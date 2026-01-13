ANDA anuncia reparación nocturna de fuga de agua en San Salvador

Cuadrilla de ANDA interviene fuga de agua en San Salvador Centro (Foto: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

El equipo técnico de San Salvador Centro, de ANDA, anunció que realizará esta noche la reparación de una fuga de agua potable en la 29 calle poniente, entre la 1era y 3era avenida norte. Según el aviso, los trabajos iniciarán a las 9:00 p.m. y se extenderán hasta las 4:00 a.m.

La intervención, comunicada este martes a través de la red social X, contempla circulación controlada en la zona y afectará el suministro de agua potable en varias áreas. Entre las zonas con impacto directo se encuentran colonia Layco, Guatemala, barrio San Miguelito, 29 calle oriente y alrededores.

Circulación controla en San Salvador (Gráfico: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

Durante la jornada nocturna, el tránsito vehicular será regulado para facilitar las labores de reparación. El corte temporal de agua potable responde a la necesidad de solucionar la fuga detectada y restablecer el servicio en las zonas afectadas. El restablecimiento total del suministro está previsto una vez concluyan los trabajos programados a las 4:00 a.m.

Continúa reubicación e Instalación de tubería en La Libertad

Circulación controlada en el kilometro 33 de la carretera al Puerto de La Libertad (Gráfico: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

Por otra parte, el equipo técnico informó que mañana 14 de enero, a partir de las 9:00 p.m., continuará la reubicación e instalación de un tramo de 240 metros de tubería de agua potable en el kilómetro 33 de la carretera al Puerto de La Libertad, en coordinación con Obras Públicas. En ese sector también habrá circulación controlada.

El horario de intervención es a partir 9:00pm a 4:00am del 14 de enero (Gráfico: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

Esta segunda intervención se ejecutará en horario nocturno para reducir la afectación al tráfico y al servicio de los usuarios. Una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua se restablecerá gradualmente en el casco urbano del Puerto de La Libertad. Mientras el sistema retorna a la normalidad, las autoridades desplegarán rutas de abastecimiento con pipas para las familias de la zona.

Reparan fuga de agua potable en La Cima 3

Cuadrilla de ANDA interviene fuga de agua en Colonia la Cima 3, San Salvador (Foto: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

ANDA también informó sobre la reparación de un derrame de agua potable causado por una tubería dañada en el pasaje 24 de la colonia La Cima 3, San Salvador. La brigada comunicó en X que el objetivo de la intervención es reducir las afectaciones en la zona y restablecer el servicio lo antes posible.

La acción forma parte de las labores constantes para atender emergencias en el sistema de distribución de agua potable en la capital. El restablecimiento del servicio se realizará una vez se complete la reparación del tramo afectado.

Cuadrilla de ANDA interviene pasaje Venecia, en San Salvador

Cuadrilla de ANDA interviene fuga de agua en pasaje Venecia, San Salvador (Foto: ANDA/ Gobierno de El Salvador)

También se atendió otra fuga de agua potable reportada en la urbanización San Eugenio, pasaje Venecia, San Salvador. La intervención, comunicada en X, busca restablecer el servicio y minimizar las afectaciones en el sector.

Las autoridades recordaron a los usuarios que pueden realizar reportes y solicitudes a través del Call Center 915 y WhatsApp 7838-1462 para agilizar la atención de emergencias relacionadas con el suministro de agua potable.