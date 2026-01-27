El Salvador

¿CECOT o penal común? El destino penitenciario de Norman Quijano tras su extradición a El Salvador

Tras casi cinco años fuera del país, Norman Quijano ya está bajo custodia en El Salvador. La Fiscalía confirmó su traslado a un centro penitenciario, pero el destino exacto sigue sin revelarse por motivos de seguridad y logística

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X del Noticiero El Salvador)

Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial de ARENA, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a El Salvador el día de ayer, 26 de enero de 2026 para cumplir una condena de 13 años y cuatro meses por delitos relacionados con pandillas y fraude electoral.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el político salvadoreño ya se encuentra bajo custodia, pero aún persiste la incógnita sobre si será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) o a una prisión común.

La FGR detalló en un comunicado que “hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”.

El Ministerio Público recalcó que el exfuncionario será recluido en un centro penitenciario, aunque evitó precisar el nombre de la prisión aduciendo razones de seguridad y logística. Esta postura ha alimentado el debate sobre si Quijano será trasladado al CECOT, la mega-cárcel construida en 2023 en Tecoluca, o si, debido a su edad y condición, será ubicado en un penal para reos comunes.

El CECOT y el endurecimiento de la política carcelaria: debate sobre el destino de Quijano

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 en Tecoluca, departamento de San Vicente, es considerado la mayor cárcel de América Latina, con capacidad para albergar hasta 40,000 internos.

El gobierno salvadoreño ha destinado este centro principalmente a personas vinculadas a estructuras de pandillas, en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022. El complejo penitenciario cuenta con estrictas medidas de seguridad, celdas sobrepobladas y limitaciones severas de contacto con el exterior.

El nombre del centro penitenciario donde será trasladado Quijano permanece bajo reserva oficial. Fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que la determinación depende de protocolos internos y de una evaluación sobre el tipo de delito, la edad y el perfil del reo.

Especialistas han advertido que el ingreso de figuras políticas a centros de máxima seguridad como el CECOT podría interpretarse como una medida ejemplarizante, en línea con el endurecimiento de la política carcelaria en El Salvador.

Según informes judiciales, Quijano fue condenado en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego de que la justicia salvadoreña consideró probado que sostuvo negociaciones con cabecillas de pandillas a cambio de votos durante la campaña presidencial de 2014.

Imágenes de la llegada de Norman Quijano a El Salvador, donde es recibido por un fuerte dispositivo policial. El video muestra el momento en que desciende del avión y es puesto bajo custodia. Cortesía Fiscalía General de la República.

La sentencia, dictada en ausencia, se produjo cuando Quijano ya se encontraba fuera del país, residiendo en Estados Unidos desde 2021 y alegando persecución política. La entrega de Quijano cobró notoriedad internacional por la colaboración entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas. El presidente Nayib Bukele celebró públicamente la deportación, calificándola como “un mensaje para quienes evaden la justicia”.

Posibilidad de prisión domiciliar por su edad

Otro tema en discusión es la posibilidad de que Norman Quijano pueda acceder a un régimen de prisión domiciliar, debido a su edad y condiciones de salud.

La legislación salvadoreña contempla esta alternativa para reos mayores de 60 años que no representen un peligro para la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que Quijano pueda beneficiarse de esta medida. El Ministerio de Seguridad y la FGR han evitado pronunciarse sobre esta opción, a la espera de evaluaciones médicas y jurídicas que podrían definir su situación en los próximos días.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Dirección General de Centros Penales ni el Ministerio de Seguridad han confirmado el destino final de Quijano.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que podría resolver si el exfuncionario será uno de los primeros políticos en ingresar al CECOT, o si su condena transcurrirá en otro recinto penitenciario del país.

