Jon De Lorraine insta públicamente a Nayib Bukele: “Ven a Francia, necesitamos aplicar el método”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del megacentro penitenciario Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

La reciente convocatoria pública de Jon De Lorraine para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, traslade su modelo de seguridad a Francia se inscribe en una coyuntura de creciente inquietud por la inseguridad en ese país europeo. Este llamado, emitido en la red social X, generó un notable impacto en pocas horas: el mensaje, donde De Lorraine escribió “Ven a Francia, @nayibbukele. Necesitamos aplicar el método”, superó las 73 mil visualizaciones en menos de 24 horas, según lo registrado en esa plataforma.

La figura de De Lorraine, reconocida en Francia por su perfil polifacético como analista financiero, comunicador e influencer de oposición, ha cobrado relevancia particular en los últimos meses. Tras años de mantener el anonimato y de interactuar bajo seudónimo, en junio de 2025 optó por revelar su identidad real, motivado por la intención de sostener sus convicciones de manera abierta y pública.

La invitación a Bukele no fue aislada: días antes, De Lorraine había compartido el fragmento de un discurso del presidente salvadoreño en su reciente visita a Costa Rica, donde participó en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), con su homólogo Rodrigo Chaves. En ese video, Bukele sostiene: “Si el Estado no supera el crimen, es que es cómplice”.

El analista francés calificó esta declaración como una “verdad cruda que no va a gustar”, según su propio comentario adjunto al material audiovisual.

Periodista francés. (Foto: @jon_delorraine)

El eje del debate surge a raíz de la referencia directa al “método” Bukele, vinculado internacionalmente con políticas de seguridad de mano dura implementadas en El Salvador. Estas medidas han sido objeto de discusión global por sus resultados en materia de reducción de criminalidad, pero también por las denuncias relativas a la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

En sus intervenciones recientes, Jon De Lorraine abordó otras problemáticas de actualidad. Recientemente comentó sobre las nuevas tensiones comerciales internacionales, especialmente en torno al anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos hacia países europeos, entre ellos Francia.

Esta actividad se suma a sus habituales análisis, en los que se posiciona como un “ciudadano comprometido” dentro de la oposición política francesa, y en los que no ha dudado en manifestar críticas tanto a la gestión económica como a la política de seguridad del país.

Jon De Lorraine cuenta actualmente con más de 93.000 seguidores en plataformas digitales como X (Twitter) e Instagram. Su voz ha adquirido peso en el debate público francés, especialmente entre quienes exploran alternativas más estrictas para abordar la inseguridad. Su trayectoria profesional incluye un máster en finanzas y más de diez años de experiencia en gestión presupuestaria y tesorería en grupos internacionales cotizados, según los datos disponibles hasta enero de 2026.

La conversación en redes refleja el clima de preocupación social y el interés de figuras públicas francesas por experiencias foráneas ante el desafío de la criminalidad. El respaldo abierto de De Lorraine a estrategias implementadas fuera de Europa ilustra el alcance que ha adquirido la discusión sobre la seguridad interna en Francia.