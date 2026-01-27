¿Cuál es la pena que deberá cumplir Norman Quijano en El Salvador y por qué?

El exdiputado salvadoreño deberá cumplir un pena de más de 13 años de prisión en el país. / Fiscalía General de la República

El exdiputado salvadoreño Norman Quijano enfrentará una condena de 13 años y 4 meses de prisión en un centro penitenciario de El Salvador, tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso, que involucra delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, se remonta a las negociaciones entre líderes políticos y estructuras criminales durante las elecciones presidenciales de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Quijano será ingresado en un centro penal para cumplir la sentencia emitida en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.

El proceso judicial se realizó en ausencia, luego de la reforma al Código Procesal Penal que permite juzgar a acusados no presentes en el país.

La FGR indicó que el exdiputado fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas a cambio de apoyo electoral cuando era candidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De acuerdo con un reporte de USA Today, las autoridades estadounidenses detuvieron a Quijano en mayo de 2025, mientras gestionaba su solicitud de asilo. Tras su detención, permaneció en un centro de migrantes en Texas hasta que se concretó su entrega a El Salvador para enfrentar la condena.

El político fue arrestado el 6 de marzo de 2025 en Estados Unidos en el contexto de solicitud de asilo político en ese país./ Fiscalía General de la República

Las investigaciones de la Fiscalía sostienen que el político y otros dirigentes de ARENA acordaron la entrega de $100,000 a las pandillas MS-13 y Barrio 18.

El objetivo era influir en el voto de la población durante los comicios presidenciales de 2014. A pesar de estos pactos, el partido de Quijano perdió las elecciones ante el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al que entonces pertenecía el actual presidente Nayib Bukele.

El ministerio público aseguró que, además de la entrega de dinero, el exdiputado ofreció reducir operativos policiales y eliminar leyes antipandillas.

“Quijano habría prometido beneficios a las estructuras criminales para obtener respaldo electoral”, señaló la FGR. La acusación formal fue presentada en octubre de 2022, sustentada en testimonios, audios, videos y documentación que, según la entidad, probaron la existencia de negociaciones políticas a cambio de votos.

En el proceso judicial, el director fiscal contra la corrupción, Orlando Rivas, explicó que los magistrados validaron las pruebas y determinaron la responsabilidad de Quijano en los delitos imputados. La sentencia de 13 años y 4 meses incluye la figura de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, figuras penales previstas en la legislación salvadoreña.

La defensa del exdiputado apeló la condena ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que el proceso tuvo irregularidades y constituye una persecución política.

Entre los señalamientos se incluyó el supuesto levantamiento irregular de la inmunidad parlamentaria de Quijano cuando se desempeñaba como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pese a estas apelaciones, la FGR informó que la condena se mantiene vigente y el traslado al centro penitenciario se ejecutará de inmediato.

Norman Quijano fue alcalde de San Salvador bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en el período de 2009 a 2015. / AFP

El caso de Norman Quijano se enmarca en una serie de investigaciones que involucran a partidos políticos y estructuras criminales en El Salvador. Las autoridades judiciales también han señalado que otros partidos, incluido el FMLN, realizaron negociaciones similares con pandillas, aunque en montos superiores, lo que habría incidido en los resultados electorales de 2014.

La condena contra el exfuncionario se produce tras su desafuero como diputado del Parlamento Centroamericano, solicitado por la Fiscalía en noviembre de 2021 y aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre de ese año. Durante el proceso, los fiscales presentaron evidencia de reuniones entre líderes partidarios y cabecillas de pandillas, incluyendo registros audiovisuales y testigos protegidos.

El político y ex alcalde que compitió para presidente

Norman Quijano es un político salvadoreño que ocupó diversos cargos en la administración pública. Se desempeñó como presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador desde mayo de 2018 hasta noviembre de 2019. Fue alcalde de San Salvador durante dos periodos consecutivos (de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015), y resultó electo diputado legislativo para el periodo 2015-2018, siendo el candidato más votado con 143,017 sufragios directos. Posteriormente, fue reelegido para un periodo adicional.

Su carrera política comenzó como gerente de Acción Social de la Alcaldía Municipal de San Salvador bajo el gobierno municipal de Armando Calderón Sol, quien posteriormente fue presidente de la República. A partir de 1994, Quijano participó en cinco períodos legislativos consecutivos, ocupando la secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2009.

La trayectoria de Quijano estuvo marcada por su rol en el partido Arena, donde se consolidó como una de las figuras más relevantes de la derecha salvadoreña. Su paso por la política incluyó candidaturas presidenciales y cargos de alta representación, hasta que el proceso judicial interrumpió su carrera pública.