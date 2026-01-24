El Salvador

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador

La izquierda salvadoreña definió su hoja de ruta para los próximos comicios, permitirá candidatos no afiliados y dará autonomía a las bases para pactar coaliciones en cada territorio

ARCHIVO: El partido ha enfrentado un proceso de reestructuración luego de los resultados adversos en los comicios de 2024. /REUTERS

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mantiene su postura de participar en las próximas elecciones generales de El Salvador en 2027, según mencionó el secretario general del partido, Manuel Flores, durante un acto de conmemoración por los 20 años del fallecimiento de Shafick Handal, uno de los máximos dirigentes históricos de la organización.

“No nos podemos oponer a ir a las elecciones porque eso sería cobardía. Hay una decisión clara del congreso en la convención de ir a las tres elecciones presidenciales, legislativas y municipales”, afirmó hoy el secretario.

La dirigencia del FMLN ya había anticipado en diciembre de 2025 que permitirán que ciudadanos no afiliados puedan presentarse como candidatos bajo la bandera del partido, sin necesidad de someterse a elecciones internas. Esta modificación, avalada en la Convención Nacional No. 45, implica la aplicación del artículo 28 de los estatutos del partido, el cual habilita políticas de alianzas y abre la posibilidad de candidaturas externas.

Flores explicó que los ciudadanos que opten por esta vía no deberán superar filtros internos, a diferencia de los militantes del FMLN, quienes sí deberán ganar en sus circunscripciones para ser inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos establece la obligatoriedad de elecciones internas para la selección de candidatos, asegurando voto libre y secreto.

ARCHIVO: Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de Schafik Hándal, el máximo dirigente que ha tenido el FMLN. Su figura ha dado pie a la construcción de un monumento en San Salvador (El Salvador). EFE

El líder del FMLN subrayó que la decisión de participar responde al mandato de la militancia y al objetivo de no privar a la ciudadanía del derecho al voto por la izquierda salvadoreña. Además, enfatizó que cada circunscripción, ya sea nacional, departamental o municipal, tendrá autonomía para decidir sobre alianzas o coaliciones, sin imposiciones de la dirigencia central. “Ya no va a haber imposiciones respecto a coaliciones y alianzas”, indicó Flores, quien también aseguró en diciembre pasado que existe apertura a alianzas sociales, populares y culturales.

El partido atraviesa un proceso de reestructuración tras los resultados adversos de las elecciones de 2024, donde apenas alcanzó el 6.4% de los votos presidenciales y perdió toda representación en la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Según datos del Ministerio de Hacienda, el FMLN recibió $2,591,590.36 en concepto de deuda política tras esos comicios.

Historia reciente y legado en el poder

El FMLN nació en 1980 como una coalición de organizaciones guerrilleras de izquierda, enfrentadas al gobierno durante la guerra civil salvadoreña, conflicto que concluyó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Desde entonces, la organización se transformó en partido político legal y se consolidó como una de las fuerzas principales en el sistema político salvadoreño, rivalizando con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El FMLN llegó al poder por primera vez en 2009 con el triunfo de Mauricio Funes, periodista y candidato externo, quien impulsó programas sociales y políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza. En 2014, el partido obtuvo la presidencia nuevamente con Salvador Sánchez Cerén, excomandante guerrillero. Esta administración mantuvo el enfoque social, aunque enfrentó dificultades económicas, altos índices de violencia y críticas por presuntas prácticas de corrupción.

En 2019, el FMLN sufrió una derrota significativa ante Nayib Bukele, quien había sido expulsado del partido y se postuló bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Este resultado marcó el inicio de una crisis de liderazgo y representatividad, profundizada con los resultados de 2024.

Con la vista puesta en 2027, la dirigencia del FMLN apuesta por una estrategia de apertura y alianzas como mecanismo para recuperar presencia política y ofrecer alternativas a la ciudadanía, en un contexto marcado por la fragmentación y la transformación del panorama partidario salvadoreño.

