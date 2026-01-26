El Salvador

El gobierno de El Salvador iniciará proyecto para mitigar inundaciones en la Zona Rosa

Una intervención de más de USD 3 millones buscará mejorar la capacidad de drenaje mediante trabajos preliminares y controles estrictos, procurando reducir los efectos de las lluvias sobre calles y viviendas en la zona

La Zona Rosa en el área Metropolitana de San Salvador recibirá una intervención de gran escala destinada a reducir el riesgo de inundaciones. El titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, anunció que las acciones para mitigar el impacto de las lluvias en esta transitada zona comenzarán oficialmente después del 15 de febrero.

El objetivo principal es evitar que, como ocurre cada invierno, la acumulación de agua afecte las calles, avenidas y tragantes de este concurrido sector comercial y residencial, conocido por ser uno de los más vulnerables durante la temporada de intensas precipitaciones, según explicó Rodríguez.

Rodríguez detalló que el proyecto contempla una inversión aproximada de USD 3 millones para ampliar el sistema de drenaje, con recursos provenientes de fondos internacionales.

Los trabajos incluirán la apertura de calicatas para inspeccionar el suelo. Estas pruebas preliminares se ejecutarán durante la noche y la madrugada, alternando así el horario habitual de la zona con el propósito de minimizar la interferencia en la circulación.

“En estos días vamos a hacer unas pruebas de lo que tenemos que realizar en el lugar, unas calicatas que tenemos que hacer, que vamos a hacer en horario nocturno y en horas de la madrugada vamos a cerrar la arteria”, comunicó el ministro Rodríguez en un vídeo difundido por Radio YSKL y recogido por Diario El Mundo.

El proyecto de la Zona Rosa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Obras Públicas, que prevé ejecutar obras similares en otras áreas críticas de la capital salvadoreña, como la colonia Médica, plaza El Trovador, 49 avenida Sur, Hermano Lejano, plaza Salvador del Mundo y paseo General Escalón.

Si bien no se detallaron los montos asignados para estas zonas, el funcionario precisó que la intención es encontrar soluciones progresivas que atiendan la problemática de inundaciones que aqueja al área Metropolitana de San Salvador.

Las acciones inmediatas en la Zona Rosa comenzarán con labores de inspección y pruebas en el subsuelo y no implican, en esta etapa, la sustitución total del sistema de drenaje, de acuerdo con la información proporcionada por el ministro.

La arteria afectada se cerrará temporalmente por las noches para facilitar los trabajos, y la población será informada sobre los avances para evitar inconvenientes. “La obra definitiva va a comenzar después del 15 de febrero, que vamos a empezar con trabajos en el sector de la Zona Rosa, lo vamos a estar informando para que los salvadoreños puedan estar pendientes”, indicó Rodríguez.

El funcionario insistió en que la finalidad del proyecto es establecer un sistema de detención para el agua lluvia que disminuya las inundaciones recurrentes durante el invierno. En palabras del ministro : “Esto es únicamente por un sistema de detención que vamos a hacer por las lluvias para reducir el riesgo de inundaciones que normalmente se dan todos los inviernos”.

Año tras año, la Zona Rosa se sitúa entre los puntos más afectados de la capital debido a las fuertes precipitaciones, una situación que el gobierno pretende transformar con obras de ingeniería dirigidas a mejorar la evacuación del agua y proteger una zona neurálgica tanto para la actividad comercial como para el bienestar de sus residentes.

