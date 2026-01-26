El Salvador

El Salvador impulsa promoción internacional para atraer inversiones y turistas

La estrategia nacional se focaliza en captar capital extranjero interesado en el sector hotelero, así como en expandir campañas para consolidar la presencia del país en mercados tradicionales y emergentes de América, Europa y Oceanía

La promoción internacional de El Salvador busca atraer inversiones extranjeras y conquistar nuevos mercados turísticos clave para el crecimiento económico del país. (Foto: TripAdvisor)

La promoción internacional de El Salvador se apoya en dos grandes vertientes: la atracción de inversiones y la conquista de nuevos visitantes. Así lo enfatizó la directora ejecutiva de CORSATUR, Alejandra Durán, en Radio Fuego 107.7 FM, quien detalla que esta estrategia busca posicionar al país como un destino seguro, moderno y competitivo en la región. La funcionaria subraya que, mientras se trabaja para captar capital extranjero interesado en hoteles y servicios turísticos, se refuerzan campañas en mercados clave para aumentar el flujo de viajeros.

La apuesta por atraer inversión extranjera se concentra en países donde cadenas hoteleras y grupos turísticos de Estados Unidos, España y México han mostrado interés en instalarse o crecer. “Les decimos que tenemos seguridad, conectividad y una amplia red de empresas turísticas, lo que genera un entorno atractivo para invertir”, señala Durán.

Entre los incentivos que resalta está la utilización del dólar estadounidense, que “facilita la operativa económica de los empresarios y les garantiza estabilidad cambiaria”. El acceso a mano de obra calificada y la capacidad de los trabajadores locales representan otro valor agregado para quienes contemplan expandirse en el territorio salvadoreño.

En paralelo, la funcionaria insiste en la necesidad de diversificar mercados. Además de los países tradicionales, El Salvador dirige esfuerzos a destinos que califica como “de conquista”, donde el flujo de visitantes comienza a crecer y se busca consolidar presencia: México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Canadá, Perú, España, Colombia y Panamá.

Allí, la meta es “aumentar los números” y posicionar al país como referente en la región. El foco también está en captar viajeros de alto poder adquisitivo provenientes del Reino Unido, Francia y Australia, quienes suelen buscar experiencias exclusivas y tienen mayor capacidad de gasto.

Respecto al auge del turismo de cruceros, Durán destaca que este fenómeno se ha convertido en una de las tendencias más relevantes para el sector. “Este año tenemos en lista aproximadamente 18 cruceros de varios tipos”, afirma, y precisa que algunos realizan paradas de un día y otros permiten a sus pasajeros pasar la noche a bordo en puertos nacionales.

Aunque El Salvador no cuenta aún con un puerto especializado en cruceros, la demanda ha impulsado el desarrollo de infraestructura en puntos como Acajutla y La Unión. La directora subraya que la mayoría de estos visitantes son adultos mayores, por lo que se requiere “un nivel superior de infraestructura turística”, que incluya senderos accesibles y servicios adaptados para su movilidad.

El impacto se extiende a las comunidades: “Un crucerista gasta entre $100 y $150 al día en artesanías, alimentos y experiencias locales”, ingresos que benefician directamente a pequeños negocios y familias.

El turismo de cruceros registra un auge en El Salvador, con 18 cruceros programados para el año y un impacto positivo en la economía local a través del gasto en comunidades. (Foto: @SecPrensaSV)

La oferta turística nacional destaca por su variedad y accesibilidad. “El clima es importante, sol y playa es el favorito de todos”, resume Durán, quien subraya las ventajas de disfrutar el mar sin requerimientos especiales ni riesgos de fauna peligrosa.

Las playas, la temperatura estable y la ausencia de tiburones se mencionan como puntos a favor para el visitante internacional. La funcionaria enfatiza que el turismo interno es ahora una prioridad: “Queremos que los salvadoreños conozcan sus propios destinos, porque al viajar dentro del país y pernoctar, se convierten en turistas y dinamizan la economía local”.

La aparición de sitios poco explorados y la promoción de rutas como La Ruta de las Flores o zonas como La Unión amplían las opciones para visitantes nacionales y extranjeros.

El cierre del año pasado marcó un hito para el sector. “Teníamos una meta de cumplir con cuatro millones de visitantes y la superamos: llegamos a los 4,1 millones”, sostuvo la directora ejecutiva de CORSATUR. Este resultado, atribuido tanto al trabajo público como al esfuerzo del sector privado, confirma la tendencia positiva que vive El Salvador en materia turística.

Entre quienes eligieron al país como destino, la mayoría llegó desde Estados Unidos, Guatemala y Honduras, aunque también se recibieron viajeros de otras nacionalidades.

Sobre las formas de ingreso, Durán aclara que “el acceso terrestre sigue siendo el más común, aunque la llegada por vía aérea se ha equiparado en algunos momentos del año”. La distribución responde a los picos de visitantes provenientes de Estados Unidos frente a los flujos de países vecinos, lo que obliga a ajustar las campañas promocionales según la estacionalidad.

El país superó la meta anual al recibir 4,1 millones de visitantes, principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, reflejando una tendencia positiva del sector turismo. (Crédito: FIAES)

Uno de los grandes atractivos y diferenciadores que destaca la titular de CORSATUR es la seguridad. “El tema de seguridad es una gran cosa para quienes vienen a El Salvador”, recalca, y reconoce que la percepción positiva del país se ha convertido en una herramienta poderosa para atraer tanto a turistas como a inversiones.

Durán sostiene que el bienestar regional también resulta clave, ya que “nos vendemos como región y es importante que todos los países ofrezcan altos estándares de calidad y seguridad en el servicio turístico”. Esta visión busca consolidar a El Salvador no solo como un destino individual, sino como parte de un circuito centroamericano atractivo para visitantes de Europa, Suramérica y otros lugares remotos.

La proyección internacional del país, la diversificación de su oferta y el esfuerzo coordinado entre sector público y privado perfilan a El Salvador como un destino emergente, seguro y competitivo en la región.

