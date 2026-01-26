Fiscalía inicia audiencia por fraude masivo en el llamado Caso Forex en San Salvador

La Fiscalía General de la República de El Salvador llevó a cabo la audiencia preliminar contra tres hermanos acusados de estafa agravada en el Caso Forex.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició este lunes la audiencia preliminar contra tres hermanos identificados como Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas álvarez, acusados de estafa agravada en el denominado “Caso Forex”, donde hasta ahora se han contabilizado 500 víctimas y un monto defraudado superior a $2.5 millones.

Este caso surgió a partir de multiples denuncias presentadas en 2019, cuando autoridades salvadoreñas detectaron el funcionamiento de una sociedad intermediaria creada por los hermanos Rivas álvarez.

La empresa ofrecía a la población la oportunidad de invertir sumas mínimas de $1,000 con la promesa de un rendimiento de hasta un 20 %, superando con creces las tasas habituales del sistema financiero salvadoreño. La estructura captaba fondos bajo el argumento de que serían invertidos en la bolsa de valores y mercados de divisas, pero las ganancias prometidas nunca llegaron a manos de los ahorrantes.

Las investigaciones fiscales han demostrado que este tipo de esquemas fraudulentos se han multiplicado con la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso a mecanismos internacionales de transferencia.

En El Salvador, la proliferación de estafas basadas en falsos productos financieros encuentra terreno fértil en una sociedad con bajo nivel de bancarización.

El auge de criptomonedas y el uso de redes sociales ha abierto nuevas vías para la captación ilegal de dinero, mientras el sistema judicial avanza lentamente en la persecución.

Esquema fraudulento del “Caso Forex”

Según la Fiscalía, los hermanos Rivas Álvarez captaron fondos entre ciudadanos comunes, a quienes convencieron de invertir con promesas de alta rentabilidad inexistente.

La acusación formal se presentó ante la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina fiscal de San Salvador. Tras cinco años las diligencias han recopilado abundante evidencia de que los fondos nunca ingresaron al mercado financiero, sino que se desviaron mediante una red de cuentas bancarias manejadas por los acusados y terceros.

A pesar de las tres órdenes de captura y la alerta de difusión internacional de Interpol, hasta hace un año los imputados permanecían fugitivos de la justicia salvadoreña. Las autoridades prevén que la actual audiencia preliminar se extienda durante toda la semana, mientras continúan recibiendo denuncias y ampliando el expediente de investigación.

Diversos testimonios de las víctimas describieron la pérdida de ahorros personales y familiares.

Foto cortesía FGR

Repercusiones de las estafas digitales regionales

Al margen del Caso Forex, el fenómeno de las estafas digitales ha adquirido mayor visibilidad en El Salvador, impulsado por modus operandi importados desde el exterior.

En los últimos días, el fiscal general Rodolfo Delgado y el gabinete de seguridad ofrecieron declaraciones públicas para advertir sobre casos recientes atribuidos a estructuras criminales operando desde una cárcel en Colombia.

Estas bandas contactan a personas para ofrecer diferentes servicios a través de internet y mediante engaños, los hacen desplazarse a lugares desiertos, donde les amenazan psicológicamente y exigen información familiar para realizar extorsiones.

La FGR identificó que estos delitos digitales utilizan cuentas bancarias, casas de cambio y criptomonedas para transferir el dinero fuera del país. En septiembre del año pasado, la “Operación Escudo Virtual” permitió las primeras detenciones de personas vinculadas a estas redes, que también han practicado fraudes mediante alquileres vacacionales y falsas inversiones.

El caso de los hermanos Rivas Álvarez y las nuevas tipologías de fraude son muestra de cómo El Salvador enfrenta desafíos crecientes en la lucha contra el delito financiero y la protección de sus ciudadanos ante riesgos globales.