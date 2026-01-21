La producción avícola en El Salvador supera los 23 millones de aves en 2025

La mayoría de productores avícolas se dedica a los pollos de engorde.

Durante el periodo comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2025, la producción avícola en El Salvador alcanzó un volumen de 23,102,865 aves en las Unidades de Producción Agropecuaria, de acuerdo con el último Censo Agropecuario y de Pesca del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Esta cifra, que excluye la cría familiar en patios, revela la centralidad de los pollos para engorde, que sumaron 11,546,850 ejemplares y superan por amplio margen al resto de las especies criadas por los productores locales, con un modelo caracterizado por la fuerte penetración del canal de venta directa y una distribución demográfica ampliamente adulta dentro del sector.

El modelo productivo presentado en los datos del documento del Censo se distingue porque más de dos tercios de los productores avícolas mantienen una relación directa con el consumidor final.

Este predominio de la venta sin intermediarios se refuerza por la baja incidencia de acuerdos por convenio: apenas el 0.8% de los productores utiliza este mecanismo, según el informe del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El sector, en consecuencia, sigue vinculado a prácticas tradicionales, con una alta resiliencia frente al avance de modelos industriales de comercialización y estructura productiva.

Mayoría de productores son hombres mayores

La configuración demográfica de los productores que refleja el documento del Censo indica un predominio claro del grupo etario de 45 a 69 años.

Según el informe, los hombres constituyen el 56.9% de quienes operan unidades productivas, mientras las mujeres representan el 43.1%. Los segmentos más jóvenes y mayores de 80 años tienen baja representación, lo que consolida la experiencia y la continuidad del sector en manos de adultos.

Según los resultados del Censo Agropecuario el 32.1% de los productores se dedica a la cría de pollos para engorde; el 28.1% produce huevos no fértiles y un 27.7% mantiene más de un objetivo productivo.

El desglose de la población avícola, además del predominio de los pollos para engorde, permite identificar otras categorías.

Las gallinas ponedoras alcanzaron 5,282,726 unidades, mientras que los pollitos recién nacidos fueron 3,229,056 y los pollos en desarrollo sumaron 2,429,429.

Otras cifras relevantes corresponden a gallinas reproductoras (476,297), aves diversas como patos, pavos, gansos y avestruces (62,400), gallos (60,294) y codornices (15,813).

Los segmentos enfocados en gallinas y otras aves de engorde aportan un 8.1%; aquellos dedicados a pollitos recién nacidos representan el 2.8% y la producción de huevos fértiles corresponde al 1.2%, según el resumen presentado por el BCR.

El informe también puntualiza que la totalidad de los productores corresponde a personas naturales, sin presencia de figuras jurídicas en la estructura del sector.

La venta directa constituye uno de los rasgos más sólidos de la oferta avícola salvadoreña, con una estructura distribuida y una intensa vinculación entre productores adultos y el público consumidor, según detalla el documento del Censo.

Producción agropecuaria responde a demanda interna

El reciente diagnóstico proporcionado por el V Censo Agropecuario y el primer Censo de Pesca revela que la estructura productiva nacional de El Salvador se sostiene sobre los hombros de los pequeños productores, con fuerte incidencia en la seguridad alimentaria y los ingresos familiares a nivel local.

Los datos, recabados y divulgados por BCR, permiten comprender que la producción agropecuaria y pesquera responde mayoritariamente a la demanda interna, lo que reafirma la posición estratégica de estos sectores en la economía y la vida salvadoreña.

Además, la actualización estadística llega tras diecisiete años sin un registro de esta magnitud, abriendo nuevas posibilidades para el diseño de políticas públicas pensadas para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector.

Los datos del último Censo Agropecuario y de Pesca del BCR indica un predominio de hombres productores.

El documento final coloca a El Salvador en posición de referencia a nivel regional gracias al acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el involucramiento articulado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) y el Instituto Salvadoreño del Café.

Según el cronograma oficial, se prevé la publicación de nuevos datos en marzo y junio de 2026, lo que consolidará la actualización y permitirá un seguimiento cercano a las tendencias observadas.