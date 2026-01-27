El Salvador

La llegada de Shakira impulsa controles de seguridad y limpieza en San Salvador

El anuncio de los conciertos de la artista genera expectativas de un importante impacto económico, una movilización significativa de viajeros y la activación de diversos sectores de servicios en la capital salvadoreña

Colombian singer Shakira performs during
Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at Jose Amalfitani stadium, in Buenos Aires, Argentina December 9, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La llegada de Shakira a El Salvador con su serie de conciertos impulsará el turismo regional, consolidando a San Salvador como un foco económico y cultural. Según proyecciones oficiales, los cinco conciertos que la artista ofrecerá en el país dejarán un impacto económico superior a $25 millones, generarán cientos de empleos y convocarán a miles de centroamericanos, especialmente viajeros por carretera.

Esta oleada de visitantes activará una cadena de consumo en sectores como hotelería, transporte y gastronomía, fortaleciendo el papel del llamado “turismo de conciertos” como motor clave en la economía de servicios centroamericana.

En este contexto, el Alcalde de San Salvador Centro (municipio capitalino), Mario Durán, anunció que ya se está ejecutando un plan de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), así como operativos de limpieza ante la previsión del flujo masivo de turistas para los espectáculos de Shakira.

La conectividad terrestre se presenta como un factor central. Datos de la SITCA en 2024 indican que el 49,4 % de los turistas internacionales que ingresaron a El Salvador lo hizo por vía terrestre, lo que refuerza la expectativa de una movilización regional considerable.

Este fenómeno se refleja también en las cifras recopiladas por CORSATUR: hasta octubre de 2025, de un total de 3.3 millones de visitantes internacionales, el 55% accedió al país por carretera.

Empresas de transporte como Autobuses Cristóbal Colón, integradas en el grupo MOBILITY ADO, ya habían detectado la previsión de mayor demanda. Desde diciembre del año pasado ofrecen 12 frecuencias diarias entre Guatemala, El Salvador y Honduras, con un total de más de 360 asientos disponibles por día, distribuidos entre el servicio Diamante y Directo Económico. Esto busca responder a la alta demanda generada por eventos de entretenimiento y facilitar el traslado regional de asistentes.

Anteriormente, Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO, explicó: “La movilización de viajeros centroamericanos hacia eventos de entretenimiento forma parte de nuestra experiencia operativa en la región, con el traslado de cientos de pasajeros desde distintos países. Estos movimientos reflejan cómo el turismo asociado a conciertos y espectáculos contribuye al dinamismo económico y a la conectividad regional”, dijo Valdez.

El representante añadió que los interesados en conocer detalles sobre rutas, precios y horarios pueden consultar las redes sociales de la empresa o comunicarse a los centros de llamadas en sus países de origen.

Para el desplazamiento seguro y ágil de los viajeros, las autoridades y operadores recomiendan revisar con anticipación la documentación necesaria. Valdez detalla los principales requisitos: el Documento único de Identidad (DUI) vigente para ciudadanos de los países CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), y pasaporte válido por al menos seis meses para personas provenientes de Costa Rica y Panamá, así como para todos los menores de edad, sin importar su nacionalidad.

Además, los menores que viajen solos o acompañados únicamente de uno de sus padres deben presentar una autorización de salida y documentación que acredite parentesco; si viajan con terceros, deben portar la autorización legal correspondiente. Se aconseja, además, llevar copias físicas o digitales de todos los papeles en un lugar seguro.

Al integrarse hospitalidad, experiencias urbanas, gastronomía y amplias opciones de transporte regional, El Salvador busca aprovechar esta oportunidad para robustecer su competitividad como destino, en un entorno donde el turismo asociado a espectáculos ya reconfigura la movilidad y el desarrollo económico en la región.

