El Salvador

Alianza internacional posibilita implantes cocleares a niños salvadoreños

El apoyo conjunto de autoridades salvadoreñas y marroquíes posibilitó el acceso de pacientes infantiles a tecnología auditiva avanzada, impulsando el desarrollo de habilidades comunicativas bajo supervisión de especialistas en rehabilitación

La activación de dispositivos auditivos, realizada permitió que menores con discapacidad auditiva experimentaran el sonido por primera vez (Cortesía ISRI).

Por primera vez, niños salvadoreños pudieron escuchar tras la activación de implantes cocleares, un hito alcanzado mediante la colaboración entre el despacho de la Primera Dama salvadoreña, Gabriela de Bukele, y la Fundación Lalla Asmaa de Marruecos. Este avance representa una oportunidad para transformar radicalmente su desarrollo, comunicación y aprendizaje gracias al acceso al mundo sonoro.

Al concluir la primera fase de las cirugías realizadas a finales del año anterior, los especialistas procedieron al encendido de los dispositivos, permitiendo que los beneficiarios experimentaran la percepción del sonido.

De acuerdo con Elisa Gamero, jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, “Este día, lo que nosotros estamos presenciando es el encendido de los aparatos. Los beneficiarios para estas cirugías fueron identificados de una lista de pacientes que tiene el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación y que cumplían con los criterios médicos que se establecen para una cirugía de este tipo”.

El proceso de rehabilitación de los niños estará acompañado por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), que continuará su apoyo para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades auditivas.

“Este paso abre un nuevo camino para su desarrollo, comunicación y aprendizaje. Acompañaremos su proceso de rehabilitación para que puedan descubrir el mundo a través del sonido. Seguimos trabajando para que El Salvador pueda oír”, informó la institución pública a través de sus redes sociales.

El despacho de la Primera Dama gestionó la entrega del equipo junto con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral . (Cortesía ISRI).

Entre los testimonios personales, una familia destacó el impacto de esta intervención: “Va a ser un cambio radical para ella, pero yo sé que va a ser para bien. Y lo importante de todo es que aproveche esa oportunidad, porque la verdad es que no, no cualquier niño tiene la oportunidad que nosotras ahora obtenemos”, afirmó el padre de una de las menores beneficiadas.

Esta intervención tuvo lugar en el marco de la visita oficial de Gabriela Rodríguez de Bukele al Reino de Marruecos, donde la delegación técnica salvadoreña mantuvo encuentros bilaterales con funcionarios marroquíes enfocados en el intercambio de experiencias, especialmente en salud maternoinfantil y educación inicial. El encuentro tuvo lugar el 27 y 28 de julio de 2025, en la que la salvadoreña asistió acompañada de sus dos hijas.

La comitiva estuvo integrada por líderes como Alexandra Posada, jefa de Primera Infancia, y Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación, quienes coordinaron la agenda técnica. El equipo llevó a cabo visitas a instituciones educativas y articularon reuniones estratégicas para potenciar la cooperación con actores clave del sistema educativo marroquí.

Durante un encuentro con Abdeljalil Benzouina, director de la Unidad Central de Educación Preescolar del Ministerio de Educación de Marruecos, y la especialista sénior en educación del Banco MundialDeborah Mikesell, ambas naciones compartieron sus avances y desafíos en las reformas educativas sobre Primera Infancia. Marruecos presentó su esfuerzo hacia la universalización de la educación preescolar, mientras que El Salvador expuso políticas públicas innovadoras, destacando el liderazgo de la Primera Dama y la importancia del juego como herramienta pedagógica.

Delegación salvadoreña y autoridades marroquíes fortalecieron su cooperación en educación inicial y salud maternoinfantil (Cortesía ISRI).

Para entonces, Alexandra Posada subrayó la sintonía entre ambos países: “El Salvador y Marruecos tienen una misma visión y objetivos, lo cual brinda la oportunidad de hacer un intercambio más profundo entre las acciones, los programas y las estrategias que se están desarrollando”.

Como resultado, el Ministerio de Educación de Marruecos solicitó al equipo salvadoreño un intercambio técnico para analizar el diseño del nuevo currículo de Primera Infancia y la Estrategia Nacional del Juego.

El gobierno salvadoreño le apostó en el viaje a firmar convenios con Marruecos “para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la detección temprana de la sordera congénita”.

