en materia sanitaria, fitosanitaria e inocuidad agroalimentaria, reforzando sus atribuciones para ordenar el sistema sanitario del país.

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Entre los elementos clave, Domínguez destacó la vigilancia epidemiológica del MAG, el control sanitario de productos de origen animal —incluidos lácteos, ovoproductos, cárnicos, productos de la pesca y apícolas—, la autorización de establecimientos agropecuarios y el control de inocuidad de productos no procesados y semiprocesados.

Una mujer vende verduras a las afueras del mercado central en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Una mujer vende verduras a las afueras del mercado central en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El viceministro remarcó que la salud de la población salvadoreña es un bien público que exige decisiones apoyadas en evidencia científica. Además, puntualizó que la reforma se fortalece con la modernización de la Red Nacional de Laboratorios, la cual integra capacidades acreditadas bajo normas internacionales como la ISO/IEC 17025, para garantizar análisis precisos en productos alimenticios.

Domínguez informó sobre inversiones en marcha para modernizar la infraestructura y la capacidad técnica del Ministerio, en colaboración con la cooperación internacional, organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), además de aliados en Estados Unidos y la Unión Europea. Este respaldo permite a El Salvador avanzar en procesos de homologación y reciprocidad, facilitando la exportación e importación de productos agropecuarios.

Uno de los aspectos centrales señalados por el funcionario es la agilización de trámites, con la eliminación de trabas burocráticas y la centralización del control sanitario en el MAG. Domínguez afirmó que la reforma permitirá responder con mayor eficiencia ante alertas sanitarias y proteger tanto a consumidores como a productores nacionales, y contribuirá a fortalecer la apertura de mercados internacionales y el aprovechamiento de acuerdos comerciales como el CAFTA.

El viceministro de Agricultura y Ganadería expone fundamentos y alcances de nuevas reglas enfocadas en evidencias, garantizando protección y fortalecimiento del bienestar colectivo con la colaboración de organismos internacionales y mejoras institucionales (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)
El viceministro de Agricultura y Ganadería expone fundamentos y alcances de nuevas reglas enfocadas en evidencias, garantizando protección y fortalecimiento del bienestar colectivo con la colaboración de organismos internacionales y mejoras institucionales (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

Los diputados de la comisión expresaron su respaldo a la reforma, al resaltar la necesidad de contar con un ente rector en materia sanitaria y fitosanitaria y el impacto de las mejoras institucionales para productores, consumidores y exportadores del país.

El encuentro terminó con el compromiso de la comisión de avanzar en la elaboración y aval del dictamen respectivo para dotar al Ministerio de Agricultura y Ganadería de las herramientas necesarias para continuar modernizando y fortaleciendo la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria en El Salvador.

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