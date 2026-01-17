El Salvador

El Salvador asume el liderazgo de FECAICA para fortalecer la integración industrial

El nombramiento posiciona a la organización salvadoreña al frente de la integración y cooperación económica, con énfasis en el combate al comercio ilícito, la digitalización y la armonización normativa a favor de las exportaciones

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de FECAICA)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) ha recibido la presidencia de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA) para el periodo 2026, un cargo que permitirá a El Salvador asumir un rol central en la agenda de integración comercial, política industrial y sostenibilidad en la región.

Este liderazgo representa una ventaja estratégica para el país, que podrá impulsar la facilitación del comercio, la optimización de los procesos aduaneros y la armonización normativa que favorecen sus exportaciones, según anunció la Asociación a través de un comunicado oficial.

La ceremonia de traspaso sirvió para confirmar que, bajo la presidencia de Jorge Arriaza Meléndez, la federación buscará consolidar su papel como interlocutor técnico ante los mecanismos consultivos y de diálogo público-privado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Entre las prioridades fijadas por la nueva presidencia se encuentran la facilitación del comercio intrarregional, la promoción activa de la innovación y el desarrollo de una agenda de sostenibilidad adaptada al sector industrial, aspectos que, según el documento citado por Infobae, serán fundamentales para fortalecer la competitividad en los países miembros.

El comunicado detalla que el plan de trabajo contempla la coordinación con otras federaciones empresariales, la promoción del desarrollo energético responsable, el combate al comercio ilícito y el fortalecimiento institucional de sus cámaras miembro. “La agenda regional prioriza la innovación y la digitalización como motores para la competitividad industrial”, destaca el documento distribuido a la prensa y citado por Infobae.

El fortalecimiento institucional y la lucha contra el comercio ilícito figuran entre los ejes estratégicos de la federación. Esta labor se realiza en coordinación con organismos regionales y multilaterales. FECAICA continúa su trabajo como interlocutor técnico ante los mecanismos consultivos y de diálogo público-privado en la región.

Beneficios para El Salvador por la presidencia de FECAICA

La presidencia de FECAICA otorga a El Salvador una posición estratégica para influir en la agenda regional de integración industrial. El país puede impulsar iniciativas que faciliten el comercio, optimicen los procesos aduaneros y promuevan la armonización de normativas en beneficio de las exportaciones salvadoreñas.

Además, el liderazgo regional facilita el acceso a programas de innovación, digitalización y sostenibilidad, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional. La interlocución directa con organismos multilaterales y la posibilidad de canalizar recursos y cooperación técnica consolidan el papel de El Salvador como referente en el comercio y desarrollo industrial en Centroamérica y República Dominicana.

El Salvador, al presidir FECAICA, fortalece su interlocución ante organismos multilaterales y puede canalizar más recursos y cooperación técnica hacia las empresas nacionales, consolidando su presencia en el comercio intrarregional y en la toma de decisiones regionales.

FECAICA, la federación regional del sector industrial

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA) agrupa a las principales organizaciones industriales de la región.

Su función es representar los intereses del sector ante organismos regionales e internacionales, promover la integración económica y facilitar el comercio intrarregional. Con sede en la ciudad de Guatemala, la federación coordina proyectos para mejorar el clima de negocios, fortalecer la capacidad técnica de sus miembros y fomentar políticas que impulsen el desarrollo industrial sostenible en Centroamérica y República Dominicana.

