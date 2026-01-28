El Salvador

El cementerio de La Bermeja en San Salvador registra 70 sepulturas de mascotas desde su apertura

A partir del 15 de enero, las familias pueden acceder a servicios diferenciados dependiendo de sus posibilidades económicas, incluyendo trámites administrativos y la opción de una placa conmemorativa gestionada en el lugar

Guardar
La Bermeja ofrece dos servicios
La Bermeja ofrece dos servicios para sepultura de mascotas: el pagado 'Jardín de huellitas' y el gratuito 'Patitas del Cielo'. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Desde la apertura del cementerio municipal de mascotas en La Bermeja, la ciudad de San Salvador ha sepultado 58 animales en este espacio, que aseguran es único en Centroamérica.

De ese total, 46 corresponden al servicio pagado denominado “Jardín de huellitas” y 12 al servicio gratuito, conocido como “Patitas del Cielo”.

La jefa de Registro y Colecturía de la Alcaldía de San Salvador, Dayana Lemus, explicó en una entrevista en Noticiero Hechos de Canal 12, que cualquier familia interesada en dar sepultura formal a su mascota debe acercarse a las oficinas administrativas del cementerio, ubicadas sobre Bulevar Venezuela en un horario de 8:00am a 5:00pm de lunes a domingo, o llamar al 2225-7777.

El trámite inicia con la presentación del DUI de la persona responsable y, si se posee, una ficha veterinaria de la mascota. Si no se cuenta con ese documento, el personal facilita un formulario para recabar la información general del animal.

El servicio cubre la inhumación de perros, gatos, aves y conejos. Lemus detalló que los precios varían según el tamaño de la mascota: la tarifa mínima es de $40 USD para animales pequeños y $70 USD para los de mayor tamaño. Ambos montos incluyen el espacio, la inhumación y el destino final del animal, así como el derecho al uso del nicho durante un año.

La tarifa mínima para la
La tarifa mínima para la inhumación de animales pequeños en el cementerio de mascotas de San Salvador es de $40 dólares estadounidenses. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Una vez transcurrido ese periodo, la familia debe pagar un refrendo anual de $18.35 USD para mantener el espacio. Además, existe la posibilidad de colocar una placa conmemorativa, gestionada directamente en la administración del cementerio, con un costo adicional de $4 USD.

Para quienes no pueden costear el servicio, la Alcaldía ofrece la opción gratuita “Patitas del Cielo”, destinada a mascotas en situación de calle y animales provenientes de refugios. Según Lemus, este beneficio se gestiona principalmente a través de los propios refugios, aunque los ciudadanos pueden comunicarse al mismo número telefónico para solicitar información sobre el procedimiento.

El cementerio de La Bermeja se ha convertido en un referente para la población de San Salvador, que ha mostrado una alta aceptación del servicio, según las cifras compartidas por la funcionaria.

Las familias deben presentar DUI
Las familias deben presentar DUI y, de ser posible, ficha veterinaria para tramitar la sepultura de su mascota en La Bermeja. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Desde el 15 de enero, la ciudad de San Salvador cuenta con un espacio exclusivo para la sepultura de mascotas en el cementerio La Bermeja. La inauguración de este servicio representa un paso significativo en la atención y el respeto hacia los animales de compañía.

El alcalde Mario Durán resaltó el sentido de la iniciativa, al afirmar que el objetivo es ofrecer un trato digno en el último adiós a los animales. Sostuvo: “Hemos habilitado ya el cementerio municipal para mascotas con el objetivo de que podamos dignificarlos en esa partida que ellos tienen que tener en algún momento. Esto va a ser en el cementerio La Bermeja. Son dos jardines muy bonitos, muy especializados”.

Las autoridades municipales han puesto especial énfasis en mantener las tarifas accesibles para la población. El edil aseguró que “los precios son sumamente accesibles” y ratificó el compromiso del municipio de garantizar el entierro gratuito a los animales de la calle.

Con este proyecto, la ciudad responde a una creciente demanda ciudadana por espacios donde despedir a las mascotas de forma respetuosa.

La apertura en La Bermeja ha convertido a San Salvador en referente regional, ofreciendo servicios tanto para quienes pueden costearlos como para quienes requieren apoyo municipal.

Temas Relacionados

Cementerio de mascotasLa BermejaSan SalvadorAlcaldía de San SalvadorBulevar VenezuelaJardín de huellitasPatitas del CieloAnimales de compañía

Últimas Noticias

Nasry Asfura anuncia primer bloque de su gabinete y asume directamente la secretaría de Salud

El nuevo gabinete de Honduras toma forma con el anuncio de un bloque relevante de nombramientos, marcado por la decisión del presidente Nasry Juan Asfura de encabezar personalmente la Secretaría de Salud

Nasry Asfura anuncia primer bloque

El Banco Mundial prevé un crecimiento moderado en Centroamérica en 2026

La última edición del informe del Banco Mundial señala que la economía centroamericana avanzará en 2026, aunque continuará enfrentando barreras como la vulnerabilidad a cambios en aranceles y la presión de déficits fiscales

El Banco Mundial prevé un

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

El Salvador estrena currícula escolar con nuevas asignaturas, énfasis en la tecnología y apuesta por la formación integral. La reforma enfrenta expectativas y críticas de la comunidad educativa

Nueva currícula educativa en El

Uniformes y útiles escolares hasta 16% más baratos en Costa Rica en comparación al 2025

Autoridades piden a padres de familia comparar precios, comercios con diferencias de hasta un 278% en el valor de artículos

Uniformes y útiles escolares hasta

Más de 350 mil salvadoreños aprovechan cursos en línea de Platzi

La plataforma proporciona capacitación desde niveles básicos hasta avanzados, preparando a los usuarios para exámenes internacionales y potenciando su integración en sectores como el turismo y el desarrollo de software

Más de 350 mil salvadoreños

TECNO

Starlink vs. internet tradicional: cuáles

Starlink vs. internet tradicional: cuáles son las diferencias principales y cuál elegir en 2026

Cómo la tecnología mantiene vivo a BTS mientras el grupo prepara sus shows

¿Tu mando sabe si estás estresado? Así es el nuevo control con pantalla que mide tu ritmo cardíaco

Cómo tener Starlink gratis: los pasos para acceder a la nueva opción de internet satelital sin pago

Chrome se vuelve “agéntico”: la nueva IA de Google que gestiona compras y trámites de forma autónoma

ENTRETENIMIENTO

‘KPop Demon Hunters’ es la

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV

El vínculo entre Zac Efron y el caso de tráfico sexual de los hermanos Alexander

Justin Bieber regresará a los escenarios con una presentación especial en los premios Grammy

La hermana de Hailey Bieber enfrenta cargos por agresión y allanamiento tras pelea en un club

MUNDO

El régimen iraní restaura parcialmente

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados