Tres personas reciben el diagnóstico de VIH cada día en El Salvador

El Salvador detecta tres nuevos casos de VIH cada día, principalmente en jóvenes de 20 a 39 años, según ONU Sida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dos hombres y una mujer son detectados, diariamente, con VIH en El Salvador, según informó la directora de ONU Sida en El Salvador, Celina Miranda. Esta tendencia implica que cada día tres personas reciben la noticia de que viven con el virus, la mayoría de ellas jóvenes de 20 a 39 años.

De acuerdo con Miranda, el año 2024 cerró con 917 nuevos diagnósticos, una cifra que supera los 908 del año anterior. Los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonate concentran la mayor incidencia de casos en todo el país.

La funcionaria enfatizó la importancia de la detección temprana, en especial entre los hombres. Recomendó que este grupo se realice pruebas de VIH cada tres o seis meses, ya que “en las primeras etapas, una persona con el virus puede vivir de cinco a ocho años sin presentar síntomas”, señaló Miranda.

Para facilitar el acceso al diagnóstico, se ha implementado la autoprueba de VIH, que puede solicitarse en el seguro social, unidades de salud, hospitales, sanidad militar y bienestar magisterial. “Si el resultado es positivo, se aconseja comenzar la terapia antirretroviral esa misma semana”, explicó Miranda, y agregó que el tratamiento se ha simplificado a una pastilla diaria en lugar de las diez que se requerían antes.

San Salvador, La Libertad y Sonsonate lideran las áreas con mayor incidencia de VIH en El Salvador, con un creciente número de diagnósticos. Imagen Ilustrrativa

Miranda advirtió que “los casos podrían aumentar un 38 % en los próximos años si no se refuerzan las acciones preventivas”. Recordó que el virus se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección y por compartir jeringas o implementos de inyección entre personas portadoras.

La directora de ONU Sida en El Salvador subrayó que la detección oportuna y la adherencia al tratamiento son esenciales para detener el avance del VIH en la población salvadoreña.

Panorama del VIH en la región centroamericana

La situación del VIH en Centroamérica refleja un reto persistente para los sistemas de salud. En Honduras, desde 1985 hasta marzo de 2024, se habían acumulado más de 43,000 casos de infección, con más de 16,000 personas diagnosticadas en etapas asintomáticas y 26,400 con infección avanzada, según informó el Ministerio de Salud hondureño.

Solo en los primeros nueve meses de 2024, el país registró 875 nuevas infecciones, lo que equivale a un diagnóstico cada ocho horas.

En El Salvador, la tendencia de incremento se mantiene: entre enero de 2024 y abril de 2025, las autoridades sanitarias notificaron 1,167 nuevos diagnósticos, elevando el total histórico a 42,753 personas afectadas. En la región, la Organización Panamericana de la Salud advierte que un tercio de quienes viven con VIH son detectados en etapas avanzadas, lo que complica el acceso temprano a tratamiento y eleva los riesgos de complicaciones.

La detección temprana y las pruebas regulares para hombres son clave para el control del VIH en El Salvador. (Freepik)

Aunque no se dispone de cifras diarias consolidadas para toda Centroamérica, los expertos coinciden en que el ritmo de nuevos casos anuales sigue siendo alto y que el porcentaje de incremento varía según el país.

Las organizaciones internacionales insisten en la necesidad de reforzar la prevención, ampliar el acceso a pruebas y combatir el estigma social para frenar el avance de la epidemia.

¿Qué es el VIH? Estadísticas y grupos más afectados

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo que ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas del cuerpo frente a infecciones y ciertos tipos de cáncer.

Sin tratamiento, la infección puede progresar hasta el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la fase más avanzada de la enfermedad.

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en 2024 fallecieron aproximadamente 630,000 personas en todo el mundo por causas relacionadas con el SIDA. En América Latina, las muertes anuales bajaron de 42,000 en 2010 a 27,000 en 2024, lo que representa una reducción del 36 %. A pesar de este descenso en la mortalidad, la región sigue enfrentando desafíos en la detección temprana y el acceso integral al tratamiento.

Un tercio de las personas con VIH en Centroamérica son diagnosticadas en etapas avanzadas, lo que dificulta el acceso temprano a tratamientos eficaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos poblacionales. Las estadísticas de la OPS destacan que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las mujeres transgénero, las trabajadoras sexuales y las personas que se inyectan drogas son quienes presentan las tasas más altas de prevalencia. Estos colectivos concentran la mayoría de las nuevas infecciones en la región y enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud y prevención.

La OPS subraya la urgencia de fortalecer estrategias basadas en evidencia para reducir el estigma, ampliar el acceso al diagnóstico temprano y garantizar la atención integral a las personas con VIH en Centroamérica.

Prevención: desafíos y estrategias clave para frenar el VIH

La prevención del VIH sigue siendo el pilar principal para reducir los contagios en América Latina y el mundo. Las recomendaciones de la OPS y la OMS se enfocan en ampliar el acceso a la información, la educación sexual integral y la distribución gratuita de preservativos.

Según la OPS, menos de la mitad de las personas en la región que necesitan profilaxis preexposición (PrEP) acceden realmente a este método preventivo. Además, la cobertura de pruebas diagnósticas y consejería sigue siendo desigual, especialmente en comunidades rurales y entre los grupos socialmente marginados.

La OPS y la OMS destacan que América Latina redujo en un 36 % las muertes por SIDA desde 2010, aunque persisten retos en prevención y atención. (AdobeStock)

Las estrategias más efectivas incluyen el fortalecimiento de campañas de sensibilización, la promoción del uso correcto y constante de condones y la oferta de pruebas rápidas en espacios accesibles y sin discriminación. La organización enfatiza que la educación sexual desde la adolescencia y la reducción del estigma social pueden contribuir de manera decisiva a frenar la transmisión.

La OMS insiste en la importancia de la detección temprana y el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral, así como en garantizar el acceso equitativo a servicios de salud. La meta global es alcanzar el llamado “95-95-95”: que el 95 % de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 95 % reciba tratamiento y el 95 % logre supresión viral.

Las autoridades internacionales subrayan que la prevención no solo es una cuestión médica, sino también social y educativa, por lo que urge la cooperación entre gobiernos, comunidades y organismos multilaterales para frenar la epidemia.