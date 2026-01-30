El Salvador

Gobierno anuncia nueva estrategia educativa para enseñanza inicial en El Salvador

La reforma educativa para la primera infancia incorpora un modelo pedagógico basado en el juego y la participación activa del alumnado, con énfasis en el desarrollo de habilidades a través prácticas y recursos especializados

El Gobierno apuesta por experiencias sensoriales y materiales didácticos únicos. Iniciativas culturales complementan la propuesta, mientras el currículo busca fortalecer vínculos y habilidades desde los primeros años.

El Gobierno de El Salvador presentó este jueves un nuevo currículo nacional de primera infancia, una reforma pedagógica que redefine la enseñanza inicial en el país. Bajo este modelo, el proceso educativo se aparta de los métodos tradicionales centrados en la memorización para potenciar un aprendizaje basado en experiencias, lo cual busca fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños desde sus primeros años.

Uno de los elementos distintivos del anuncio fue la presentación de la denominada “caja mágica”, un conjunto de recursos y materiales pedagógicos diseñados para el aula y el hogar. Entre los insumos, la Primera Dama Gabriela de Bukele destacó paquetes escolares con uniformes, zapatos, útiles, libros y materiales didácticos como títeres, plastilina, pintura y tablets. Además, la propuesta incluye la colección literaria “árbol de Vida”, kits para zonas de desarrollo de aprendizaje y un repositorio digital con contenidos especializados en educación infantil.

El planteamiento central del nuevo currículo está sustentado en cuatro pilares fundamentales: el juego, la participación, el aprendizaje activo y la calidad de las interacciones. Gabriela de Bukele enfatizó que el juego es el eje esencial del proceso: “El juego es el lenguaje natural de todos los niños. Permite desarrollar la creatividad, facilita el aprendizaje y las habilidades sociales, fomenta la resiliencia y la adaptabilidad. Y todo de la mejor manera, con diversión.” De acuerdo con su explicación, “es un juego intencionado, con un propósito”.

Sobre la participación, la Primera Dama sostuvo que el nuevo enfoque pone al niño como protagonista de su desarrollo: “Este currículo hace que los niños sean los protagonistas de su desarrollo de aprendizaje. Como docentes, debemos garantizar que sus voces, ideas y emociones sean escuchadas y consideradas en las decisiones de su vida cotidiana”. El aprendizaje activo implica experiencias prácticas y sensoriales: “Un niño aprende moviéndose, jugando, explorando, con todos sus sentidos al máximo. Cuando vivimos y sentimos una experiencia, el aprendizaje se integra y se vuelve significativo”.

Cada paquete escolar incluye dispositivos electrónicos, uniformes y calzado, enfocados en la modernización y equidad educativa para todos los niveles. Foto cortesía Mined

El cuarto pilar, la calidad de las interacciones, se basa en la premisa de que el cariño y el trato personal son insustituibles para lograr un desarrollo pleno: “No hay educación sin amor, el cariño y la atención cálida favorecen el desarrollo y el aprendizaje”. Para Gabriela de Bukele, un ambiente acogedor genera mayor seguridad emocional, curiosidad y motivación en los niños.

La aplicación del currículo contará con iniciativas complementarias, como espacios y actividades culturales y recreativas, entre las que se incluyen el acceso a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), bebetecas físicas y móviles, el Parque Infantil de Diversiones, parque Saburo Hirao, y visitas a museos y teatros nacionales. Estas acciones buscan que la educación trascienda el aula y se enriquezca con la interacción con la comunidad y la cultura local.

Gabriela de Bukele subrayó que la puesta en marcha del currículo exige la colaboración de diversos actores sociales. Los docentes deberán actuar como mediadores y facilitadores del aprendizaje. Los directores escolares tendrán la responsabilidad de liderar la implementación, asegurar condiciones materiales adecuadas e infraestructura segura. Para las familias, el compromiso reside en participar activamente en la educación, reforzando en casa lo aprendido y colaborando con la escuela.

En la articulación institucional, el Ministerio de Educación y el Instituto Crecer Juntos encabezarán la capacitación y acompañamiento de los docentes, así como el control y seguimiento del modelo en cada centro educativo. El Ministerio de Salud continuará su labor con la Ley Nacer con Cariño y el Programa Nacional de Educación Prenatal, promoviendo el cuidado integral desde la gestación y la prevención de enfermedades para fomentar hábitos alimenticios y de higiene adecuados. El Ministerio de Cultura desarrollará acciones junto a Educación para la promoción de la identidad cultural, el patrimonio y las expresiones artísticas.

La Primera Dama impulsa una reforma que convierte a niños y docentes en protagonistas. La articulación entre ministerios, familias y comunidad será clave para una educación transformadora y emotiva (Foto Cortesía Instituto Crecer Juntos)

El nuevo currículo implica también la coordinación con otras instancias del Estado. La Escuela Nacional de Música y la Dirección Nacional de Formación en Artes. El Ministerio de Hacienda garantizará la inversión en educación, salud y nutrición infantil, al tiempo que el Ministerio de Turismo habilitará y acondicionará espacios públicos para la recreación familiar. Las carteras de Obras Públicas y Obras Municipales deberán continuar con la ampliación y remodelación de los centros escolares y espacios comunitarios. El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en colaboración con Educación, velará por el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia.

La Primera Dama cerró su anuncio apuntando a los docentes y la sociedad en general como los protagonistas en la construcción de este nuevo paradigma: “La educación de nuestros niños es responsabilidad de todos, una tarea que nos define como país”.

