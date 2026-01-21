El Salvador

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún

El Congreso salvadoreño respalda la entrada libre de tributos para cien mil latas de atún que serán distribuidas en programas sociales, tras un acuerdo entre Agricultura y una compañía ecuatoriana

Guardar
Cajas con latas de atún
Cajas con latas de atún donadas por Eurofish S.A. ingresarán al país sin pago de impuestos para su distribución en proyectos sociales. /REUTERS

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la exoneración de todo tipo de impuestos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por la importación de cien mil latas de atún destinadas a proyectos sociales.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la República, Nayib Bukele, y presentada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, fue aprobada esta tarde con 57 votos a favor y permite la entrada libre de tributos para una donación gestionada por la empresa ecuatoriana Eurofish S.A.

El decreto legislativo, leído en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, establece que el MAG quedará exento del pago de derechos arancelarios, impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, tarifas marítimas y portuarias, así como de los costos de bodegaje y manejo relacionados con la importación de la donación. La medida tiene como objetivo facilitar la llegada de la ayuda, que será utilizada en distintos programas sociales del Gobierno de El Salvador.

De acuerdo con la documentación oficial, la exoneración responde a varios artículos constitucionales, como el reconocimiento de la persona humana como origen y fin de la actividad estatal y la obligación del Estado de garantizar una alimentación adecuada para la población. El decreto también menciona las atribuciones de la Asamblea Legislativa para decretar tributos y exenciones, así como la legislación sobre pesca y acuicultura.

La Asamblea Legislativa de El
La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a la exoneración fiscal para el Ministerio de Agricultura en la importación de alimentos donados. /EFE

“Requiérase a todas las entidades, autoridades, funcionarios y empleados, que por razón de su competencia y jurisdicción estén involucrados en hacer efectiva la introducción al territorio nacional de los bienes a que se refiere el artículo precedente, adoptar todas las medidas necesarias e indispensables para facilitar los procesos trámites administrativos que garanticen la introducción de la donación de manera pronta e inmediata”, reza el artículo dos del decreto aprobado.

La donación de cien mil latas de atún fue gestionada a través de un memorándum de entendimiento entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), adscrito al MAG, y la empresa Eurofish S.A., de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con la iniciativa presentada por las autoridades, corresponde a la cartera de Estado coordinar el almacenamiento, distribución y uso del producto, en cumplimiento de los fines sociales establecidos por el Ejecutivo.

El decreto aprobado exige a las entidades y funcionarios involucrados tomar todas las medidas administrativas necesarias para agilizar el ingreso al país de la donación.

“La exención concedida en este decreto, se otorga sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos; así como las demás instituciones gubernamentales competentes”, se lee en el artículo tres del documento aprobado.

La exoneración entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, según lo acordado en la sesión plenaria, que tuvo lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

PREVIO A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL DECRETO

Antes de la lectura y votación para la aprobación de este decreto, los legisladores aprobaron la entrega de un reconocimiento y distinción honorífica al club deportivo Luis Ángel Firpo, tras conseguir el título de fútbol de primera división en el torneo Apertura 2025 el pasado 20 de diciembre.

Temas Relacionados

Ministerio de AgriculturaExoneraciónMinisterio de HaciendaEl SalvadorDirección General de AduanasDirección General de Impuestos Internos

Últimas Noticias

Solo siete de los 20 candidatos presidenciales costarricenses firmaron Pacto Nacional de la Educación

Acuerdo establece un compromiso para declarar la emergencia educativa, enfocándose en revertir la crisis estructural, promover la permanencia estudiantil y mejorar las condiciones de enseñanza

Solo siete de los 20

PGR y Unicef apuestan por la salud mental: inauguran salas especializadas para adolescentes en San Salvador

La iniciativa, desarrollada con el apoyo de Unicef El Salvador, busca fortalecer la protección y el bienestar de la niñez y adolescencia mediante espacios adaptados y formación especializada del personal

PGR y Unicef apuestan por

Panamá aclara que su ciudadano detenido en Venezuela aún no ha sido liberado

Javier Olmedo Núñez permanece privado de libertad desde junio de 2025, luego de que su nombre figurara en una lista de excarcelados que no se concretó

Panamá aclara que su ciudadano

Narco Byron Ruiz destapó narcovideo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, según InSight Crime

Según el medio, el acercamiento se remonta a más de dos años antes de la publicación de la grabación, en el contexto de investigaciones relacionadas con el juicio en Estados Unidos contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández

Narco Byron Ruiz destapó narcovideo

Navieras, bancos y empresas de energía exploran proyectos en Panamá

Las conversaciones ocurren en medio de una mayor competencia regional por atraer fondos internacionales.

Navieras, bancos y empresas de

TECNO

Spotify prepara herramienta para lectores

Spotify prepara herramienta para lectores que alternan entre libros y audiolibros

El ajuste de WhatsApp que debes revisar una vez al mes para evitar que te espíen

Memoria USB: qué significan sus siglas, para qué sirven y con qué dispositivos son compatibles

De “hazte rico rápido” a falsas alertas de cuenta: aprende a distinguir el spam por SMS y proteger tus datos

Convierte tus clases en un podcast usando la IA de Google Classroom y Gemini

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Emilia Clarke sorprendió con una

Emilia Clarke sorprendió con una transformación radical y habló del papel extremo en Ponies: “Fue uno de los mayores retos de mi carrera”

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

El K-pop se apodera de las nominaciones principales de los Grammy 2026

Taylor Swift será incorporada al Salón de la Fama de los Compositores tras dos décadas de carrera

Alexander Skarsgård aclaró las especulaciones en torno a su sexualidad: “Con quién he estado, hombres o mujeres, no importa”

MUNDO

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional

Estados Unidos comenzó a transferir detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak

Siria acusó a las milicias kurdas de romper el alto el fuego tras la muerte de siete soldados en una explosión

El museo de la Vida Romántica reabrirá el Día de San Valentín en París