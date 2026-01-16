El Salvador

Gremiales empresariales respaldan la Ley Quincena 25 tras su aprobación

El pronunciamiento conjunto de las principales asociaciones del sector privado enfatiza el potencial de la normativa para incrementar el bienestar de los hogares y contribuir al equilibrio macroeconómico del país

Guardar
Las compañías han aceptado de
Las compañías han aceptado de forma voluntaria pagar el salario adicional que contempla la nueva ley Quincena 25. (Foto: X)

Las gremiales empresariales salvadoreñas dieron su respaldo este jueves a la reciente aprobación de la Ley Quincena 25 por parte de la Asamblea Legislativa, subrayando que la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas y aportar a la estabilidad económica nacional.

En el comunicado conjunto, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador resaltaron que la gradualidad en la aplicación de la ley reconoce la diversidad de realidades productivas y financieras de las empresas.

El periodo 2026 será voluntario en el sector privado, permitiendo ajustes y análisis. A partir de 2027, la aplicación será obligatoria, de acuerdo a la ley aprobada.

“Reconocemos la importancia del razonamiento expuesto por el Gobierno y confiamos en que la aplicación de esta normativa pueda convertirse en un factor dinamizador de la economía nacional”, dice el comunicado.

Las gremiales empresariales agradecieron a
Las gremiales empresariales agradecieron a las empresas que, según su situación financiera, participen voluntariamente en 2026 para aplicar el salario adicional.(Foto: @asielsalvador)

Las gremiales empresariales agradecieron a quienes, según su situación financiera, participen voluntariamente en 2026 y expresaron su compromiso con "un entorno productivo moderno, competitivo y socialmente responsable“, bajo una legislación que consolida un nuevo estándar en la protección de los ingresos para quienes cumplen los requisitos legales.

Nayib Bukele agradece el apoyo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció públicamente a las miles de empresas que se han a la medida impulsada por el gobierno.

“Gracias a las miles de empresas que se han sumado voluntariamente a la Quincena 25”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en la red social X, acompañado de una imagen con logotipos de comercios que respaldan la iniciativa.

El mandatario salvadoreño agradeció a
El mandatario salvadoreño agradeció a las empresas que se han sumado a la iniciativa económica. (Foto: @nayibbukele)

El mensaje de Bukele destaca la colaboración entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores en la implementación de esta disposición. “Juntos, entre gobierno, empresa privada y trabajadores, vamos a sacar adelante a nuestro país”, afirmó el presidente, subrayando el carácter colectivo de la medida.

La ley Quincena 25 establece la obligación para los empleadores de adelantar el pago de salarios a los trabajadores el día 25 de cada mes, en lugar de las fechas habituales, con el objetivo de contribuir al bienestar financiero de la población. Desde su anuncio, la disposición generó debate, aunque el gobierno enfatizó que la adhesión sería voluntaria durante la primera etapa.

En los últimos días, diversas compañías nacionales y multinacionales han anunciado públicamente que adoptarán la medida, sumándose al llamado del Ejecutivo.

¿Qué implicará la nueva medida?

La entrada en vigor de la Ley Quincena 25 en enero de 2026 implantará en El Salvador un mecanismo que eleva los ingresos de los trabajadores al establecer un pago adicional del 50 % sobre el salario mensual a quienes perciban hasta USD 1,500 mensuales.

Esta medida, aprobada por la Asamblea Legislativa y anunciada por el presidente Nayib Bukele, persigue afianzar el poder adquisitivo de las familias y reforzar la estabilidad económica nacional, según las principales gremiales empresariales salvadoreñas.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un empleado contando dólares en una oficina de cambio. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

El decreto estipula que este beneficio se abonará entre el 15 y el 25 de enero de cada año y tendrá la condición de renta no gravable. Es decir, no habrá retenciones, descuentos, ni aportes a la Seguridad Social o al Régimen Previsional sobre esa suma. La normativa otorga a esta prestación un rango especial, prevaleciendo sobre cualquier otra disposición laboral o fiscal previa.

Para el sector privado, la ley introduce un crédito tributario: las empresas podrán deducir el pago extra del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2026, y cualquier remanente podrá utilizarse para saldar otras obligaciones fiscales. Este estímulo busca facilitar y promover la adhesión temprana al esquema.

Diversas empresas nacionales e internacionales han confirmado su participación en la iniciativa, incluyendo Pizza Hut, Wendy’s, China Wok, KFC, Starbucks, Super Selectos y Urbánica, junto a cadenas de clínicas dentales, almacenes, restaurantes y hasta funerarias, entre otras.

La suma extraordinaria se aplicará automáticamente en el sector público, mientras que las empresas privadas decidirán su implementación durante el primer año, de acuerdo con su capacidad financiera.

El beneficio adicional es independiente de, otras prestaciones como el aguinaldo, ya que ambas mantienen distinciones legales. El decreto establece que, ante un despido sin causa justificada, el trabajador conservará el derecho a percibir la parte proporcional de la Quincena 25 conforme lo establecido por la legislación laboral.

Temas Relacionados

El SalvadorNayib BukeleLey Quincena 25Asociación Salvadoreña de IndustrialesCAMTEXCOEXPORTSalarioEmpresas

Últimas Noticias

Estados Unidos evalúa retirar requisito de visa a panameños

El presidente Mulino indicó que no hay acuerdos paralelos para lograr el beneficio migratorio

Estados Unidos evalúa retirar requisito

El sistema de telemedicina DoctorSV supera las 400,000 personas registradas en seis semanas

La adopción de esta herramienta tecnológica, impulsada por el Ministerio de Salud, contribuye al acceso remoto a recetas, consultas de primer nivel y exámenes médicos, con respaldo de inteligencia artificial validada internacionalmente

El sistema de telemedicina DoctorSV

CEPA cierra mañana la convocatoria para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

La autónoma lanzó la convocatoria el pasado 12 de enero para las empresas interesadas en participar en la construcción y equipamiento de la nueva terminal aérea

CEPA cierra mañana la convocatoria

Pavimentación de calle mejorará el acceso para 600 estudiantes en Ahuachapán

La intervención dotará de mejores condiciones al principal corredor que une las comunidades de Arco Durán y Los Toles, cuyos habitantes dependen de esta ruta para la movilidad escolar, rural y productiva

Pavimentación de calle mejorará el

Renovación tecnológica obligará al cierre temporal del Teatro Nacional de San Salvador en 2026

El Ministerio de Cultura confirmó que el Teatro Nacional de San Salvador cerrará sus puertas durante el primer semestre de 2026 para ejecutar una modernización de su sistema eléctrico y equipamiento técnico.

Renovación tecnológica obligará al cierre

TECNO

Zorin OS 18 arrasa con

Zorin OS 18 arrasa con más de dos millones de descargas impulsadas por quienes abandonan Windows

Desarrollan innovador sistema que convierte las corrientes de agua del océano en electricidad

Impulsan la legalización de robotaxis en el estado de Nueva York, pero excluyen una ciudad

Cómo es la nueva función de ChatGPT capaz de traducir textos en 50 idiomas

Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Esta es la exigente rutina

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

BTS y la historia detrás de “ARIRANG”: ¿qué significa el título del nuevo álbum?

MUNDO

Estados Unidos desestimó los llamados

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

La OTAN refuerza su respaldo a Ucrania mientras los ataques rusos sumen al país en una emergencia energética

Un desafío en medio de los Alpes franceses: así es Courchevel, el aeropuerto más empinado del mundo