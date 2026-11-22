El Consejo Federal de Educación acordó continuar hasta 2030 la ampliación de la jornada escolar en las escuelas primarias estatales, con foco en los aprendizajes de Lengua y Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional y las provincias acordaron continuar hasta 2030 la política de ampliación de la jornada escolar en las escuelas primarias estatales, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes de Lengua y Matemática. La decisión fue aprobada por los ministros provinciales y la Secretaría de Educación nacional en el Consejo Federal de Educación (CFE), que estableció nuevos criterios para distribuir los recursos, priorizar a los estudiantes con mayores dificultades y controlar que las horas adicionales se traduzcan efectivamente en más tiempo de enseñanza.

La nueva etapa de esta política comenzará en 2027 y buscará avanzar hacia la universalización de una jornada mínima de cinco horas diarias (la “quinta hora”) en primaria. El 54% de las escuelas primarias estatales ya tiene jornada extendida o completa, mientras que el 46% restante –unas 8550 escuelas– todavía no está incluido en esas modalidades, según los datos del Relevamiento Anual de 2025.

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La política de ampliación de la jornada escolar con una “hora más” comenzó en 2022: el Consejo Federal acordó entonces incorporar una hora de clase por día en las primarias de jornada simple –para pasar de un mínimo de 20 horas de clase semanales a 25–. La planificación federal aprobada en 2022 había establecido la meta –incumplida– de llegar al 80% de cobertura en 2025 y al 100% de las escuelas primarias en 2027. Cuatro años después, la nueva resolución reconoce los avances y propone mejorar la implementación, pero ya no fija una fecha límite para alcanzar la universalización de la jornada extendida.

La extensión de la jornada escolar hoy constituye el principal aporte del Estado nacional a la educación obligatoria, tras el recorte del presupuesto educativo implementado a partir de 2024. La política de ampliación de la jornada es el principal componente del Plan Nacional de Alfabetización, reconocido por el Gobierno como su política educativa central.

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El financiamiento para la extensión de la jornada concentra desde 2025 alrededor del 80% de los recursos del Plan Nacional de Alfabetización: representó el 79,7% del gasto ejecutado ese año y el 80,3% del crédito vigente en 2026. Para 2027, el proyecto de Presupuesto prevé asignarle $586.000 millones, equivalentes al 75,8% de los fondos del plan, según un informe de Argentinos por la Educación.

El programa Una hora más, iniciado en 2022, permitió extender de cuatro a cinco horas diarias la jornada en escuelas primarias públicas. Entre 2021 y 2025, la cantidad de escuelas estatales con jornada extendida o completa pasó del 22% al 54%.

Qué cambia desde 2027

La Resolución 531/26, firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y por el secretario del CFE, José Thomas, establece que la próxima etapa de la ampliación horaria deberá concentrarse en el uso “estratégico” del tiempo escolar. La intención es que las horas adicionales contribuyan a mejorar los aprendizajes fundamentales, especialmente entre los estudiantes que presentan mayores dificultades.

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Una de las novedades es que las provincias podrán utilizar la modalidad de jornada extendida focalizada con “agrupamientos flexibles” para fortalecer Matemática. Este formato, habilitado en 2024 para lectura y escritura, permite reorganizar temporalmente a los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje, en lugar de ofrecer la misma propuesta a todos los alumnos.

La resolución también establece que la distribución de los recursos nacionales deberá contemplar criterios como la matrícula, la ruralidad y la vulnerabilidad socioeducativa. En la selección de las escuelas se tendrán en cuenta las necesidades de aprendizaje, las condiciones edilicias y la capacidad de implementar las horas adicionales.

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Otra modificación apunta al seguimiento de la política. Los nuevos convenios entre la Nación y las provincias deberán identificar los establecimientos alcanzados, las modalidades implementadas y las metas previstas. También se buscará mejorar el registro de las horas efectivamente dictadas y de los estudiantes participantes, según establece la resolución.

La nueva resolución del CFE establece prioridades para ampliar la jornada escolar: reforzar Lengua y Matemática, focalizar los recursos en los estudiantes con mayores dificultades y mejorar el seguimiento de las horas de clase efectivamente dictadas. (Foto: SEN-MCH)

Fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron a Infobae que la continuidad del programa Una hora más busca fortalecer los aprendizajes de Lengua y Matemática. También destacaron que la iniciativa cuenta con financiamiento nacional para acompañar a las provincias, y que se articula con el Plan Nacional de Alfabetización y el Compromiso Federal por la Matemática. El objetivo oficial es que las horas adicionales contribuyan a mejorar los resultados educativos.

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Aunque la nueva resolución pone énfasis en el uso “estratégico” del tiempo escolar, el foco en Lengua y Matemática ya estaba presente desde el origen de la política. El acuerdo federal de 2022 establecía que las horas adicionales debían destinarse prioritariamente a fortalecer la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica. Lo que propone ahora el Consejo Federal es profundizar esa orientación, con nuevos mecanismos de seguimiento.

“Para las familias, la extensión de la jornada escolar facilita la organización de actividades laborales y domésticas”, explicó Nancy Montes, investigadora de FLACSO Argentina y especialista de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Y agregó: “Para los docentes implica un mayor salario, la posibilidad de trabajar en una única escuela y de organizar con más tiempo de trabajo las tareas escolares, en la medida en que algunas horas (las que están a cargo de materias especiales) se utilizan para planificar clases, evaluar actividades o realizar tareas institucionales. Para los estudiantes, diferentes investigaciones señalan que mejora la convivencia y, cuando el tiempo escolar se aprovecha con actividades de relevancia, también los aprendizajes”.

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Además, en la última reunión del CFE los ministros ratificaron otro compromiso vinculado con el tiempo escolar: como todos los años, anunciaron que “garantizarán” para 2027 calendarios de 190 días de clase –o su equivalente en horas reloj, con un piso de 760 horas anuales para primaria–. De todos modos, es habitual que esas metas no se cumplan en la mayoría de las jurisdicciones.

La ampliación del horario escolar todavía no alcanza a la mitad de los alumnos de las primarias estatales: según los últimos datos oficiales disponibles, la cobertura llegó al 48% en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de inflexión

La extensión de la jornada escolar es un viejo objetivo de la política educativa argentina. La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 había establecido la meta de ofrecer jornada extendida o completa al 30% de los alumnos de educación básica para 2010. Un año después, la Ley de Educación Nacional dispuso que todas las escuelas primarias debían avanzar hacia esas modalidades.

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Sin embargo, durante muchos años los avances fueron lentos. En 2019, solo el 14,1% de los estudiantes de primaria tenía jornada extendida o completa. En los diez años previos la proporción de alumnos en esa modalidad había aumentado apenas 5,2 puntos porcentuales, según un informe de Argentinos por la Educación.

El programa Una hora más, aprobado en 2022, aceleró la expansión. La iniciativa propuso extender de cuatro a cinco horas diarias la jornada de las escuelas primarias estatales, mediante acuerdos entre la Nación y las provincias. La incorporación de una quinta hora resultaba más sencilla de implementar que la transformación de escuelas de jornada simple en establecimientos de jornada completa (8 horas diarias).

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Entre 2021 y 2025 la cantidad de escuelas primarias estatales con jornada extendida o completa pasó de 4139 a 10.019: la proporción sobre el total de escuelas creció 32 puntos porcentuales, del 22% al 54%, según datos oficiales analizados por el sociólogo Leandro Bottinelli.

En términos de matrícula, los alumnos alcanzados aumentaron de 504.124 a 1.614.932: más de 1,1 millones de estudiantes adicionales. La proporción de alumnos de gestión estatal incluidos en esas modalidades pasó del 14% al 48% en ese período.

Axel Rivas, profesor e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, valoró la magnitud de la expansión, que permitió extender el horario escolar en miles de establecimientos en pocos años. “Fue un avance que se hizo de manera muy masiva y que también se montó sobre otras experiencias que ya estaban en marcha en las provincias”, señaló a Infobae. Sin embargo, reconoció que la implementación fue “fragmentaria, con mucho desorden”.

La magnitud del aumento del tiempo escolar es difícil de precisar, según lo ha señalado el economista Alejandro Morduchowicz en intervenciones en la red social X. En la estadística oficial, la categoría de “jornada extendida o completa” incluye realidades muy diferentes: desde escuelas que incorporaron una quinta hora hasta otras que ofrecen ocho horas. Además, los especialistas advirtieron sobre variaciones llamativas en los registros de algunas provincias, que podrían responder a cambios efectivos en la implementación o a diferencias en los criterios de clasificación (distintas jurisdicciones llaman “jornada extendida” a modalidades diversas).

Aunque la jornada extendida se expandió fuerte desde 2022, no hubo una evaluación específica que permitiera determinar su impacto en los aprendizajes. Algunos especialistas asocian la política con la mejora observada en la última prueba Aprender de primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una política clave, sin evaluación

Aunque las provincias sostienen la mayor parte del gasto del sistema educativo, la ampliación de la jornada escolar en primaria constituye uno de los principales mecanismos de financiamiento nacional para la educación obligatoria, aun en el actual contexto de reducción de los recursos.

En su diseño original, la política de la “hora más” establecía que la Nación cubriría al menos el 80% del costo salarial adicional de docentes y equipos directivos durante cinco años, hasta 2027. La nueva resolución no fija un porcentaje equivalente para 2027-2030: dispone que las responsabilidades financieras se definirán mediante convenios bilaterales, sujetos a la disponibilidad presupuestaria.

Si bien esta política cuenta con amplio consenso federal, los especialistas consultados por Infobae subrayaron que, después de varios años de implementación y una expansión masiva, todavía no se presentó una evaluación específica que permita determinar qué impacto tuvieron las horas adicionales sobre los aprendizajes.

Nancy Montes destacó que todavía falta conocer los resultados de la política a escala nacional. “Hasta hoy no existe una evaluación federal realizada sobre esta iniciativa que permita identificar sus logros y desafíos, pero es evidente señalar que allí donde la implementación ha sido acompañada por otras formas de trabajo docente (en lugar de ser de aplicación voluntaria) y donde fue posible realizar una intensificación de la enseñanza, los resultados han sido promisorios”, afirmó a Infobae.

Esa ausencia impide establecer en qué medida las horas adicionales contribuyeron a mejorar los aprendizajes, o comparar los resultados de las distintas modalidades adoptadas por las provincias –como la quinta hora para todos los alumnos, los “agrupamientos flexibles” o las tutorías focalizadas en algunos estudiantes–.

Rivas vinculó este interrogante con los resultados de Aprender 2025, que mostraron una mejora significativa en Lengua en las escuelas primarias de todo el país. “Es muy difícil medir el impacto, no hay estudios específicos. Hay una pregunta abierta sobre el crecimiento que hubo en la prueba Aprender 2025: si puede estar conectado con las dos políticas principales que se implementaron en los años previos a esa evaluación, que son la extensión de la jornada escolar y la entrega de libros de texto”, explicó.

“Se puede usar la información de Aprender para hacer estudios más específicos. Creo que es lo que correspondería para saber si esas políticas tuvieron algún impacto en los resultados de aprendizaje, además de otras dimensiones que están involucradas, que tienen que ver con la inclusión, el bienestar estudiantil y la oferta educativa en un sentido más amplio de lo que miden las pruebas”, explicó Rivas.

La extensión de la jornada escolar concentra alrededor del 80% de los recursos del Plan de Alfabetización, que hoy es el principal destino del financiamiento nacional para la educación obligatoria.

La caída de la natalidad

La nueva resolución del Consejo Federal incorpora una variable que podría modificar las condiciones de implementación de la jornada extendida: la disminución de la matrícula escolar. Entre 2014 y 2024, la cantidad de nacimientos en Argentina cayó casi un 47%: esa transformación demográfica ya comenzó a reflejarse en las escuelas primarias y continuará durante los próximos años.

La reducción de alumnos podría permitir una reorganización de los turnos, las secciones y los recursos existentes, coincidieron los expertos. En particular, abre la posibilidad de transformar escuelas de jornada simple o extendida en instituciones de jornada completa, aprovechando aulas y cargos docentes disponibles.

“El descenso de la natalidad ya redujo un 20% la cantidad de alumnos que ingresa a primer grado, una tendencia que continuará, por lo menos, hasta 2031. En algunos años, las primarias de Argentina llegarán a tener alrededor de la mitad de los estudiantes que tuvieron hasta hace algunos años”, explicó Leandro Bottinelli, docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, a Infobae.

“Este cambio abre la oportunidad para transformar muchas primarias de jornada simple o extendida en completa (turno doble) sin que eso implique incrementar la dotación de recursos (cargos docentes y aulas). Muchas familias –no todas– lo demandan. Y, además, permite no solo fortalecer la enseñanza de las asignaturas consideradas como básicas sino también el segundo idioma, una materia pendiente en nuestro país”, consideró Bottinelli.

Esa reasignación de los recursos no sucederá de forma automática, subrayaron los especialistas. La disponibilidad de aulas y cargos no elimina necesariamente otros costos, como la alimentación escolar, los servicios, el mantenimiento o las adecuaciones edilicias. Tampoco todas las escuelas enfrentarán la caída de matrícula en las mismas condiciones.

La caída de la natalidad abre la posibilidad de reorganizar los turnos escolares y transformar establecimientos de jornada simple en escuelas de jornada completa, señalan los especialistas. (Foto: NA)

Montes advirtió que la reorganización de la oferta educativa requiere una planificación territorial cuidadosa. “Planificar ese rediseño es una tarea enorme para la que ya muchos equipos técnicos y expertos están proponiendo esquemas de modelización de diferentes escenarios, dada la heterogeneidad de situaciones en todo el país”, señaló. La investigadora destacó que las áreas de planeamiento de las provincias de Buenos Aires y Córdoba ya publicaron diagnósticos para orientar decisiones frente al cambio demográfico.

Para Rivas, la oportunidad que abre la actual caída de la natalidad exige combinar la reorganización de los recursos con un proyecto educativo sólido para aprovechar las horas adicionales. “Es muy importante desarrollar un proyecto pedagógico y curricular que defina para qué se extiende el horario, con qué sentido”, consideró Rivas. También destacó la importancia de los equipos directivos capaces de apropiarse de la propuesta y sostenerla en el tiempo.

En ese sentido, destacó una experiencia en Brasil: “Creo que el caso más interesante de América Latina es el de Pernambuco. Comenzó primero con 15 escuelas, después con 40, hizo un modelo muy potente para la escuela secundaria y después fue extendiéndolo. Ahora es casi universal para todo el estado”, explicó Rivas. Según el investigador, esa experiencia logró mejoras en los aprendizajes y una reducción del abandono escolar.

Los referentes consultados señalaron que, además de incorporar más escuelas a la jornada extendida, el desafío es decidir qué propuestas se ofrecerán durante las horas adicionales y cómo se evaluarán sus resultados.

Cecilia Veleda, investigadora principal de Educación de CIPPEC, sintetizó esa oportunidad y sus condiciones: “Por primera vez en décadas, las aulas empiezan a tener menos alumnos por la caída de la natalidad. Este escenario inédito nos invita a parar la pelota y mirar la cancha. Entre las múltiples alternativas para mejorar la educación, aparece la extensión de la jornada escolar, pero no bajo la lógica automática de que ‘más es mejor’. El verdadero impacto de sumar horas depende de dónde se aplican, en qué se invierte ese tiempo y con qué nivel pedagógico. La clave está en priorizar las escuelas más vulnerables, ofrecer propuestas que entusiasmen a los chicos y garantizar una enseñanza de calidad”.