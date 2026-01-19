El Salvador

Los colegios privados de El Salvador inician ciclo escolar 2026 con nuevas reformas

La Asociación de Colegios privados registró un leve incremento en la matrícula escolar en comparación al año anterior, aunque al menos 12 instituciones cerraron el año pasado, por diferentes dificultades

Colegios privados en El Salvador
Colegios privados en El Salvador inician el ciclo lectivo 2026 con más de 100 mil estudiantes inscritos y nuevas reformas curriculares. Foto cortesía

Colegios privados en El Salvador iniciaron el año lectivo 2026, con más de 100 mil estudiantes inscritos y la implementación de reformas curriculares bajo el programa “Mi Nueva Escuela” promovido por el Ministerio de Educación (MINED).

En todo el país, los centros educativos privados abrieron sus puertas tras capacitar a su personal docente y adaptar su oferta educativa, según anunció la Asociación de Colegios Privados (ACPES).

La adopción de la iniciativa “Mi Nueva Escuela” ocurre en un contexto marcado por la necesidad de transformar los modelos de enseñanza en el territorio salvadoreño, después de haber enfrentado importantes desafíos durante el periodo de educación virtual impuesto por la pandemia de Covid-19.

Las autoridades del sector privado han resaltado que la actualización docente y el compromiso con la calidad educativa, especialmente en el nivel de primera infancia, son esenciales para responder a las exigencias actuales del sistema educativo con currícula nacional e internacional.

La Asociación de Colegios Privados
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador reporta la capacitación total de maestros y la adaptación curricular a nivel nacional e internacional. Foto cortesía

Reformas y recuperación

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, precisó ante los medios locales que aproximadamente 160,000 estudiantes están matriculados en instituciones bajo currícula nacional e internacional.

Hernández indicó que el cuerpo docente fue capacitado a lo largo de 2025 para afrontar los cambios curriculares: “El cien por ciento de colegios privados de El Salvador ha estado entregado a ingresar a la reforma educativa Mi Nueva Escuela”, afirmó.

Hernández explicó también que los esfuerzos de actualización alcanzan tanto a maestros como a padres y estudiantes, quienes ya reciben orientación sobre el nuevo enfoque educativo.

La asociación aseguró que el trabajo con la primera infancia lleva más de 15 años integrándose en estos colegios. “Hemos empezado el 2026 con docentes con la actualización y la formación necesaria para entrar en la reforma educativa Mi Nueva Escuela en el nivel de primera infancia”, agregó el representante.

Este inicio de ciclo representa el tercer año consecutivo con clases completamente presenciales, una modalidad restablecida tras las restricciones obligadas por la emergencia sanitaria.

Según datos de la asociación, la matrícula creció en 10 mil estudiantes respecto al año anterior, aunque no se ofrecieron proyecciones específicas del alumnado que se espera para el periodo 2026.

Al menos 12 colegios privados
Al menos 12 colegios privados cerraron en 2025 por baja matrícula, una tendencia agravada por la migración educativa tras la pandemia. Foto cortesía

Cierre de establecimientos y migración educativa

La recuperación aún enfrenta desafíos: al menos 12 colegios privados cerraron al finalizar 2025 en diferentes zonas del territorio por la baja matrícula escolar, según señaló Hernández. La asociación atribuyó una parte de esta situación al hecho de que muchos estudiantes continuaron sus estudios fuera del país, tendencia que ha persistido desde la pandemia.

En ese contexto, la deserción hacia centros públicos durante el confinamiento y la permanencia de la educación virtual en el sistema estatal debilitaron el balance del sector privado. La matrícula de niños en colegios públicos se intensificó en 2020 debido a razones económicas y preferencias por la modalidad virtual.

En su intervención, Javier Hernández manifestó solidaridad con los colegios privados de Guatemala, nación golpeada actualmente por una ola de violencia que ha obligado a iniciar el año lectivo en modalidad virtual.

El dirigente sostuvo que “el estado en el que se encuentran desarrollando las clases de manera virtual en Guatemala" replica lo que vivió El Salvador durante las restricciones sanitarias.

