Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Las ciclistas han realizado diferentes recorridos desde el pasado 17 de enero, cuando inició la competencia en el Centro Histórico de San Salvador. / Policía Nacional Civil

Este día se realizará la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026, un circuito que arranca en Walmart Constitución y finalizará en el periférico Claudia Lars, debido a ello las autoridades tendrán circulación controlada en la zona, lo cual ha generado tráfico vehicular en el bulevar Constitución.

El Tour El Salvador 2026 fue inaugurado el pasado 16 de enero y las competencias arrancaron el 17 del mismo mes con un circuito que tuvo lugar en el Centro Histórico de San Salvador. Las competencias han continuado en diferentes zonas que fueron seleccionadas por los organizadores para que más de 120 ciclistas femeninas, procedentes de diferentes países alrededor del mundo, puedan demostrar su preparación física y velocidad.

En ese sentido, el recorrido de este día iniciará en Walmart Constitución, donde se ha desplegado un dispositivo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y gestores de tránsito desde el bulevar Constitución hasta Quezaltepeque rumbo al desvío de Opico, zonas que comprende el circuito de este día.

Desde la semana anterior, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informaron en diferentes medios sobre la circulación controlada que se mantendría en todas las zonas donde se realizarán las competencias; sin embargo, este día se ha ocasionado un fuerte congestionamiento, ya que la zona de donde partirán las ciclistas es una de las arterias más circuladas por ser un punto de entrada hacia la capital para cientos de automovilistas que ingresan desde Soyapango, Ilopango y Apopa, zonas populosas del departamento de San Salvador.

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó en sus redes sobre el dispositivo de circulación controlada en los puntos contemplados dentro de la Etapa 3. /Viceministerio de Transporte

El viceministro de Transporte aseguró la semana anterior que los cierres serían temporales en puntos específicos y destacó que el despliegue logístico es amplio para garantizar la seguridad de las participantes y los asistentes al evento.

“Queremos garantizar dos cosas, la seguridad de las atletas y que la afectación del tráfico sea lo menos posible; por lo mismo, el pelotón avanza rápido y el flujo vehicular vuelve a la normalidad enseguida”, destacó.

Aunque las autoridades prevén que tras el arranque de la competencia el flujo vehicular se normalice, previo al evento se generó tráfico que fue reportado en diferentes grupos y redes sociales.

Pese a que las autoridades han informado en distintas redes sobre los dispositivos de circulación controlada a raíz del Tour El Salvador 2026, han sido muchos los que fueron sorprendidos por la fuerte carga vehicular en el bulevar Constitución, la autopista y calle de Oro.

El Tour El Salvador 2026

Este evento se desarrolla nuevamente en el país tras varios años de ausencia. En esta oportunidad se cuenta con 11 competencias que han sido programadas desde el 17 hasta el 31 de enero.

Mañana se realizará la Etapa 4, que comprende zonas como Santa Ana, Metapán y la carretera Longitudinal del Norte desde las 9:00 de la mañana.

Para las autoridades esta competencia representa “una ventana para mostrar la modernización del país y el potencial turístico que tenemos”.

A través de eventos como este, El Salvador se posiciona como un referente de turismo deportivo, inversión y desarrollo, con rutas que proyectan ciudades, corredores urbanos, pueblos, zona costera y volcánica.