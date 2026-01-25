Prepara tu visita: El Ilopango Airshow 2026 en El Salvador anuncia operativo de ingreso para sus asistentes

La alta afluencia de personas prevista en el Ilopango Airshow Oficial 2026 obliga a reforzar medidas de seguridad vial y peatonal. (Cortesía: Ilopango Airshow Oficial)

El Ilopango Airshow 2026 se realizará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, siendo la decimo sexta edición de un evento que ha maravillado tanto al publico nacional como extranjero durante muchos años.

El Air Show reúne a miles de personas para presenciar acrobacias aéreas, exhibiciones de helicópteros, espectáculos de paracaidismo y hasta esperadas presentaciones musicales.

Cabe destacar, que se ha consolidado como uno de los encuentros aeronáuticos más grandes de toda Centroamérica, atrayendo a familias, entusiastas de la aviación y visitantes de diferentes naciones.

Bajo el lema “Cielos al Límite”, las expectativas son máximas en un fin de semana que eclipsa su atención en los cielos. Aunque los atractivos principales se centran en las alturas, la diversión también se encuentra en tierra con actividades gracias a los patrocinadores.

El Ilopango Airshow Oficial 2026 reúne a miles de visitantes el 31 de enero y 1 de febrero en el aeropuerto de Ilopango. (Cortesía: Ilopango Airshow Oficial)

Debido a su afluencia, se debe conocer que la cita trae consigo todo un despliegue logístico que facilitará la llegada de los visitantes al aeropuerto.

El Viceministerio de Transporte (VMT) compartió información relevante para los asistentes, pues se ejecutará un operativo que optimice la circulación en la arterías. Además, se han definido áreas específicas para estacionamiento y rutas exclusivas de acceso a pie hacia el recinto.

Las autoridades anunciaron controles de circulación en los accesos principales al aeropuerto sobre el bulevar del Ejército y la 1a Avenida Norte. De igual manera, los conductores deberán considerar posibles desvíos y atender estrictamente las indicaciones del personal de tránsito presente en la zona.

Uno de los aspectos a destacar es que se contará con grúa para atender cualquier tipo de emergencia que se presente y despejar el área lo antes posible. Todo ello con ayuda del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP), quien también cumplirá un papel clave en el dispositivo vehicular.

Autoridades del tránsito señalizan especialmente los accesos principales durante los días del Ilopango Airshow 2026. (Cortesía: Viceministerio de Trasporte)

De momento, se espera que en los próximos días la organización brinde detalles sobre la programación del evento que generalmente inicia por la tarde y tiene una duración de 6 horas.

Entradas con causa: recaudación a beneficio del Hospital Bloom

Más allá del espectáculo, es importante recordar que parte de lo recaudado se dedica a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom.

Las entradas en preventa tienen un precio de $14 para adultos y $7 para niños de 2 a 12 años. Mientras que el parque tiene un valor de $3.25.

Dichos boletos pueden adquirirse por medio del sitio web de Smart Ticket y en puntos de venta ubicados en diversos puntos del país.

Experiencia gastronómica y ambiente familiar en el Ilopango Air Show

Durante el Ilopango Air Show, los asistentes encuentran una amplia oferta gastronómica que abarca desde platos típicos salvadoreños hasta opciones internacionales, todo disponible en áreas especialmente acondicionadas para la familia. De igual manera, la pirotecnia es uno de los atractivos principales por su impacto visual y unión con las acrobacias de los pilotos.

El evento se desarrolla en un ambiente seguro y acogedor, con zonas de descanso y espacios pensados para el disfrute colectivo, lo que permite a los visitantes compartir la experiencia entre exhibiciones aéreas y actividades recreativas, rodeados de un entorno festivo y amigable.

Los visitantes del Airshow Ilopango 2026 podrán gozar de una oferta gastronómica diversa (Cortesía: Ilopango Airshow Oficial)

Los drones tendrán un papel destacado dentro del programa de exhibiciones. El año pasado se realizaron demostraciones coordinadas de vuelo que mostraron la precisión y tecnología de estos dispositivos, con maniobras sincronizadas y coreografías luminosas que buscan sorprender al público. De igual manera recrearon imágenes para el disfrute de todos los espectadores.

La participación de pilotos especializados permitirá a los asistentes conocer de cerca las capacidades de los drones tanto en el ámbito recreativo como en aplicaciones profesionales de vuelo.