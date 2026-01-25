El Salvador

30 personas resultaron quemadas con pólvora durante actividad religiosa en El Salvador

Comandos de Salvamento y Cruz Verde socorrieron a múltiples lesionados durante la tradicional quema de pólvora de Jesús Cautivo celebrada en el departamento de La Paz, en la zona central del territorio

Al menos 30 personas sufrieron quemaduras por pirotecnia durante una actividad religiosa celebrada la noche del sábado en el distrito de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador.

El incidente ocurrió en el marco de la tradicional quema de pólvora en honor a Jesús Cautivo, una tradición que se ha mantenido por más de 130 años como símbolo de agradecimiento por los favores recibidos y que congrega multitudes en la zona central del país.

La celebración de Jesús Cautivo en Zacatecoluca en la Parroquia de El Calvario, se caracteriza por la quema de estructuras denominadas “Toritos” y un “castillo” de pólvora.

Los “Toritos” son armazones con forma del referido animal, cargados de pirotecnia, que jóvenes de la comunidad transportan por las calles, mientras que el “castillo” corresponde a una gran estructura fija decorada también con fuegos artificiales frente a una iglesia local.

Estas tradiciones tienen profundas raíces culturales y forman parte del calendario religioso de la iglesia católica, pero implican riesgos considerables para la seguridad de los asistentes.

Equipos de emergencia auxiliaron a las víctimas

Según informes de la Cruz Verde Salvadoreña, la mayor parte de los lesionados recibió atención prehospitalaria en el lugar de los hechos. Al menos 27 personas fueron estabilizadas por los equipos médicos, mientras que tres requirieron traslado urgente al Hospital Nacional Santa Teresa, de la misma localidad, por la gravedad de sus heridas.

Comandos de Salvamento también asistió a numerosos afectados, y voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña brindaron ayuda a una decena de individuos con lesiones más leves, según información compartida en cuentas oficiales.

Entre los casos atendidos destacó el de una joven de 23 años quien resultó lesionada en el ojo izquierdo por el impacto de un artefacto conocido localmente como “buscanigua”, utilizado en los festejos.

Estadísticas nacionales y tipos de quemaduras

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), el 17.39% de las emergencias por quemaduras en El Salvador son provocadas específicamente por la manipulación de pirotécnicos.

Al cierre de 2025, el Minsal registró 1,673 atenciones por quemaduras a nivel nacional, con una prevalencia significativa en menores de cinco años afectados principalmente por sustancias calientes.

Además, 291 personas resultaron quemadas por pirotecnia a lo largo del año, aunque el mayor número de casos se registra durante la temporada navideña.

El 56% de las víctimas atendidas presentan quemaduras en varias regiones del cuerpo, aunque la mayoría corresponde a lesiones de primer grado, limitadas a la capa superficial de la piel.

Por otro lado, el 38% de los casos involucró quemaduras de segundo grado, con síntomas que incluyen enrojecimiento, inflamación, dolor severo y formación de ampollas, siendo las muñecas y las manos zonas especialmente vulnerables. Solo el 6% se clasificó como quemaduras de tercer grado, las cuales afectan tejidos profundos como grasa, músculo o hueso.

