La restauración de los ecosistemas costeros en El Salvador toma fuerza con Misión Océano

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador celebra cuarto año de Misión Océano con avances en conservación marina (Cortesía: MedioAmbienteSLV)

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador (MARN) celebra el cuarto año de Misión Océano, iniciativa que se ha convertido en un faro de luz para los ecosistemas marinos salvadoreños.

La cartera estatal mantiene como pilar una estrategia que no solo impulsa el monitoreo y la restauración ambiental, también busca asegurar el sustento de las comunidades costeras y la supervivencia de especies en riesgo.

Este aniversario, marcado por acciones en el Día Mundial de la Educación Ambiental, pone de relieve la urgencia y el alcance de los esfuerzos oficiales para resguardar la biodiversidad marina y mitigar riesgos ambientales de largo plazo.

De acuerdo a datos oficiales, en la temporada 2025-2026, el Ministerio de Medio Ambiente protegió más de 38,000 huevos de tortuga marina solo en la zona de Los Cóbanos, cifra especialmente relevante tras el registro de nacimientos de tortuga baule (Dermochelys coriacea), especie catalogada en estado crítico, cuyo avistamiento reproductivo no se documentaba desde 2014.

Este hecho representa un hito para la recuperación de las poblaciones de esta tortuga en aguas salvadoreñas.

La continuidad de Misión Océano articula esfuerzos para reducir el riesgo ambiental y preservar los medios de vida en el litoral de El Salvador. (Cortesía: Acajutlapearl)

Por su parte, el Complejo Los Cóbanos se convierte en punto central para la pesca y el turismo sostenible, pilares económicos de la región.

Dicho espacio alberga una amplia diversidad de arrecifes coralinos y hábitats que sirven de refugio y área de reproducción para cetáceos, tortugas marinas y una variedad considerable de peces.

Otro de los componentes más destacados del programa es la atención particular a los cetáceos. El MARN ha capacitado y certificado a más de 60 guías comunitarios, quienes disponen ahora de un Plan de Acción para la Atención de Varamientos y de una Guía de Buenas Prácticas para el Avistamiento Responsable de Cetáceos, como instrumentos normativos a nivel nacional.

Para la protección y recuperación de las tortugas marinas, las acciones incluyen patrullas conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC), personal del ministerio, voluntarios y la Marina Nacional, concentrándose en la salvaguarda de las cuatro especies que anidan en la costa salvadoreña.

Además, se ha fortalecido la red de viveros y el acompañamiento a viveristas, incrementando la tasa de supervivencia de los huevos y reduciendo los factores de riesgo para las crías.

Fernando López, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, valoró la importancia del programa y remarcó que el foco del programa es la educación.

“Detrás de cada acción hay una idea clara: la educación ambiental se pone en práctica. Por eso se acompaña a comunidades, se capacita a guías y se impulsa la reducción de plásticos, cuidando ecosistemas que sostienen economías locales y el futuro del país”, expresó en su perfil oficial de Facebook.

Los tres ejes de la estrategia de Misión Océano

Creada y puesta en marcha desde el año 2022, Misión Océano se sostiene bajo tres ejes principales.

El primero es la educación ambiental, que promueve la formación y la sensibilización de actores locales sobre el valor y la fragilidad de los ecosistemas marinos.

El segundo concentra acciones directas de conservación, como el fortalecimiento de viveros de tortugas marinas, liberaciones planificadas de neonatos, y la eliminación de redes fantasmas y otros artes de pesca abandonados, que representan amenazas letales para la fauna.

El tercer eje articula la colaboración entre equipos de guarda-recursos, cuerpos policiales, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, para garantizar la vigilancia ambiental y la respuesta rápida ante emergencias.

La estrategia de Misión Océano integra educación ambiental, conservación directa y vigilancia colaborativa para salvaguardar los mares salvadoreños. (Cortesía: lopezlarreynaga)

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, Misión Océano intensifica actividades como limpiezas costeras, monitoreo de especies y campañas de sensibilización, involucrando a las comunidades en la defensa de su entorno y asegurando que la gestión ambiental no se limite al ámbito institucional.

La continuidad de estas iniciativas refleja el compromiso del Gobierno de El Salvador con la reducción de los riesgos ambientales y la preservación de los medios de vida en la zona litoral, articulando esfuerzos para fortalecer programas nacionales de conservación de cetáceos, tortugas marinas, caimanes y cocodrilos.