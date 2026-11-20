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Calcular un porcentaje o plantear una regla de tres son dos ejemplos de lo que Martín Nistal tiene en mente cuando habla de aprendizajes básicos en matemática. Según los resultados de PISA que citó en la conversación, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años quedó por debajo del nivel básico en la materia. Para Nistal, al problema que registra la evaluación se suma una reacción que suele encontrar cuando se conocen los resultados: quien recuerda cuánto le costaba matemática en la escuela puede considerar esperable que a los chicos de hoy también les vaya mal.

Un informe de Argentinos por la Educación llevó esa preocupación a los institutos donde se forman los futuros maestros de primaria. El equipo examinó los diseños curriculares para saber cuánto tiempo se destina a estudiar matemática y a aprender a enseñarla. La pregunta importa porque quienes empiezan el profesorado pueden llegar con dificultades en los mismos contenidos que, una vez recibidos, tendrán que explicar frente a un grado.

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El paso por el profesorado es uno de los momentos de una trayectoria que Nistal mira desde distintos puntos. En una nueva conversación del podcast de TICMAS, la compañía EdTech dedicada al aprendizaje y el desarrollo de talento, Nistal se detuvo en lo que ocurre cuando un alumno lee el enunciado de un problema, en el tiempo que lleva evaluar una política educativa y en una dificultad anterior a cualquier método de enseñanza: saber cuántos días están efectivamente en el aula los alumnos y los docentes.

Martín Nistal es director del Observatorio de Argentinos por la Educación

Los futuros maestros y la matemática

En los diseños curriculares que analizó el informe, la matemática ocupa, en promedio, el 8,8% del tiempo previsto para la formación de maestros de primaria. La proporción varía entre las jurisdicciones e incluye tanto el estudio de los contenidos de la disciplina como su didáctica. En esas horas, un futuro maestro puede tener que afianzar su propio manejo de las fracciones y, al mismo tiempo, aprender a enseñarlas.

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Nistal fue cauto al vincular ese dato con los resultados de los estudiantes. “No sé cuánto explica de los resultados matemáticos, pero sí creo que hay una parte para empezar a prestar atención”. El tiempo previsto en un plan de estudios permite dimensionar el lugar que se le da a la materia. La calidad de esa formación, sostuvo, es más difícil de establecer en un sistema con numerosos institutos y diferencias entre ellos.

La preparación continúa una vez que el maestro empieza a trabajar, cuando aparece una decisión que las reglas de la carrera docente también condicionan. Cuando un docente elige un curso, dijo Nistal, lo hace porque le importa lo que pueda aprender en él y cuánto puntaje le va a dar. Si esos criterios llevan a opciones distintas, el sistema incide en qué formación puede priorizar un docente que busca mejorar su enseñanza.

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Entender la consigna

Antes de decidir qué operación hacer, un alumno tiene que interpretar qué le pide el problema. “Si vos ni siquiera sabés que te estoy pidiendo”, dijo Nistal al describir la situación de quien puede haber aprendido un procedimiento y, aun así, tiene dificultades para saber cuándo usarlo. La comprensión lectora interviene en ese primer paso. Sobre esa base se puede trabajar la dificultad propia de la matemática: reconocer qué relación hay entre los datos y elegir una forma de resolver el problema.

La edad de los alumnos también importa cuando se leen los resultados de las evaluaciones. Nistal observó que los datos de Aprender en sexto grado muestran una relativa estabilidad, con algunas mejoras acotadas, mientras que el desempeño en matemática de los aolescentes de 15 años se ha deteriorado en la serie de PISA que repasó. Ambas tendencias pueden convivir, explicó, porque las pruebas observan poblaciones en momentos distintos de su escolaridad.

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La misma diferencia ayuda a entender por qué una medida como la ampliación de la jornada en primaria puede tardar en reflejarse en los resultados de los adolescentes. A los 15 años, una evaluación recoge aprendizajes de muchos años de escuela. Por eso, Nistal valoró las mediciones en los primeros grados, que pueden ofrecer indicios sobre cómo avanza una política y dar tiempo para ajustar su implementación mientras los chicos todavía están en primaria.

Nistal nuevamente invitado al podcast de Ticmas

Cuántos son los días de clase

Para conocer el tiempo que un estudiante tuvo para aprender, también hace falta saber a cuántas clases asistió. Según Nistal, hay datos de ausentismo estudiantil publicados por algunas provincias y respuestas de los propios alumnos en encuestas. Sobre las faltas de los docentes, señaló que se cuenta con declaraciones de directores que identifican el problema y que falta un registro que permita medir su alcance.

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“Los chicos tienen que estar en la escuela, los docentes tienen que estar en la escuela”, dijo. La asistencia llevó a Nistal a preguntar por las condiciones en que los establecimientos reciben a unos y a otros. Conocer esas condiciones y contar con información sobre las faltas permitiría entender mejor qué posibilidades tiene una escuela de sostener el trabajo diario que requieren la alfabetización y la enseñanza de la matemática.

Para Nistal hay un motivo de optimismo en las provincias que, después de poner el foco en la alfabetización, empiezan a darle un lugar propio a la matemática en sus agendas. La continuidad de esos planes se juega en decisiones concretas, como que los libros lleguen al comienzo del ciclo lectivo y que los resultados de las evaluaciones tempranas sirvan para hacer ajustes durante la escolaridad de los alumnos a los que la política busca alcanzar.

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La entrevista completa con Martín Nistal está disponible en el podcast de TICMAS.