Inversión en seguridad, tensiones con el Poder Judicial y defensa de su gestión marcan los últimos días del Gobierno de Rodrigo Chaves

Gobierno de Chaves asegura haber realizado inversiones históricas en infraestructura penitenciaria.REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

El Gobierno de Costa Rica atraviesa una etapa en la que la seguridad, la gestión económica y la relación entre poderes del Estado concentran buena parte del debate público. En ese escenario, el presidente Rodrigo Chaves ha insistido en defender los resultados de su administración, al tiempo que cuestiona el actuar de otras instituciones.

Uno de los principales pilares del discurso oficial de su conferencia semanal es la inversión en seguridad. Desde mayo de 2022, el Ejecutivo asegura haber destinado más de 11,000 millones de colones a infraestructura penitenciaria, en lo que califica como un esfuerzo sin precedentes. Las intervenciones incluyen mejoras estructurales en centros penales, instalación de sistemas de supresión de incendios, reforzamiento de perímetros y adecuaciones en espacios internos.

A estos trabajos se suman medidas administrativas que buscan modificar la dinámica dentro de las cárceles. Entre ellas, la eliminación del dinero en efectivo, el cierre de pulperías y el fortalecimiento de controles en módulos de alta contención, acciones que, según el Gobierno, contribuyen a limitar actividades ilícitas.

El énfasis en seguridad también se refleja en la infraestructura policial. De acuerdo con datos oficiales, se han inaugurado 18 delegaciones en distintas zonas del país y al menos cuatro más se encuentran en proceso de construcción. En total, se reportan 46 proyectos que superan los 30,000 millones de colones en inversión.

Costa Rica elevó su nivel de cooperación con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. REUTERS/Mayela Lopez

Este despliegue ha sido acompañado por un fortalecimiento de la cooperación internacional. Costa Rica alcanzó el nivel más alto de confianza operativa con la DEA, lo que permite un mayor intercambio de inteligencia, acceso a equipo especializado y coordinación estratégica en la lucha contra el narcotráfico. Para las autoridades, este reconocimiento posiciona al país dentro de un grupo reducido en el continente.

Sin embargo, el avance en estos frentes convive con tensiones institucionales cada vez más evidentes. El Ejecutivo ha cuestionado con dureza al Poder Judicial tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que derivó en allanamientos a una propiedad sin vínculo comprobado con actividades ilícitas.

Desde el Gobierno, el episodio fue calificado como un error que afecta la credibilidad institucional. Además del caso puntual, las críticas se han extendido a lo que el Ejecutivo considera problemas estructurales en el sistema judicial, como la lentitud en los procesos y la percepción de impunidad en algunos delitos.

Las autoridades defienden su manejo ante el comportamiento de los precios de combustibles. (CANVA).

En paralelo, el Gobierno ha salido al paso de cuestionamientos sobre su manejo económico, particularmente en relación con los precios de los combustibles. La posición oficial sostiene que variables como la apreciación del colón frente al dólar, la estabilidad en los costos del transporte marítimo y la devolución de cerca de 12.000 millones de colones a los usuarios han permitido contener incrementos mayores.

El Ejecutivo insiste en que estos factores suelen omitirse en parte del debate público, lo que, a su juicio, genera interpretaciones incompletas sobre el comportamiento de los precios.

Otro de los temas que ha generado discusión es la contratación de la empresa Open English para el programa “Hello Brete”, enfocado en la enseñanza del idioma inglés como herramienta para mejorar la empleabilidad.

Las autoridades defienden que el proceso se realizó mediante licitación pública internacional, con participación de varias empresas y bajo supervisión de la Contraloría. Asimismo, aseguran que el costo por usuario es inferior al del mercado, lo que respaldaría la decisión.

El programa “Hello Brete” incluye la enseñanza de inglés mediante plataformas digitales. (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

El panorama se completa con denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos dentro de JAPDEVA, un caso que ya fue trasladado a la Fiscalía de Probidad y que vuelve a poner en discusión la administración de recursos públicos.

Con estos elementos, la administración de Chaves avanza en un contexto donde busca posicionar sus logros en seguridad y gestión pública, mientras enfrenta cuestionamientos y mantiene una relación tensa con otros poderes del Estado.

El resultado es un escenario político en el que las cifras de inversión, las decisiones económicas y los roces institucionales continúan marcando el pulso del país, en medio de un debate cada vez más polarizado sobre el rumbo de la gestión pública.