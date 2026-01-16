Gremiales empresariales respaldan la Ley Quincena 25 tras su aprobación

Las compañías han aceptado de forma voluntaria pagar el salario adicional que contempla la nueva ley Quincena 25. (Foto: X)

Las gremiales empresariales salvadoreñas dieron su respaldo este jueves a la reciente aprobación de la Ley Quincena 25 por parte de la Asamblea Legislativa, subrayando que la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas y aportar a la estabilidad económica nacional.

En el comunicado conjunto, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador resaltaron que la gradualidad en la aplicación de la ley reconoce la diversidad de realidades productivas y financieras de las empresas.

El periodo 2026 será voluntario en el sector privado, permitiendo ajustes y análisis. A partir de 2027, la aplicación será obligatoria, de acuerdo a la ley aprobada.

“Reconocemos la importancia del razonamiento expuesto por el Gobierno y confiamos en que la aplicación de esta normativa pueda convertirse en un factor dinamizador de la economía nacional”, dice el comunicado.

Las gremiales empresariales agradecieron a quienes, según su situación financiera, participen voluntariamente en 2026 y expresaron su compromiso con "un entorno productivo moderno, competitivo y socialmente responsable“, bajo una legislación que consolida un nuevo estándar en la protección de los ingresos para quienes cumplen los requisitos legales.

Nayib Bukele agradece el apoyo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció públicamente a las miles de empresas que se han a la medida impulsada por el gobierno.

“Gracias a las miles de empresas que se han sumado voluntariamente a la Quincena 25”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en la red social X, acompañado de una imagen con logotipos de comercios que respaldan la iniciativa.

El mensaje de Bukele destaca la colaboración entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores en la implementación de esta disposición. “Juntos, entre gobierno, empresa privada y trabajadores, vamos a sacar adelante a nuestro país”, afirmó el presidente, subrayando el carácter colectivo de la medida.

La ley Quincena 25 establece la obligación para los empleadores de adelantar el pago de salarios a los trabajadores el día 25 de cada mes, en lugar de las fechas habituales, con el objetivo de contribuir al bienestar financiero de la población. Desde su anuncio, la disposición generó debate, aunque el gobierno enfatizó que la adhesión sería voluntaria durante la primera etapa.

En los últimos días, diversas compañías nacionales y multinacionales han anunciado públicamente que adoptarán la medida, sumándose al llamado del Ejecutivo.

¿Qué implicará la nueva medida?

La entrada en vigor de la Ley Quincena 25 en enero de 2026 implantará en El Salvador un mecanismo que eleva los ingresos de los trabajadores al establecer un pago adicional del 50 % sobre el salario mensual a quienes perciban hasta USD 1,500 mensuales.

Esta medida, aprobada por la Asamblea Legislativa y anunciada por el presidente Nayib Bukele, persigue afianzar el poder adquisitivo de las familias y reforzar la estabilidad económica nacional, según las principales gremiales empresariales salvadoreñas.

El decreto estipula que este beneficio se abonará entre el 15 y el 25 de enero de cada año y tendrá la condición de renta no gravable. Es decir, no habrá retenciones, descuentos, ni aportes a la Seguridad Social o al Régimen Previsional sobre esa suma. La normativa otorga a esta prestación un rango especial, prevaleciendo sobre cualquier otra disposición laboral o fiscal previa.

Para el sector privado, la ley introduce un crédito tributario: las empresas podrán deducir el pago extra del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2026, y cualquier remanente podrá utilizarse para saldar otras obligaciones fiscales. Este estímulo busca facilitar y promover la adhesión temprana al esquema.

Diversas empresas nacionales e internacionales han confirmado su participación en la iniciativa, incluyendo Pizza Hut, Wendy’s, China Wok, KFC, Starbucks, Super Selectos y Urbánica, junto a cadenas de clínicas dentales, almacenes, restaurantes y hasta funerarias, entre otras.

La suma extraordinaria se aplicará automáticamente en el sector público, mientras que las empresas privadas decidirán su implementación durante el primer año, de acuerdo con su capacidad financiera.

El beneficio adicional es independiente de, otras prestaciones como el aguinaldo, ya que ambas mantienen distinciones legales. El decreto establece que, ante un despido sin causa justificada, el trabajador conservará el derecho a percibir la parte proporcional de la Quincena 25 conforme lo establecido por la legislación laboral.