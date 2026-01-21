Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún

Cajas con latas de atún donadas por Eurofish S.A. ingresarán al país sin pago de impuestos para su distribución en proyectos sociales. /REUTERS

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la exoneración de todo tipo de impuestos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por la importación de cien mil latas de atún destinadas a proyectos sociales.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la República, Nayib Bukele, y presentada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, fue aprobada esta tarde con 57 votos a favor y permite la entrada libre de tributos para una donación gestionada por la empresa ecuatoriana Eurofish S.A.

El decreto legislativo, leído en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, establece que el MAG quedará exento del pago de derechos arancelarios, impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, tarifas marítimas y portuarias, así como de los costos de bodegaje y manejo relacionados con la importación de la donación. La medida tiene como objetivo facilitar la llegada de la ayuda, que será utilizada en distintos programas sociales del Gobierno de El Salvador.

De acuerdo con la documentación oficial, la exoneración responde a varios artículos constitucionales, como el reconocimiento de la persona humana como origen y fin de la actividad estatal y la obligación del Estado de garantizar una alimentación adecuada para la población. El decreto también menciona las atribuciones de la Asamblea Legislativa para decretar tributos y exenciones, así como la legislación sobre pesca y acuicultura.

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a la exoneración fiscal para el Ministerio de Agricultura en la importación de alimentos donados. /EFE

“Requiérase a todas las entidades, autoridades, funcionarios y empleados, que por razón de su competencia y jurisdicción estén involucrados en hacer efectiva la introducción al territorio nacional de los bienes a que se refiere el artículo precedente, adoptar todas las medidas necesarias e indispensables para facilitar los procesos trámites administrativos que garanticen la introducción de la donación de manera pronta e inmediata”, reza el artículo dos del decreto aprobado.

La donación de cien mil latas de atún fue gestionada a través de un memorándum de entendimiento entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), adscrito al MAG, y la empresa Eurofish S.A., de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con la iniciativa presentada por las autoridades, corresponde a la cartera de Estado coordinar el almacenamiento, distribución y uso del producto, en cumplimiento de los fines sociales establecidos por el Ejecutivo.

El decreto aprobado exige a las entidades y funcionarios involucrados tomar todas las medidas administrativas necesarias para agilizar el ingreso al país de la donación.

“La exención concedida en este decreto, se otorga sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos; así como las demás instituciones gubernamentales competentes”, se lee en el artículo tres del documento aprobado.

La exoneración entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, según lo acordado en la sesión plenaria, que tuvo lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

PREVIO A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL DECRETO

Antes de la lectura y votación para la aprobación de este decreto, los legisladores aprobaron la entrega de un reconocimiento y distinción honorífica al club deportivo Luis Ángel Firpo, tras conseguir el título de fútbol de primera división en el torneo Apertura 2025 el pasado 20 de diciembre.