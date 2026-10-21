Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe: “La educación tiene que estar vinculada con el crecimiento de la economía”

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe

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Las doscientas empresas santafesinas que viajaron a la expo AOG Patagonia 2026 para vincularse con la industria de Vaca Muerta dan una medida del interés que el desarrollo energético despierta entre los proveedores de la provincia. Con una industria que creció alrededor del agro, Santa Fe busca que sus empresas de metalmecánica, ingeniería, logística y servicios participen de los proyectos de petróleo y gas.

Así lo destacó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en conversación con TICMAS, la empresa EdTech que está enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento. El encuentro tuvo lugar durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y reúne en Neuquén a empresas, profesionales y autoridades para discutir los proyectos y las necesidades de la industria de los hidrocarburos. Puccini habló de las posibilidades de los proveedores santafesinos y de la formación que necesitan para acompañar ese crecimiento.

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El 29 de octubre, ya en Rosario, esa búsqueda se ampliará con una ronda de negocios que reunirá a proveedores con representantes de proyectos de minería, industria e infraestructura vinculados al RIGI. “Ahí las empresas santafesinas van a levantar la mano para decir: ‘Eso que vos necesitás, te lo podemos proveer acá’”, anticipó Puccini.

—¿Cómo se prepara Santa Fe para responder como proveedora de las empresas hidrocarburíferas y mineras?

—Santa Fe tiene un entramado productivo sustentado fundamentalmente en la metalmecánica, en toda la experiencia que nuestras industrias vinculadas al agro han logrado durante muchas décadas. Esa experiencia calza perfecto con las necesidades que tienen los desarrollos de gas en Vaca Muerta, pero también los desarrollos mineros. Hay entramado productivo que empieza a abastecer a los desarrollos en el campamento, en la extracción, en la exploración, con la ingeniería más pesada, con la metalmecánica, con los estudios topográficos y de ambiente. Pero también con la logística que necesitan los trabajadores que van a esos campamentos, con los servicios, con la salud, con la indumentaria y con la infraestructura que necesitan las ciudades cercanas. En Neuquén y en Añelo hace falta infraestructura ante tanto crecimiento. Santa Fe ve estos desarrollos de punta a punta y por eso decimos que somos socios estratégicos y proveedores de Vaca Muerta. Hasta arena vamos a empezar a traer ahora desde un puerto de Villa Constitución.

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Gustavo Puccini junto a los representantes de Ticmas: Jazmín Casañas, Rosario Palacio y Tomás Moyano

—Tenía pensado justamente preguntarle por la arena.

—Hemos logrado poner en marcha un puerto que estaba paralizado. Después de setenta años licitamos, y una empresa de Neuquén se asocia con una empresa de Santa Fe y con una empresa logística de Santa Fe para extraer arena de fractura, que se está comercializa tanto con YPF como con otras compañías. A todo el aporte de Santa Fe se le suma este insumo estratégico.

—¿Habrá tren para transportar la producción?

—Es lo que Argentina tiene que proponerse como desafío. Es importante la licitación del Belgrano Cargas. Nosotros se lo planteamos al Gobierno nacional, así como lo hicimos con la hidrovía. Una mirada santafesina pide que la carga ferroviaria contemple el desarrollo de la minería, el transporte que necesita la arena y también el crecimiento que se espera para los próximos años en la producción de granos y de valor agregado del campo.

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—Con el puerto de Rosario, la provincia se convierte también en una boca de salida para esos desarrollos.

—Nosotros queremos ser un hub logístico para estos desarrollos. Hace muy poco viajamos con el gobernador Pullaro a Chile para ver la experiencia que han desarrollado en el manejo de los puertos con la minería. Esto va a suceder en la Argentina. San Juan va a crecer mucho en este tema y, para todos los proyectos e insumos que se importen para el desarrollo minero y que vengan del Atlántico, pretendemos ser el puerto de llegada. También el puerto de salida, como está ocurriendo hoy con el litio que baja de Salta. Santa Fe es un jugador estratégico, un puente.

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—¿Cómo se relacionan con otros puertos, como, por ejemplo, el de Bahía Blanca?

—Ahí tiene que ver el tema de los granos. Con el desarrollo de la hidrovía y el mayor calado que va a tener, muchos de los buques van a poder completar carga directamente en Timbúes y tener la salida completa y directa. Esto hoy no ocurre porque tienen que completar la carga en otro lado. Pero va a dar competitividad a nuestros puertos. Estamos entusiasmados con todo lo que está pasando aquí, en Neuquén. Somos la primera provincia de la República Argentina que firmó un convenio con Neuquén. Esto fue reconocido por el propio gobernador de la provincia. Es una muestra, un ejemplo para el resto: cómo darle al sector privado una institucionalidad, un marco de llegada y de desembarco.

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Gustavo Puccini en el stan de la provincia de Santa Fe que se encuentra en la AOG Patagonia 2026

—¿Cómo piensan la formación profesional para acompañar la ampliación de la matriz productiva?

—Desde las escuelas secundarias y las escuelas técnicas estamos pensando las currículas que tienen que servir para lo que viene. La educación tiene que estar vinculada con el crecimiento de esta economía. Quizás muchos de los procesos productivos y de valor agregado que estos desarrollos van a tener hoy ni siquiera los conozcamos. Hay que trabajar desde las escuelas secundarias, con los polos tecnológicos, con los institutos científicos y con las universidades en cada provincia. Santa Fe tiene 55 parques industriales: en cada uno de ellos hay un centro tecnológico. Tenemos programas de la provincia, un presupuesto de ley para la ciencia y la tecnología, y trabajamos con el INTI y con el CONICET. También tenemos un programa, que se llama Impulsa, que combina el trabajo del Ministerio de Producción, que aporta las necesidades de la matriz productiva de la provincia, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Este programa ya capacitó a cinco mil trabajadores y trata de vincular la oferta académica con la necesidad productiva. En muchas escuelas técnicas se enseñaban carreras o materias que nada tenían que ver con lo que las empresas de ese lugar necesitaban. Dábamos diplomas y orientaciones educativas que no tenían que ver con la necesidad laboral. La educación juega un rol central. Es el desafío de provincias como la nuestra, con una mirada de mediano y largo plazo.

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—¿Qué trabajadores necesita hoy la provincia?

—De muchísima variedad. Nuestra matriz productiva es muy diversa. Yo la grafico a través de las mesas productivas que tenemos en Santa Fe: hay más de cincuenta.

—¿Cómo son?

—Van desde un clúster de videojuegos, donde hay muchos jóvenes programadores y diseñadores, hasta las mesas de la lechería, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, el textil, el calzado, los frigoríficos y la carne. Todos esos sectores necesitan la profesionalización de nuestros recursos humanos. Creo que Santa Fe —y no voy a pecar de soberbia en esto— tiene una cualidad distintiva en sus recursos humanos, en sus talentos. Santa Fe tiene agua, clima, vientos, insumos, pero lo que la hizo grande y la convirtió en una de las principales provincias productoras de la República Argentina es su gente. Es una genética que viene de gente inmigrante, gente que llegó sin nada en la mano y montó un taller casi sin herramientas. Eso es ADN trabajador, es cultura del trabajo, es valor agregado. De la nada forjaron un montón de industrias y eso creo que no se pierde. De ahí viene la variedad de profesionales y de talentos que tenemos en Santa Fe.

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—Con la explosión de Vaca Muerta, ¿cómo ve a Santa Fe dentro de cinco años?

—La veo con oportunidades de apoyarse en los tres motores que va a tener la República Argentina: el agro, como siempre lo tuvo, la energía y la minería. A la Argentina le viene bien tener tres motores para sacarle al campo esa pata de encima de la cabeza.

—¿Se profundiza el modelo de país exportador de materia prima?

—La Argentina es exportadora de materia prima con posibilidad de generar mucho valor agregado. Nosotros tenemos fundamentalmente los granos, pero tienen que convertirse en proteínas de calidad para que, con la carne, podamos exportar valor agregado. El grano tiene que tener una industrialización, un valor agregado antes de llegar al puerto. Eso está pasando en Santa Fe. Lo vemos en pueblos pequeños y medianos que empiezan a generar valor. Eso te da trabajo, pertenencia, arraigo y la posibilidad de que cada punto de exportación nos traiga más divisas que las que nos puede traer solamente un grano. En los próximos cinco años vemos a Santa Fe generando mucho más empleo en cadenas de valor vinculadas a toda la economía que está creciendo en torno a la energía. Tenemos que ser inteligentes en cómo lo aprovechamos y en cómo ponemos nuestras empresas a la vista de estos grandes proyectos. Ahora, el 29 de octubre, en Rosario, se hace la primera ronda.

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—¿Cómo va a ser ese encuentro?

—Va a ser el primer desembarco de los proyectos del RIGI a nivel nacional en una provincia como la nuestra. Se anotaron 2.645 empresas con la intención de participar. Solo van a calificar 1.600, que van a tener un mano a mano con cuarenta CEOs de las mineras para que cuenten de qué se trata el RIGI. Y va a haber casi ochocientas empresas santafesinas levantando la mano para decir: “Eso que vos necesitás no hace falta que lo importes, te lo podemos proveer acá”. De eso creo que se trata. Si el RIGI, con todos esos miles de millones de dólares a lo largo de muchos años, no tiene ese desarrollo local, tampoco va a tener mucho sentido lo que estamos propugnando. Después vendrá el capítulo de gas. Esta es la Santa Fe que está articulando con Nación y con compañías como YPF, que tiene desarrollo de proveedores con Santa Fe; con Pan American Energy, que también lo tiene, o como lo va a tener Pecom. Es el plan que tenemos como provincia para estar a la altura de las circunstancias. Las grandes inversiones necesitan acelerar también la productividad. Toda la instalación que tenemos en Santa Fe tiene que hacer sinergia con lo que está sucede en Neuquén.