El Salvador

El gobierno salvadoreño entregará material escolar gratuito a más de un millón de estudiantes

Los alumnos del sistema educativo público de El Salvador recibirán insumos de estudio proveniente de Brasil a partir de este mes. La ministra del ramo recibió este domingo un cargamento de útiles escolares

Un cargamento de útiles escolares
Un cargamento de útiles escolares llegó a El Salvador desde Brasil este domingo y permitirá proveer de cuadernos, mochilas y más a más de un millón de estudiantes.

Más de 1.2 millones de estudiantes salvadoreños recibirán material escolar gratuito en el próximo ciclo lectivo gracias a un cargamento de útiles importado de Brasil y gestionado por el Gobierno.

El Ministerio de Educación confirmó que la distribución comenzará en los siguientes días y responde a una “política que busca eliminar desigualdades y garantizar la continuidad educativa, según la ministra citada en la cuenta oficial gubernamental en X”.

El material recibido incluye cuadernos, lápices, mochilas y otros insumos esenciales.

El Ministerio de Educación informó de manera oficial que la recepción del cargamento tuvo lugar bajo la supervisión directa de la titular de la cartera.

Estos insumos serán distribuidos gratuitamente en el sistema público nacional, impactando a escuelas ubicadas en todas las regiones del país.

El 2 de febrero inician clases

El MINED también publicó esta semana el calendario escolar para 2026. El inicio de clases en todo El Salvador ha sido fijado para el lunes 2 de febrero de 2026, fecha ratificada también por diversos sindicatos de maestros.

En el proceso de preparación, el calendario establece que del 7 al 23 de enero los docentes y directores participarán en un período de formación y actualización pedagógica.

Entre el 26 y 30 de enero, los maestros realizarán la planificación del año académico y acondicionarán las aulas antes del regreso del alumnado.

El ministerio de Educación anunció
El ministerio de Educación anunció que las clases para todos los centros de educación pública inician el próximo 2 de febrero.

Las pruebas nacionales AVANZO están programadas para los días 28 y 29 de octubre en la modalidad ordinaria. Para quienes cursen la modalidad educativa alterna, la evaluación tendrá lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El año escolar concluirá el viernes 13 de noviembre. El proceso de matrícula para el ciclo lectivo 2027 se desarrollará del 16 al 30 de noviembre, facilitando que padres y encargados puedan inscribir a los estudiantes con antelación, según se difundió en el calendario escolar del MINED.

Suministro escalonado para el Programa de Alimentación Escolar

El MINED convocó el pasado 10 de enero a una licitación para abastecer el Programa de Alimentación y Salud Escolar 2026 por un monto superior a $13.8 millones, con el propósito de cubrir la demanda alimentaria inmediata de los estudiantes de todos los niveles educativos públicos en El Salvador.

El contrato, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 a partir de su cierre, establece entregas fraccionadas de alimentos en distintas regiones del país, según reportó la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROS).

Una vez adjudicada la compra y firmados los contratos, el proveedor deberá iniciar el suministro dentro de los veinte días siguientes.

Entre los requisitos exigidos destaca que el cereal debe provenir de la producción más reciente, asegurando su consumo durante al menos un año tras la entrega. Además, los proveedores deberán presentar el Certificado de Registro Sanitario y la tabla nutricional correspondiente firmados y sellados por notario, entre otros requisitos.

El MINED convocó el pasado
El MINED convocó el pasado 10 de enero a una licitación para abastecer el Programa de Alimentación y Salud Escolar 2026 por un monto superior a $13.8 millones

Para la ejecución del programa, el MINED planifica la adquisición de seis tipos de insumos: cereal para desayuno, leche en polvo, frijol rojo, arroz oro, azúcar cruda y aceite vegetal.

Los alimentos deberán distribuirse en cuatro bodegas ubicadas estratégicamente: la de Zapotitán, en el municipio de La Libertad Centro; Santa Ana, en Santa Ana Centro; San Rafael Cedros, en Cuscatlán Sur; y San Miguel, en San Miguel Centro.

El objeto de la convocatoria apunta a garantizar el acceso regular a un refrigerio escolar que “contribuya a satisfacer la necesidad alimentaria inmediata en los estudiantes de los niveles de parvularia, primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, a través de la provisión de un refrigerio”, detalló el gobierno.

