Sol Salinas, diputada provincial de Mendoza

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En la segunda Cumbre de Minería Sostenible, que se realiza en la ciudad de Mendoza, buena parte de la discusión sobre el empleo se conjuga en futuro: al hablar de proyectos que todavía deben completar la exploración, conseguir financiamiento o construir la infraestructura que necesitan para operar.

En ese marco, Sol Salinas, diputada provincial de Mendoza, conversó con TICMAS, una compañía edtech que se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo de talento, sobre decisiones que se están tomando en la política pública: desde las que enfrenta un joven al elegir qué estudiar hasta las que les corresponden a las empresas y al Estado en las localidades donde avanza la actividad minera.

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—Supongamos que tenés 17 años, terminaste el secundario y te interesa la minería, ¿por dónde empezás?

—Creo que lo primero que haría es buscar una carrera afín. En Mendoza hay tecnicaturas, diplomaturas y cursos que tienen una salida laboral más rápida. Después empezaría a conocer qué es la minería, dónde se desarrolla y en qué municipios hay posibilidades de producir, tanto en minería como en hidrocarburos, sobre todo en el no convencional. Si soy joven y nativo digital, tengo mucha información a mi alcance. Las nuevas generaciones entienden qué lugar tienen estos recursos en lo que usamos todos los días, desde el celular y el transporte hasta la inteligencia artificial. Ahí también hay una posibilidad de empleo.

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Rosario Palacio, Relaciones Institucionales de TICMAS, junto a lla diputada provincial mendocina, Sol Salinas

—¿En qué proyectos que vinculan el empleo joven con la minería estás trabajando?

—Estamos trabajando desde hace tiempo con varias empresas. El Banco Galicia viene acompañando y ahora se suma BYMA, que está aportando la mirada empresarial al trabajo sobre educación financiera. También está la Dirección General de Escuelas, porque el Estado tiene un rol importante en estos convenios. La idea es que la educación financiera sirva para la vida cotidiana y que también se pueda aplicar a distintas actividades económicas, en una provincia que necesita diversificar su matriz productiva. El proyecto de ley sobre educación financiera forma parte de esa discusión, que también tiene que ver con la geopolítica y con las oportunidades que nos ofrecen nuestros recursos naturales.

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—¿Cómo es la articulación con Educación?

—La Dirección General de Escuelas cambió su manera de ver lo que ocurre en el aula. A los chicos, y sobre todo a los adolescentes, les pasan muchas cosas mientras están en la escuela, y eso exige una mirada interdisciplinaria. Esa manera de entender la educación permite que el ministro se siente con la Bolsa a firmar un convenio y que las empresas y los sectores productivos también se involucren. Hay que darles herramientas a los docentes y compartir con ellos la responsabilidad por el presente y el futuro de los alumnos. En eso tenemos un papel tanto el sector público como el privado. Esos chicos son quienes van a sostener la matriz productiva de Mendoza.

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—En otras provincias se han incorporadomaterias vinculadas con la minería y el gas. ¿Cómo es el caso de Mendoza?

—También se hace. En Malargüe se dictan cursos y se acaba de habilitar una tecnicatura vinculada con la minería y los hidrocarburos. Las universidades, tanto públicas como privadas, aunque sobre todo las privadas, están empezando a abrir carreras en áreas que hace unos años eran materias dentro de otras carreras. También se están ofreciendo diplomaturas y especializaciones, porque entienden que la matriz productiva está cambiando y que hay que preparar a los mendocinos. Estamos viendo interés en estudiantes de otros municipios, además de los que viven en las zonas donde está el recurso. También hay chicos que, cuando eligen qué rama de la ingeniería estudiar, ya están pensando en la posibilidad de trabajar en estas actividades.

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—La minería históricamente despertaba desconfianza en la sociedad por sus efectos sobre el ambiente. ¿En qué momento empezó a cambiar esa percepción?

—Creo que empieza a cambiar cuando entendemos que el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente tienen que ir juntos. En la escuela aprendimos que los recursos naturales son finitos y hoy, con el cambio climático, vemos qué implica eso. Tenemos que encontrar una forma de producir que genere desarrollo y que, al mismo tiempo, nos permita vivir en un ambiente sano. Hay un cambio generacional, si se quiere, aunque cuando digo generacional hablo de cómo entendemos lo que nos pasa a diario con el clima y con el ambiente. Y ahí me parece interesante el rol de la política. Empezó a entender que el aprovechamiento de los recursos naturales tiene que generar desarrollo en los lugares donde están esos recursos y que eso requiere una participación activa de las comunidades, de los vecinos que levantaron la voz.

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—Como legisladora, ¿atendés el reclamo de los ciudadanos sobre estas discuciones?

—Siempre. Con las redes sociales, hoy recibo mensajes de vecinos de Malargüe o de Uspallata que están preocupados, que se ocupan del tema o que reclaman por algo que estamos tratando en la Legislatura. Eso hace que la política tenga cada vez más compromiso. Y los estándares internacionales y encuentros como este también hacen que se discuta cómo se producen esos recursos en el mundo. Si un gobernador o un funcionario está haciendo mal las cosas, hay vecinos que se lo van a señalar y también hay una exigencia de que se cumplan esos estándares. Lo más importante es el compromiso de involucrarnos, desde la política, el Estado y las comunidades, y también desde las empresas. Que las empresas tengan que demostrar que pueden explotar los recursos de manera sostenible hace que las provincias también elevemos nuestros estándares y tengamos leyes con mayores controles.

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—Con el avance de la minería y el gas, se espera que haya más trabajo. Pero ¿cuándo voy a poder venir y preguntarte si efectivamente ocurrió ese salto en el empleo?

—Queremos que se vea desde el primer momento. PSJ Cobre Mendocino ya tiene la declaración de impacto ambiental para la explotación de cobre en Uspallata. El chico que era mozo en la cafetería de la esquina, que abría dos días a la semana, hoy es técnico y está trabajando en PSJ. La exigencia siempre tiene que estar. También hay que reconocer el trabajo que se hace con las comunidades desde la exploración hasta la explotación y seguir de cerca el rol del Estado. Espero que vengas siempre a exigirme que haya empleo y que se hagan los controles, que también generan trabajo. Hay técnicos que trabajan en la Policía Ambiental y capacitadores que trabajan con las comunidades para que esos chicos puedan entrar a las empresas. Cuando hablamos del mal llamado derrame económico, también hay que mirar todo lo que pasa alrededor de esas comunidades y que hasta hace seis meses no pasaba.

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