ANDA anunció suspensión del servicio de agua potable en San Miguel Centro y Morazán Sur

Los trabajos que ejecutará la compañía eléctrica han generado la suspensión del suministro en puntos de San Miguel y Morazán./ Europa Press

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) suspenderá mañana el servicio de agua potable en San Miguel Centro y Morazán Sur. La medida responde a trabajos de la compañía eléctrica en la zona; el restablecimiento de este servicio condicionará la normalización del suministro hídrico.

Según datos de ANDA, los “sistemas de agua potable reiniciarán su operación” tan pronto como se recupere la energía.

La interrupción del suministro está programada para iniciar a las 6:00 de la mañana y finalizará a las 12:00 del mediodía. Los municipios afectados en San Miguel Centro son Moncagua, Uluzuapa, Quelapa y San Miguel, mientras que en Morazán Sur la afectación alcanzará a El Divisadero y Jororo. La institución no especificó un horario alternativo para el restablecimiento del servicio, pero subrayó que la reactivación dependerá exclusivamente de la restitución de la energía eléctrica.

Otras suspensiones

El pasado miércoles, la ANDA ejecutó trabajos de reubicación e instalación de un tramo de 240 metros de tubería de agua potable en el kilómetro 33 de la carretera al puerto de La Libertad, en el municipio de La Libertad Costa. La autónoma informó que las labores iniciarían a las 9:00 de la noche y estaba previsto que concluyeran a las 4:00 de la mañana del jueves 15 de enero, en una franja horaria elegida para reducir las afectaciones a la circulación vial y al servicio de los usuarios de la red pública.

Durante este período, ANDA también suspendió el suministro de agua potable en los municipios vinculados a la intervención, como parte de las medidas adoptadas para facilitar las labores técnicas. Para atender las necesidades de la población, la institución puso a disposición camiones cisterna y habilitó el número 915 para consultas y reportes relacionados con el servicio.

La ANDA le apuesta a la sustitución de tuberías de polietileno de alta densidad para mejorar el suministro hídrico en toda la red. /ANDA

Trabajos en La Libertad

En octubre pasado, ANDA ejecutó trabajos similares en la carretera al puerto de La Libertad, donde se sustituyó y colocó 250 metros de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), un material seleccionado por su durabilidad. Estas tareas comprendieron la instalación de válvulas, nuevos empalmes y la migración de acometidas en la calle Gerardo Barrios, con el propósito de mejorar el rendimiento de la red hídrica en puntos críticos del distrito de La Libertad. En esas ocasiones, también se suspendió temporalmente el suministro de agua en las zonas intervenidas.

Con el proyecto de renovación y reubicación de tuberías en esta zona busca que el sector cuente con una infraestructura hídrica moderna y eficiente, con el doble objetivo de beneficiar a las familias locales y fomentar el desarrollo económico y turístico. Durante los cierres por obras, ANDA implementó el suministro provisional de agua mediante camiones cisterna y la entrega de agua embotellada y embolsada, una medida que permitió mitigar el impacto de la suspensión en barrios y playas como El Morral, El Carmen, Los Ángeles, Los Filtros, Jerusalén, El Obispo, Conchalío y La Paz.

Por mantenimiento y trabajos técnicos

En el 2025, la autónoma anunció suspensiones por diferentes trabajos de mantenimiento y obras técnicas ejecutadas en zonas como el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, San Marcos, Santo Tomás, Usulután y Ciudad Arce.

La institución le apuesta a la renovación de la red hídrica y a raíz de ello impulsa obras para sustituir las líneas o brindarles el mantenimiento adecuado, a fin de garantizar el normal suministro del servicio a nivel nacional.