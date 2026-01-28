El cementerio de La Bermeja en San Salvador registra 70 sepulturas de mascotas desde su apertura

La Bermeja ofrece dos servicios para sepultura de mascotas: el pagado 'Jardín de huellitas' y el gratuito 'Patitas del Cielo'. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Desde la apertura del cementerio municipal de mascotas en La Bermeja, la ciudad de San Salvador ha sepultado 58 animales en este espacio, que aseguran es único en Centroamérica.

De ese total, 46 corresponden al servicio pagado denominado “Jardín de huellitas” y 12 al servicio gratuito, conocido como “Patitas del Cielo”.

La jefa de Registro y Colecturía de la Alcaldía de San Salvador, Dayana Lemus, explicó en una entrevista en Noticiero Hechos de Canal 12, que cualquier familia interesada en dar sepultura formal a su mascota debe acercarse a las oficinas administrativas del cementerio, ubicadas sobre Bulevar Venezuela en un horario de 8:00am a 5:00pm de lunes a domingo, o llamar al 2225-7777.

El trámite inicia con la presentación del DUI de la persona responsable y, si se posee, una ficha veterinaria de la mascota. Si no se cuenta con ese documento, el personal facilita un formulario para recabar la información general del animal.

El servicio cubre la inhumación de perros, gatos, aves y conejos. Lemus detalló que los precios varían según el tamaño de la mascota: la tarifa mínima es de $40 USD para animales pequeños y $70 USD para los de mayor tamaño. Ambos montos incluyen el espacio, la inhumación y el destino final del animal, así como el derecho al uso del nicho durante un año.

La tarifa mínima para la inhumación de animales pequeños en el cementerio de mascotas de San Salvador es de $40 dólares estadounidenses. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Una vez transcurrido ese periodo, la familia debe pagar un refrendo anual de $18.35 USD para mantener el espacio. Además, existe la posibilidad de colocar una placa conmemorativa, gestionada directamente en la administración del cementerio, con un costo adicional de $4 USD.

Para quienes no pueden costear el servicio, la Alcaldía ofrece la opción gratuita “Patitas del Cielo”, destinada a mascotas en situación de calle y animales provenientes de refugios. Según Lemus, este beneficio se gestiona principalmente a través de los propios refugios, aunque los ciudadanos pueden comunicarse al mismo número telefónico para solicitar información sobre el procedimiento.

El cementerio de La Bermeja se ha convertido en un referente para la población de San Salvador, que ha mostrado una alta aceptación del servicio, según las cifras compartidas por la funcionaria.

Las familias deben presentar DUI y, de ser posible, ficha veterinaria para tramitar la sepultura de su mascota en La Bermeja. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Desde el 15 de enero, la ciudad de San Salvador cuenta con un espacio exclusivo para la sepultura de mascotas en el cementerio La Bermeja. La inauguración de este servicio representa un paso significativo en la atención y el respeto hacia los animales de compañía.

El alcalde Mario Durán resaltó el sentido de la iniciativa, al afirmar que el objetivo es ofrecer un trato digno en el último adiós a los animales. Sostuvo: “Hemos habilitado ya el cementerio municipal para mascotas con el objetivo de que podamos dignificarlos en esa partida que ellos tienen que tener en algún momento. Esto va a ser en el cementerio La Bermeja. Son dos jardines muy bonitos, muy especializados”.

Las autoridades municipales han puesto especial énfasis en mantener las tarifas accesibles para la población. El edil aseguró que “los precios son sumamente accesibles” y ratificó el compromiso del municipio de garantizar el entierro gratuito a los animales de la calle.

Con este proyecto, la ciudad responde a una creciente demanda ciudadana por espacios donde despedir a las mascotas de forma respetuosa.

La apertura en La Bermeja ha convertido a San Salvador en referente regional, ofreciendo servicios tanto para quienes pueden costearlos como para quienes requieren apoyo municipal.