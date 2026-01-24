Las Ferias Integra brindan servicios médicos y legales en Izalco y San Pedro Masahuat, El Salvador

Ambas sedes dispusieron de transporte gratuito para facilitar el acceso de las comunidades a los servicios ofrecidos en las Ferias Integra. (Dirección de Integración)

Ferias Integra ofrecieron este sábado múltiples servicios médicos, legales y de asistencia psicológica en los municipios de Izalco (Sonsonate Este) y San Pedro Masahuat (La Paz Oeste) dirigidas por la Dirección de Integración.

Las actividades iniciaron desde la mañana y estuvieron dedicadas a acercar atención de primer nivel a los habitantes de las comunidades locales.

En el Centro Escolar Pedro Félix Cantor de Izalco, los pobladores accedieron a transporte gratuito y recibieron atención en medicina general, odontología, oftalmología, ginecología, dermatología, salud ambiental y exámenes de VIH y ETS, entre otras especialidades.

De manera similar, el Centro Escolar San Marcelino en San Pedro Masahuat facilitó consultas médicas generales, odontológicas y de fisioterapia, junto con la asistencia ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR), que incluyó mediación y apoyo psicológico.

Además, se dispuso farmacia y un sistema de transporte interno para la ayuda de los pobladores.

La población valoró de manera positiva el trabajo hecho por las Ferias Integra

Katherine Viera, gerente de Integración Comunitaria, destacó la importancia de las ferias y afirmó que el proyecto beneficia a más de 2000 personas tomando en cuenta ambas comunidades.

“Cada uno de los salvadoreños se ha levantado muy temprano desde sus comunidades, han utilizado diferentes transportes rurales para poder llegar acá y así también este día nos encontramos en el departamento de La Paz, especialmente en San Marcelino, donde también nos encontramos llevando nuestra feria integra con todos esos servicios para cada uno de los salvadoreños”, apuntó.

Y añadió: “Este día vamos a estar beneficiando en las dos actividades a más de 2500 personas con las diferentes servicios médicos, legales y psicológicos”.

Antes del inicio de las actividades, el movimiento en los caminos rurales era notorio. Con la expectativa de recibir atención.

Raquel Flamenco se trasladó desde Acajutla a Izalco para recibir la atención, comentado de manera positiva tras recibir un buen trato de parte de los encargados.

“Una experiencia bonita, la verdad, y sí nos han atendido superbién, rápido, el personal muy amable, los doctores también muy atentos. Incluso aquí, donde nos entregaron la medicina, bastante atentos y rápido todo. Pasamos en consulta general, las dos. Pasamos así con la niña y veo que también los demás, mis compañeros, han pasado rápido sus consultas también”, manifestó Flamenco.

Otro caso fue Norma Aída de Madrid, habitante de Izalco, quien confesó ser nueva en este tipo de actividades, pero resaltó su importancia.

“Y yo soy huraña para andar en estas cosas. Es primera vez que yo vengo a este evento. Pues todo ha sido excelente, nada que yo me voy a sentir. Y de repente, pues me han puesto dos inyecciones que son buenas para la salud de uno, en el nombre de Dios”, comentó Norma.

La siguiente jornada del programa ha sido calendarizada para el próximo sábado 31 de enero en Concepción de Ataco y San Miguel Centro, donde se replicarán los servicios ofrecidos en las jornadas recientes. Además, las autoridades de la Dirección de Integración se plantean que el proyecto siga creciendo con el fin de apoyar a más comunidades dentro del territorio nacional.

Soyapango, el punto de partida para la atención integral en comunidades

El programa tuvo su lanzamiento en Soyapango (San Salvador Este), como un esfuerzo para llevar servicios estatales de manera directa a las comunidades.

La iniciativa, gestionada por la Dirección de Integración, contempla atención médica y psicológica, asesoría legal y talleres recreativos, en un formato que garantiza el acceso gratuito y sin restricciones a la salud y otros derechos básicos.

Esta estrategia busca fortalecer el bienestar comunitario. En la jornada inaugural, realizada en el Centro Escolar Urbanización Las Margaritas, residentes de Soyapango y áreas cercanas accedieron a servicios integrales desde primeras horas.