Exportaciones en Centroamérica: récord histórico de Honduras y crecimiento sostenido de El Salvador

Gráfico de las exportaciones de los países de Centroamérica entre enero y diciembre del año pasado. Honduras encabeza la lista. (Foto: semca.org)

Honduras afianzó su posición como principal exportador de Centroamérica en 2025, desplazando a economías tradicionalmente líderes y estableciendo un ritmo de crecimiento constante en el comercio regional.

El liderazgo hondureño, consolidado mediante cifras mensuales superiores durante todo el año, podría marcar la pauta para las proyecciones económicas de 2026, según la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

El balance anual de la SECMCA reflejó que Honduras cerró el año con resultados sobresalientes en volumen total de exportaciones, un desempeño que lo ubicó significativamente por encima de Costa Rica y Guatemala, países históricamente reconocidos por su dinamismo exportador.

La organización regional precisó que las economías del resto de los países centroamericanos, incluyendo El Salvador, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, presentaron volúmenes de exportación por debajo de Honduras a lo largo de 2025.

Las autoridades hondureñas enfatizaron el impacto de las exportaciones nacionales y su peso estratégico en el comercio interregional. Según declaraciones recogidas por La Tribuna, afirmaron: “El comportamiento de las exportaciones en 2025 confirma la consolidación del país como un actor relevante en el comercio centroamericano”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Honduras se anunció el impulso de nuevas estrategias para mantener la competitividad, ampliar la base exportadora y fortalecer la generación de divisas en el año entrante.

El informe de la SECMCA destaca que la agroindustria, manufactura y maquila textil fueron claves en la diversificación exportadora hondureña. (Foto: Shutterstock)

Una publicación de La Prensa destacó la diversificación de la oferta exportadora hondureña en 2025, centrada en la agroindustria, manufactura y maquila textil, sectores que anotaron aumentos sostenidos durante todo el ejercicio anual.

Costa Rica, pese a mantener cifras elevadas y estables, no logró alcanzar el volumen récord de Honduras, de acuerdo con el informe divulgado por la SECMCA.

El organismo remarcó que los países con menores variaciones mensuales registraron resultados alineados a sus rangos históricos, sin incrementos significativos que alterasen el escenario regional.

Las exportaciones de los países centroamericanos y del Caribe, para el periodo informado, alcanzaron los siguientes montos en millones de dólares: Costa Rica registró exportaciones por 22,703.81 millones; El Salvador reportó 6,717.21 millones; Guatemala sumó 12,769.28 millones; Honduras informó 20,886.27 millones; Nicaragua contabilizó 6,088.92 millones; República Dominicana totalizó 10,590.50 millones; y Panamá alcanzó 10,649.58 millones, según el informe de la (SECMCA).

La suma de las exportaciones de estos países, considerando únicamente los valores disponibles, asciende a un total general de 90,405.57 millones de dólares.

El sector no tradicional lideró las ventas salvadoreñas

En el caso de El Salvador, los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el país cerró 2025 con un crecimiento sólido en sus exportaciones.

Entre enero y noviembre, exportó 6,217.2 millones de dólares, lo que representó un aumento del 3.7% respecto al mismo periodo de 2024. El volumen exportado ascendió a 3,374.6 millones de kilogramos, un incremento del 3.4%, según cifras oficiales.

Las proyecciones del BCR estiman que, al considerar el cierre anual y sumar el aporte de sectores como el turismo, el monto total exportado por El Salvador rondará los USD 14,000 millones. El impulso principal provino del sector no tradicional, que sumó USD 5,137.6 millones, con una expansión del 5.6% interanual.

También se destacó el desempeño del café, que experimentó un crecimiento del 21% hasta noviembre pasado, generando USD 163.2 millones. Los productos más demandados incluyeron camisetas, suéteres, azúcar en bruto, productos plásticos y papel higiénico.

En contraste, la maquila sufrió una disminución del 7.4% debido a ajustes arancelarios y cambios en las órdenes de socios comerciales.

Estados Unidos se mantuvo como el mercado principal para las exportaciones salvadoreñas, concentrando el 31% del total (alrededor de USD 2,250 millones), seguido de Guatemala (USD 1,200 millones), Honduras (USD 1,060 millones), Nicaragua (USD 512 millones) y Costa Rica (USD 313 millones).

No obstante, el transporte aéreo reportó una caída del 8% en las exportaciones al cierre del año, según datos de CEPA.

Tanto las autoridades hondureñas como las salvadoreñas proyectan mantener estrategias orientadas a consolidar sus respectivas posiciones en el comercio regional durante 2026, con el objetivo de fortalecer la competitividad y expandir la base exportadora en sus economías.