Del modelo salvadoreño a la agenda económica regional: los focos de la primera gira del presidente electo de Chile

Al visitar El Salvador y Panamá, José Antonio Kast explora estrategias regionales en lucha contra la criminalidad y busca fortalecer la posición chilena en foros económicos internacionales, redefiniendo prioridades del gobierno entrante

La gira internacional de José Antonio Kast prioriza el debate sobre migración y seguridad fronteriza en Centroamérica. (Foto: EFE)

La próxima gira internacional del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llevará a la región centroamericana el debate sobre migración y seguridad fronteriza, en un contexto marcado por el endurecimiento de políticas antimigratorias en el continente.

Kast, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo tras imponerse con más del 58 % de los votos a Gabriel Boric, priorizó en su agenda bilateral el diálogo con líderes que impulsan medidas severas contra la migración irregular. Según información difundida este viernes por la agencia EFE, la visita enfatiza su compromiso de aplicar una línea dura en materia de control fronterizo y combate al crimen organizado, promesas que delinearon su campaña electoral.

La visita destacada de Kast a República Dominicana incluye como punto central el recorrido, junto al presidente Luis Abinader, por el muro que ese país levanta en la frontera con Haití.

El ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, presentará en Dajabón el avance de esta infraestructura, diseñada, según ha sostenido Abinader, para “controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos”.

La primera sección de la verja comenzó a construirse en febrero de 2021 y se inauguró en octubre de 2023, sobre una frontera de 400 kilómetros que comparte la isla La Española.

Analistas interpretan el viaje de Kast como una reafirmación de su línea dura en migración, seguridad y control fronterizo en América Latina. (Foto: EFE)

Las cifras recientes respaldan la magnitud de la crisis migratoria: en 2025, República Dominicana deportó a 379,553 migrantes haitianos, un récord nacional. Solo desde la orden presidencial de Abinader en octubre de 2024, el flujo semanal asciende a unos 10,000 haitianos expulsados, mientras organismos internacionales advierten sobre el retorno forzoso a un país en el que murieron más de 4.000 personas por la violencia armada en el primer semestre de 2025.

En su declaración a los periodistas, Kast detalló los objetivos de su gira: “Queremos avanzar en el tema fronterizo, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y mejor calidad”, afirmó el presidente electo, quien viajará acompañado de su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Sistema penitenciario de El Salvador

Tras República Dominicana, Kast partirá hacia El Salvador. Allí prevé entrevistarse con el presidente Nayib Bukele, de cuya política carcelaria se ha manifestado admirador. Según medios locales citados por EFE, está planeada una segunda visita de Kast al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel reconocida a escala mundial como emblema de la guerra salvadoreña contra las pandillas.

CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, El Salvador. REUTERS/JosÉ Cabezas

El CECOT se erige como la penitenciaría más grande de América Latina, con una capacidad de 40.000 internos y bajo la mirada del gobierno de El Salvador, que la inauguró en enero de 2023 como parte de una contundente ofensiva estatal contra las pandillas. Esta macrocárcel ha sido foco de atención internacional no solo por sus dimensiones y el número de reclusos derechos.

La gira culminará en Panamá, donde Kast participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF, banco de desarrollo. Está previsto que coincida con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Lula Da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Sobre esta etapa Kast anticipó: “Esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá”.

La apuesta de Kast por fortalecer alianzas regionales en políticas de seguridad ha sido interpretada por EFE como una extensión de sus posturas ultraconservadoras. Padre de nueve hijos y de convicciones católicas marcadas, será el noveno jefe de Estado chileno desde el retorno a la democracia y el primero en llegar al poder desde la extrema derecha.

